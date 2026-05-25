Bức hình thấy rõ độ giàu có của "công chúa Kpop": Nhà trong "thủ phủ" của giới thượng lưu, đến sofa cũng "đắt cắt cổ"

Ngày 23/5, tờ KoreaBoo đưa tin Jang Won Young chia sẻ loạt ảnh đời thường mới trên trang cá nhân và ngay lập tức gây bão MXH. Chỉ cần 19 bức ảnh chụp, "công chúa Kpop" đã cho thấy độ giàu có đáng ngưỡng mộ của mình khi để lộ không gian phòng khách rộng rãi trong căn hộ siêu sang.

Nhiều cư dân mạng đã đùa rằng căn nhà của Jang Won Young đủ rộng để đá bóng bên trong, phòng khách của cô trông như sảnh khách sạn. Được biết, nữ idol đang sống tại 1 căn hộ hạng sang có diện tích 244m2, tầm nhìn toàn cảnh hướng ra sông Hàn và núi Namsan ở khu Hannam-dong, Seoul (Hàn Quốc). Jang Won Young mua bất động sản này vào tháng 3/2025, với giá khoảng 13,7 tỷ won (hơn 250 tỷ đồng). Cô được cho biết đã 1 lần trả đủ, mua căn hộ này hoàn toàn bằng tiền mặt.

Jang Won Young đang sống trong căn hộ hạng sang có diện tích 244m2, được mua giá khoảng 13,7 tỷ won (hơn 250 tỷ đồng). Ảnh: Instagram.

Bên cạnh căn hộ siêu rộng, chi tiết được dân tình bàn tán không ngớt trong loạt ảnh của Jang Won Young còn có chiếc sofa Pierre Paulin Dune hàng hiệu, "đắt cắt cổ" được đặt trong nhà của nữ idol này. Theo truyền thông Hàn Quốc, mẫu sofa mà Jang Won Young nằm thư giãn là thiết kế của huyền thoại người Pháp Pierre Paulin, ra mắt từ năm 1970. Món đồ xa xỉ này nổi tiếng với đường cong lấy cảm hứng từ phong cảnh và cấu trúc foam mật độ cao, cho phép tùy chỉnh mô-đun gần như vô hạn. Chiếc sofa này được xem là một trong những món đồ sưu tầm danh giá nhất của thiết kế nội thất hiện đại và nhiều người nổi tiếng như Justin Bieber cũng sở hữu 1 chiếc cùng mẫu.

Vì sofa Pierre Paulin Dune được bán theo dạng lắp ghép tùy chỉnh nên giá cả thay đổi đáng kể tùy kích thước. Theo tờ Kbizoom, bộ sofa của Won Young có thể trị giá từ 150.000-200.000 USD (khoảng 3,8 đến 5,1 tỷ đồng). Nhiều fan khi nhìn thấy Jang Won Young ngả lưng trên chiếc sofa siêu rộng, có giá trị bạc tỷ như 1 tác phẩm nghệ thuật này đã phải thốt lên rằng nữ idol đang sống 1 cuộc đời như trong tiểu thuyết. Trên MXH Weibo, từ khóa để hình dung về độ giàu của nữ idol xứ Hàn là "Chủ tịch Jang Won Young thức dậy trên chiếc giường 500 m2 của mình" cũng đã lọt vào top trending.

Ngoài ra, người hâm mộ cũng nhận ra một số thương hiệu nội thất cao cấp trong không gian nhà của "công chúa Kpop" bao gồm lò sưởi EcoSmart Fire giá 2595 USD (67,2 triệu đồng), đèn KARE giá 3433 USD (88,9 triệu đồng), ly pha lê Baccarat giá 860 USD (gần 23 triệu đồng)...

Chiếc ghế siêu to khổng lồ mà nữ idol Kpop nằm gây choáng cho nhiều khán giả. Ảnh: Instagram.

Chiếc ghế siêu to khổng lồ mà nữ idol Kpop nằm gây choáng cho nhiều khán giả. Ảnh: Instagram.

Đồ nội thất cao cấp có mặt ở mọi ngóc ngách trong nhà Jang Won Young. Ảnh: KoreaBoo.

Jang Won Young sinh năm 2004, được biết đến rộng rãi với tư cách là cựu thành viên của nhóm nhạc dự án IZ*ONE và hiện là thành viên của nhóm nhạc nữ IVE. Năm 2018, Jang Won Young đại diện cho Starship Entertainment tham gia chương trình sống còn Produce 48. Với chiều cao nổi bật và tài năng trình diễn, cô đã giành được vị trí số 1 trong đêm chung kết và ra mắt với vai trò center của IZ*ONE.

Sau khi IZ*ONE tan rã vào năm 2021, Jang Won Young trở về Starship Entertainment và tiếp tục ra mắt với nhóm nhạc nữ IVE. Cô tiếp tục đảm nhận vị trí center và nhanh chóng trở thành một trong những "it-girl" (cô gái nổi tiếng và có ảnh hưởng lớn) của thế hệ thần tượng thứ 4.

Ngoài các hoạt động nhóm, Jang Won Young còn rất thành công với vai trò cá nhân. Cô từng làm MC cho chương trình âm nhạc Music Bank và là đại sứ cho nhiều thương hiệu thời trang, mỹ phẩm danh tiếng như Miu Miu và Innisfree. Cô cũng tham gia viết lời cho một số ca khúc của IVE. Jang Won Young được mệnh danh là "công chúa Kpop" do có vẻ đẹp hoàn hảo, tính cách tích cực, chuyên nghiệp được nhiều người yêu mến.

Jang Won Young vững vàng ngôi vị "công chúa Kpop" hot nhất gen 4. Ảnh: X

Nguồn: KoreaBoo, Kbizoom