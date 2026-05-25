Nàng hậu sinh năm 2005 khoe nhan sắc rạng rỡ, khép lại nhiệm kỳ nhiều dấu ấn đáng nhớ

Chia sẻ tại đêm chung kết Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026, Hoa hậu Võ Cao Kỳ Duyên cho biết hành trình vừa qua giúp cô trưởng thành hơn rất nhiều cả về kỹ năng lẫn suy nghĩ.

"Hơn 1 năm nhiệm kỳ là hành trình rất đặc biệt với Duyên. Từ những chuyến đi đến khắp mọi miền đất nước, gặp gỡ nhiều con người và trải nghiệm mới, Duyên cảm thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều, không chỉ trong công việc mà cả trong suy nghĩ và cảm xúc. Duyên luôn tự hào vì đã có cơ hội đại diện Việt Nam tại Miss Supranational và mang hình ảnh người phụ nữ Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế", hoa hậu sinh năm 2005 nói.

Nàng hậu tâm sự thêm rằng trong hành trình vừa qua, gia đình là điểm tựa vững chắc của cô. "Duyên nghĩ mình là một người rất may mắn khi trên hành trình vừa qua luôn có gia đình ở phía sau âm thầm ủng hộ. Dù Duyên lựa chọn theo đuổi nghệ thuật, tham gia các cuộc thi nhan sắc hay tiếp tục việc học, gia đình vẫn luôn tôn trọng và tin tưởng vào quyết định của Duyên. Chính điều đó cho Duyên thêm động lực để cố gắng và trưởng thành hơn mỗi ngày" - Hoa hậu Kỳ Duyên cho biết.

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Võ Cao Kỳ Duyên cũng bày tỏ sự xúc động khi khép lại nhiệm kỳ rực rỡ, người đẹp viết: "609 ngày nhiệm kỳ đã khép lại với thật nhiều yêu thương và kỷ niệm đẹp. Duyên xin cảm ơn tất cả mọi người đã luôn đồng hành, yêu thương và ủng hộ Duyên trên suốt chặng đường vừa qua. Cảm ơn gia đình, bạn bè, ekip và tất cả những ai đã luôn ở bên để tiếp thêm cho Duyên thật nhiều động lực. Chiếc vương miện được trao lại, nhưng những giá trị và tình cảm mà nhiệm kỳ này mang đến sẽ mãi ở lại trong tim Duyên. Hành trình mới sẽ lại bắt đầu và Duyên sẽ tiếp tục cố gắng để lan tỏa những điều tích cực nhất".

Đăng quang Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2024 khi mới 19 tuổi, Hoa hậu Võ Cao Kỳ Duyên từng được nhớ đến với hình ảnh một cô sinh viên trẻ trung, sở hữu chiều cao nổi bật cùng vẻ đẹp dịu dàng. Sau hơn 1 năm nhiệm kỳ, điều khán giả nhìn thấy ở nàng hậu không chỉ còn là nhan sắc, mà còn là sự trưởng thành rõ rệt trong suy nghĩ, cách ứng xử và hành trình hoàn thiện bản thân.

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn Cầu - nay là Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam từng là cột mốc lớn trong tuổi trẻ của Hoa hậu Kỳ Duyên. Thời điểm đăng quang, cô vẫn là sinh viên Đại học Hàng hải Việt Nam, còn khá bỡ ngỡ trước truyền thông và những hoạt động cộng đồng. Tuy nhiên, chính quãng thời gian đương nhiệm đã giúp người đẹp thay đổi từng ngày.

Sau đăng quang, Hoa hậu Võ Cao Kỳ Duyên liên tục tham gia các hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch tại nhiều địa phương. Cô xuất hiện trong các chương trình thiện nguyện, hoạt động cộng đồng và các sự kiện giao lưu nhằm lan tỏa hình ảnh du lịch Việt Nam tới giới trẻ. Người đẹp lặng lẽ thực hiện nghĩa vụ của một Đại sứ du lịch tỉnh Ninh Thuận, làm Đại sứ môi trường xanh tại quê nhà Hải Phòng, và chẳng ngại xắn tay áo cùng nhóm Sài Gòn Xanh lội mương, dọn rác bãi biển.

Không còn là cô gái rụt rè trong những ngày đầu thi sắc đẹp, Hoa hậu Kỳ Duyên dần cho thấy sự tự tin trong cách giao tiếp, ứng xử trước công chúng và khả năng làm chủ sân khấu. Nhiều khán giả nhận xét người đẹp ngày càng chín chắn, điềm đạm hơn sau hành trình một năm mang trên mình chiếc vương miện.

Một trong những dấu ấn đáng nhớ của nhiệm kỳ là việc Hoa hậu Võ Cao Kỳ Duyên trở thành đại diện Việt Nam tham gia Miss Supranational 2025. Dù chưa đạt thành tích như kỳ vọng, cuộc thi quốc tế được xem là trải nghiệm giúp cô trưởng thành hơn về tư duy và bản lĩnh.

Không chạy theo hình ảnh hào nhoáng hay scandal để gây chú ý, Hoa hậu Võ Cao Kỳ Duyên chọn xây dựng hình ảnh nhẹ nhàng, tích cực. Cô vẫn duy trì việc học song song với các hoạt động nghệ thuật, đồng thời dành thời gian trau dồi ngoại ngữ và kỹ năng mềm.

Ở tuổi đôi mươi, sự thay đổi của Hoa hậu Võ Cao Kỳ Duyên có lẽ không nằm ở phong cách thời trang hay lớp trang điểm, mà nằm ở thần thái và cách cô đối diện với hành trình trưởng thành sau ánh hào quang.

Hiện tại, bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Võ Cao Kỳ Duyên vẫn tập trung cho việc học Tiếng Anh, catwalk, MC, rèn luyện vóc dáng… để hoàn thiện bản thân. Cô cũng đang theo học thêm ngành Quản trị Kinh doanh tại TPHCM. Người đẹp cũng úp mở về những kế hoạch mới liên quan đến hành trình nhan sắc trong thời gian tới, tuy nhiên cô muốn chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi công bố.

Từ một gương mặt mới của làng nhan sắc, Hoa hậu Võ Cao Kỳ Duyên dần cho thấy hình ảnh của một beauty queen trưởng thành, biết cách giữ sức hút bằng kỹ năng, thái độ làm việc chuyên nghiệp và sự đầu tư nghiêm túc.