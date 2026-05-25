Dâu hào môn giản dị nhất Việt Nam: Sinh con xong "đẹp như chưa từng đẻ", mặc đơn giản mà sang ngời ngời

Không phô trương hàng hiệu hay thường xuyên khoe cuộc sống xa hoa, Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu - con dâu của gia tộc kinh doanh ngành khách sạn, lại ghi điểm nhờ hình ảnh kín tiếng, nhẹ nhàng và lúc nào cũng toát lên vẻ sang trọng rất riêng. Sau khi sinh con đầu lòng cho ông xã doanh nhân Ngọc Phát, nàng hậu tiếp tục khiến nhiều người chú ý vì visual rạng rỡ, vóc dáng thon gọn "như chưa từng có cuộc đẻ nào".

Visual rạng rỡ của mẹ bỉm mới khiến dân tình hết lười khen ngợi

Ở thời điểm hiện tại, Quỳnh Châu vẫn giữ phong cách thời trang khá tối giản, không quá cầu kỳ nhưng luôn tạo cảm giác thanh lịch, trẻ trung. Đây cũng là kiểu mặc rất dễ ứng dụng để chị em tham khảo nếu thích phong cách tinh tế, nữ tính nhưng vẫn hiện đại và cuốn hút.

Ngắm tủ đồ của nàng dâu hào môn, không khó để nhận ra những item cơ bản như áo trắng, denim gần như là "công thức ruột" của nàng hậu sau khi lập gia đình. Không cần đồ hiệu phủ kín người hay makeup quá sắc sảo, cô vẫn tạo được cảm giác sang nhờ thần thái nhẹ nhàng và cách phối đồ tinh tế.

Quỳnh Châu cũng nhiều lần ghi điểm với những thiết kế váy maxi trắng bay bổng. Chiếc váy hai dây dáng dài cô diện khi dạo phố mang đúng tinh thần mùa hè: nhẹ tênh, nữ tính với điểm nhấn là chi tiết thắt nơ ngay eo vừa tôn dáng vừa điệu đà. Nàng hậu còn khéo mix cùng sneaker để tổng thể thêm nét trẻ trung hơn hẳn.

Nếu thích phong cách sexy nhẹ nhàng, outfit váy suông hai dây màu kem của Quỳnh Châu chắc chắn là gợi ý đáng tham khảo. Thiết kế dáng rộng giúp tạo độ bay khi di chuyển, cô mix cùng kính đen và túi da oversized màu sắc nổi bật để tăng thêm điểm sang chảnh nhưng vẫn rất effortless.

Trong một khoảnh khắc đời thường ngoài trời, Quỳnh Châu diện combo áo tank top trắng mix cùng chân váy tennis đen ngắn xếp ly. Set đồ đơn giản nhưng cực kỳ hack tuổi, vừa năng động vừa khoe trọn đôi chân thon dài. Kiểu phối đồ trắng - đen basic này cũng là công thức mùa hè mà hội con gái có thể áp dụng ngay để trông trẻ trung hơn mà không cần mix quá cầu kỳ.

Khi đi sự kiện, Quỳnh Châu lại chuyển sang vibe thanh lịch với blazer trắng khoác ngoài set áo corset trắng và chân váy satin mềm mại. Điểm nhấn ren ở phần áo giúp tổng thể thêm nữ tính, trong khi chiếc kính gọng tròn lại tạo cảm giác trí thức, sang chảnh kiểu phù hợp hình tượng dâu hào môn.



