Không phải Phú Quốc hay Đà Nẵng, đây mới là thiên đường du lịch Việt Nam hot hè 2026 với du khách quốc tế

Thiên đường du lịch biển được khách quốc tế yêu thích

Thiên đường du lịch Nha Trang không phải cái tên xa lạ trên bản đồ du lịch Việt Nam, nhưng hè 2026, thành phố biển này tiếp tục được nhắc đến như một trong những điểm đến được du khách quốc tế yêu thích. Không ồn ào theo cách của những đô thị du lịch lớn, Nha Trang hấp dẫn bởi sự kết hợp hài hòa giữa biển xanh, đảo đẹp, ẩm thực phong phú và nhịp sống nghỉ dưỡng dễ chịu.

Trong khi Đà Nẵng gây chú ý khi được Lonely Planet xếp thứ 2 trong danh sách các điểm đến nên ghé thăm ở châu Á vào mùa hè 2026, Nha Trang lại giữ sức hút theo một cách riêng. Thành phố biển của Khánh Hòa không chỉ có bãi biển nằm ngay trung tâm, mà còn sở hữu hệ thống đảo, vịnh, khu nghỉ dưỡng và nhiều trải nghiệm gắn với biển đảo.

Với nhiều du khách quốc tế, Nha Trang là kiểu điểm đến có thể đáp ứng gần như trọn vẹn một kỳ nghỉ hè: buổi sáng tắm biển, đi cano ra đảo, lặn ngắm san hô; buổi chiều thư giãn với bùn khoáng, dạo phố biển; buổi tối thưởng thức hải sản và tận hưởng không khí sôi động ven biển. Chính sự thuận tiện này khiến Nha Trang được xem là một trong những thiên đường du lịch biển dễ tiếp cận nhất của Việt Nam.

Biển xanh, đảo đẹp và những trải nghiệm không chỉ để "check-in"

Theo trang quảng bá du lịch quốc gia Vietnam Travel, du khách có thể đến Nha Trang bằng máy bay, tàu hỏa hoặc xe khách. Ngay trong thành phố, việc di chuyển cũng khá thuận tiện với taxi, xe máy, xe đạp hoặc các tour khám phá điểm đến nổi bật.

Điểm khác biệt của Nha Trang nằm ở việc du khách không cần đi quá xa vẫn có thể chạm vào nhiều trải nghiệm đặc trưng của một thành phố biển. Bãi biển trung tâm trải dài, các nhà hàng hải sản san sát, những tour đảo khởi hành trong ngày và nhiều khu nghỉ dưỡng nằm ven biển hoặc ngoài đảo tạo nên cảm giác vừa tiện nghi vừa gần gũi với thiên nhiên.

Một trong những "thỏi nam châm" hút khách của Nha Trang là hệ sinh thái biển. Theo Trang thông tin quốc gia về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, vịnh Nha Trang là một trong những khu vực quan trọng về bảo tồn biển và du lịch biển của Việt Nam, với hơn 222 loài cá rạn, trên 350 loài san hô cùng nhiều loài thân mềm, giáp xác, rong biển và cỏ biển.

Không chỉ có biển, Nha Trang còn có chiều sâu văn hóa đủ để chuyến đi không dừng lại ở nghỉ dưỡng. Tháp Bà Ponagar, chùa Long Sơn, Nhà thờ Nha Trang hay các khu chợ địa phương là những điểm dừng chân quen thuộc, giúp du khách hiểu thêm về lịch sử, kiến trúc và nhịp sống bản địa của thành phố biển này.

Sức hút được chứng minh bằng những con số

Sự yêu thích của du khách quốc tế dành cho Nha Trang không chỉ đến từ cảm nhận, mà còn thể hiện qua tốc độ phục hồi và tăng trưởng của du lịch Khánh Hòa. Theo thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, trong 4 tháng đầu năm 2026, Khánh Hòa đón khoảng 1,4 triệu lượt khách quốc tế, tăng 33,8% so với cùng kỳ năm trước.

Còn theo Báo Khánh Hòa, trong 4 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đón khoảng 2,5 triệu lượt khách lưu trú, trong đó khách quốc tế tiếp tục là nhóm thị trường có mức tăng đáng chú ý. Những con số này cho thấy sức nóng của Nha Trang và Khánh Hòa trong mùa du lịch hè không chỉ là hiệu ứng truyền thông, mà đang được phản ánh bằng lượng khách thực tế.

So với nhiều điểm đến biển khác, Nha Trang có lợi thế ở sự cân bằng. Thành phố đủ nổi tiếng để có hệ thống dịch vụ phát triển, đủ sôi động để không nhàm chán, nhưng vẫn giữ được những khoảng không gian biển đảo phù hợp cho du khách muốn nghỉ ngơi. Đây cũng là lý do Nha Trang nhiều năm qua luôn nằm trong nhóm điểm đến được khách quốc tế lựa chọn khi nhắc tới du lịch biển Việt Nam.

Mùa hè 2026, khi du khách quốc tế tiếp tục tìm kiếm những điểm đến có biển đẹp, chi phí hợp lý, dịch vụ đa dạng và nhiều hoạt động trải nghiệm, Nha Trang càng có thêm cơ hội nổi bật. Không cần quá mới lạ, thành phố này vẫn biết cách khiến du khách quay lại nhờ những giá trị rất rõ ràng: biển xanh, đảo đẹp, đồ ăn ngon, nhịp sống dễ chịu và nhiều lựa chọn nghỉ dưỡng.

Với tất cả lợi thế đó, Nha Trang tiếp tục chứng minh sức hút của một thiên đường du lịch Việt Nam: quen thuộc nhưng không cũ, sôi động nhưng vẫn đủ thư thái, hiện đại nhưng vẫn giữ được nét riêng của một thành phố biển miền Trung.

Nguyệt Phạm (Theo Lao động, Vietnam Tourism, Bảo tồn Thiên nhiên)