"Du hí" Hà Nội - Đà Nẵng với chi phí đi lại tiết kiệm nhưng cực vui vẻ cho tụi nhỏ và bí kíp đặt phòng để không bị lừa

Mùa du lịch đã đến rồi các mẹ ạ! Nếu chọn du lịch đường bay, bài toán chi phí trở nên đau đầu hơn bao giờ hết khi giá vé máy bay nội địa liên tục "nhảy múa" ở mức cao ngất ngưởng. Trong bối cảnh đó, một nhóm 4 gia đình tại Hà Nội đã quyết định thực hiện một phương án táo bạo: tự cầm lái 4 chiếc ô tô cá nhân, thực hiện hành trình roadtrip hơn 1.500km từ Thủ đô vào đến Đà Nẵng và ngược lại.

Với đội hình hùng hậu gồm 8 người lớn và 7 trẻ em trong độ tuổi từ 5 đến 10, chuyến đi này không chỉ là một cuộc trốn phố tìm biển, mà còn là một trải nghiệm về khả năng điều phối, sự kiên trì và đặc biệt là nghệ thuật "ngược dòng" để tìm kiếm sự bình yên giữa mùa cao điểm du lịch.

Lộ trình "ngược dòng" tìm về những vùng biển vắng

Thay vì lựa chọn những điểm đến "quốc dân" chắc chắn sẽ rơi vào tình trạng quá tải, cả đoàn đã thống nhất một tiêu chí cốt lõi là tìm về những vùng biển vắng và những trải nghiệm mới mẻ. Chị Bình Nguyễn (Hà Nội) cùng nhóm bạn trực tiếp lên kế hoạch cho chuyến đi, chia sẻ rằng thay vì chen chúc trong những con ngõ nhỏ của phố cổ Hội An vốn đã quá quen thuộc, nhóm quyết định lùi về phía biển An Bàng để tận hưởng không gian thoáng đãng hơn.

Một góc biển An Bàng - Hội An

Tương tự, tại Đà Nẵng, thay vì chọn bãi Mỹ Khê vốn là tâm điểm của mọi hoạt động, cả đoàn hướng về bãi biển Nguyễn Tất Thành – một "viên ngọc thô" của quận Liên Chiểu, nơi vẫn còn giữ được nét hoang sơ và hơi thở của đời sống địa phương. Lựa chọn này không chỉ giúp 15 thành viên tránh được cảnh "người xem người" mà còn tạo ra một không gian đủ rộng lớn, an toàn để 7 bạn nhỏ có thể tự do chạy nhảy, khám phá mà không lo lạc mất dấu bố mẹ giữa biển người mênh mông.

Hành trình 8 ngày 7 đêm được thiết kế linh hoạt nhưng cũng đầy tính toán về mặt sức bền cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ.

Ngày đầu tiên, cả đoàn thực hiện chặng di chuyển thẳng từ Hà Nội vào Hội An để sớm hít hà mùi biển miền Trung. Việc lưu trú tại khu vực gần biển An Bàng được xem là một trong những quyết định sáng suốt nhất, bởi giữa lúc thị trường đang "lên đồng" vì giá, khu vực này vẫn giữ được mức chi phí ổn định, không gian yên tĩnh và sự hiếu khách đặc trưng.

Sau những ngày thảnh thơi tại Hội An và Đà Nẵng, đoàn dự kiến sẽ ngược ra Huế để cảm nhận nhịp sống chậm rãi của cố đô, rồi tiếp tục chinh phục những cung đường nắng gió của Quảng Trị, Quảng Bình trước khi dừng chân tại bãi biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh) trong vắt, sau đó quay trở về thủ đô. Mỗi điểm dừng chân đều được lựa chọn kỹ lưỡng để đảm bảo trẻ con có chỗ chơi, người lớn có chỗ nghỉ, tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào của những khu du lịch thương mại hóa.

"Cuộc chiến" săn phòng và kinh nghiệm nhận diện bẫy lừa đảo

Để có được một lịch trình đầy đủ như vậy, công tác chuẩn bị hậu cần, đặc biệt là việc đặt phòng cho đoàn 15 người, đã trở thành một "cuộc chiến" cân não thực sự.

Trong bối cảnh công nghệ phát triển, các thủ đoạn lừa đảo du lịch cũng trở nên tinh vi hơn bao giờ hết, nhắm thẳng vào tâm lý muốn tiết kiệm và sự nóng vội của du khách. Một trong những chiêu trò phổ biến nhất hiện nay là các đối tượng lập ra hàng loạt fanpage hoặc website giả mạo, sao chép toàn bộ hình ảnh, logo, bài viết của các resort, khách sạn nổi tiếng. Các trang tạo ra một vẻ ngoài cực kỳ chuyên nghiệp, thậm chí thuê cả dịch vụ tạo lượt tương tác ảo, tích xanh Facebook để dụ dỗ du khách chuyển khoản đặt cọc rồi lập tức chặn liên lạc ngay khi nhận được tiền.

Để bảo vệ túi tiền và sự an toàn cho chuyến đi, đoàn đã thiết lập một "bộ lọc" kiểm tra chéo trước khi xuống tiền cho bất kỳ dịch vụ nào.

Kênh hàng đầu được nhóm sử dụng chính là Google Maps để đối chiếu vị trí thực tế của khách sạn và đọc kỹ các đánh giá từ những người dùng trước đó. Quy tắc của đoàn là ưu tiên những cơ sở có từ 50 đánh giá trở lên với điểm trung bình tối thiểu là 8.0, đồng thời cảnh giác với những dòng đánh giá quá ngắn gọn, hời hợt thường là do các tài khoản ảo thực hiện.

Tìm kiếm địa điểm trên Google Maps sau đó vào mục khách sạn có thể có đa dạng lựa chọn mức giá

Sau đó, nhóm tiếp tục đối soát thông tin trên các nền tảng uy tín như Agoda hay Booking.com để đảm bảo sự đồng nhất về dịch vụ. Những combo du lịch giá rẻ "giật mình", thường có giá dưới một triệu đồng cho gói trọn gói, luôn bị đưa vào danh sách "ảo" vì thường thiếu mã xác nhận rõ ràng (Airline code, Hotel Confirmation ID) hoặc không có thông tin pháp nhân hợp pháp.

Một động tác quan trọng mà nhóm luôn thực hiện là gọi điện trực tiếp đến số hotline chính thức của cơ sở lưu trú để xác nhận chắc chắn 100% tình trạng phòng trống trước khi thực hiện giao dịch chuyển khoản. Việc này giúp loại bỏ hoàn toàn rủi ro từ việc dữ liệu không đồng bộ giữa các sàn trực tuyến hoặc các đối tượng lừa đảo mạo danh nhân viên khách sạn trên các ứng dụng tin nhắn.

Mọi giao dịch đặt phòng cũng chỉ thực hiện qua các nền tảng có chính sách bảo hiểm thanh toán rõ ràng hoặc chuyển khoản qua tài khoản công ty có mã số thuế thay vì các tài khoản cá nhân mập mờ. Sự cẩn trọng này không hề thừa thãi, bởi trong mùa lễ, chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến cả đoàn đông người lâm vào cảnh bơ vơ vì không có chỗ nghỉ khi đã đặt chân đến nơi.

Biến khoang xe thành "ngôi nhà di động" cho biệt đội 7 bạn nhỏ

Bên cạnh câu chuyện "săn" phòng, việc vận hành 4 chiếc xe ô tô với 7 đứa trẻ trong một hành trình dài cũng đòi hỏi một sự chuẩn bị hậu cần tinh tế và am hiểu tâm lý trẻ nhỏ.

Để biến khoang xe thành một không gian sinh hoạt tiện nghi, mỗi gia đình đều trang bị đệm hơi chuyên dụng để biến hàng ghế sau thành một mặt phẳng êm ái, giúp các bé có thể nằm nghỉ thoải mái trên những chặng đường dài.

"Kho tàng" giải trí trên xe cũng được đầu tư kỹ lưỡng với những bộ sách dán hình, thẻ bài tương tác và các loại đồ chơi cầm tay để trẻ không bị lệ thuộc vào thiết bị điện tử. Một mẹo nhỏ nhưng cực kỳ hiệu quả được nhóm áp dụng là chuẩn bị các "túi mù bất ngờ" được bọc kín và chỉ được mở ra sau khi "hết trò", giúp duy trì sự hào hứng và ngăn chặn cảm giác chán nản cho các "hành khách nhí" suốt dọc hành trình. Đồ ăn nhẹ cũng được chia nhỏ vào các hộp nhựa tiện lợi với các loại hạt, trái cây khô và nước lọc, đảm bảo trẻ luôn được cung cấp đủ năng lượng mà không bị đầy bụng dọc đường. Sự chuẩn bị chu đáo về cả vật chất lẫn tinh thần chính là chìa khóa để một chuyến roadtrip dài ngày trở nên nhẹ nhàng và tràn đầy hứng khởi cho cả gia đình.

Chuyến hành trình Hà Nội - Đà Nẵng sắp tới không chỉ đơn thuần là một kỳ nghỉ, mà còn là một khóa học thực tế đầy giá trị dành cho 7 bạn nhỏ về tính kiên trì và khả năng thích nghi.

Với nhóm của chị Bình, sự thành công của một chuyến đi không nằm ở những bức ảnh check-in sang chảnh, mà chính là sự an tâm tuyệt đối khi mọi rủi ro đều được lường trước và kiểm soát chặt chẽ. Đó chính là nền tảng để tạo nên một kỳ nghỉ thực sự ý nghĩa, gắn kết và an toàn cho tất cả các thành viên trong đoàn giữa một mùa lễ hội náo nhiệt.

Hy vọng những kinh nghiệm thực tế này sẽ giúp ích cho các gia đình đang ấp ủ dự định thực hiện những chuyến đi tự túc, để mỗi hành trình đều là một kỷ niệm trọn vẹn và đáng nhớ.