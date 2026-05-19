Việt Nam vừa có thêm một Khu du lịch Quốc gia: Rộng hơn 10.000ha, miễn phí vé cho toàn bộ người dân

Không phải là một khu nghỉ dưỡng biển, một điểm check-in mới nổi hay một tổ hợp vui chơi hiện đại, đểm đến vừa được công nhận là Khu du lịch quốc gia Kim Liên, tỉnh Nghệ An – nơi gắn với quê hương, gia đình và thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo Quyết định số 1076/QĐ-BVHTTDL do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành ngày 13/5/2026, Khu du lịch quốc gia Kim Liên chính thức được công nhận. Thông tin này được công bố trong khuôn khổ Lễ khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2026, diễn ra tối 18/5 tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An cho biết, cùng dịp này, Khu Di tích Kim Liên cũng vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất. Đây là dấu mốc quan trọng với một điểm đến vốn đã quen thuộc trong hành trình về nguồn của nhiều thế hệ người Việt.

Khu du lịch quốc gia Kim Liên có diện tích khoảng 10.500 ha, gồm trung tâm du lịch và trung tâm dịch vụ được kết nối qua Quốc lộ 46A. Trong đó, hạt nhân quan trọng nhất là quần thể di tích gắn với quê nội Làng Sen, quê ngoại Hoàng Trù, núi Chung, khu mộ bà Hoàng Thị Loan và nhiều địa điểm lưu giữ ký ức về gia đình, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Miễn phí vé vào cửa, du khách có thể tham quan những đâu?

Theo hướng dẫn du lịch của nhiều chuyên trang, du khách và người dân địa phương khi đến tham quan Khu di tích Kim Liên hiện được miễn phí vé vào cửa. Khu di tích cũng mở cửa tất cả các ngày trong tuần, kể cả dịp lễ, Tết.

Thời gian mở cửa của khu di tích được chia theo mùa. Vào mùa hè, khu di tích mở cửa buổi sáng từ 7h00 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h00. Vào mùa đông, thời gian buổi sáng là từ 7h30 đến 12h00, buổi chiều từ 13h30 đến 17h00.

Tại Kim Liên, du khách có thể bắt đầu hành trình từ quê nội Làng Sen, nơi có ngôi nhà tranh của gia đình cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Không gian nơi đây vẫn giữ vẻ mộc mạc, bình dị với mái nhà tranh, hàng cau, vườn cây, ao sen, gợi nhớ nếp sống làng quê xứ Nghệ.

Bên cạnh đó, du khách có thể tham quan các điểm như nhà cụ Nguyễn Sinh Nhậm, nhà thờ họ Nguyễn Sinh, giếng Cốc, lò rèn Cố Điền, đền Làng Sen, núi Chung. Ở quê ngoại Hoàng Trù, hành trình đưa du khách về với ngôi nhà ba gian nơi gia đình Bác từng sinh sống, cùng các di tích gắn với bên ngoại của Người.

Nếu có nhiều thời gian hơn, du khách nên kết hợp tham quan Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đền Chung Sơn và khu mộ bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây đều là những điểm đến quan trọng trong hành trình tìm hiểu về cội nguồn, gia đình và những năm tháng đầu đời của Bác.

Kinh nghiệm tham quan Làng Sen quê Bác

Từ Vinh, du khách có thể di chuyển về Kim Liên theo Quốc lộ 46A. Quãng đường không quá xa, phù hợp cho chuyến đi trong ngày. Với khách từ Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng hoặc các địa phương khác, có thể đến Vinh bằng máy bay, tàu hỏa hoặc xe khách, sau đó tiếp tục thuê ô tô, taxi hoặc xe máy để về Nam Đàn.

Tháng 5 hằng năm là thời điểm Kim Liên đón lượng khách lớn do gắn với dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lễ hội Làng Sen. Năm 2026, lễ hội càng có ý nghĩa đặc biệt khi gắn với sự kiện công bố Quyết định công nhận Khu du lịch quốc gia Kim Liên. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn thời tiết Nghệ An có thể nắng nóng, du khách nên chuẩn bị mũ, nước uống, giày dép thoải mái và sắp xếp lịch trình đi sớm.

Với những du khách muốn tham quan thong thả, có thể chọn các thời điểm thời tiết dễ chịu hơn trong năm. Khi đến khu di tích, nên dành thời gian nghe thuyết minh để hiểu rõ hơn về từng hiện vật, từng căn nhà và những câu chuyện gắn với tuổi thơ, gia đình, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Do đây là di tích lịch sử – văn hóa đặc biệt, du khách cũng cần chú ý trang phục lịch sự, giữ trật tự, không tự ý chạm vào hiện vật, không xả rác và hạn chế nói cười lớn tại các không gian tưởng niệm, dâng hương.