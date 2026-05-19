Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hòa Minzy công khai chồng là người dân tộc Sán Dìu, Hoàng Quyên ngay lập tức rủ làm chung 1 việc

Theo Lạc Anh | 19-05-2026 - 21:37 PM | Lifestyle

Hòa Minzy công khai chồng là người dân tộc Sán Dìu, Hoàng Quyên ngay lập tức rủ làm chung 1 việc

Lời rủ rê của Hoàng Quyên sau khi Hòa Minzy công khai gia đình chồng là người dân tộc Sán Dìu khiến nhiều người thích thú.

Mới đây, Hòa Minzy thu hút sự chú ý khi công khai gia đình chồng là người dân tộc Sán Dìu: "1 điều có thể mọi người chưa biết về gia đình Hòa Cương... Em Hoà ngoài được làm vợ chú bộ đội cụ Hồ ra thì còn là vợ chàng trai Sán Dìu, làm dâu bà con dân tộc Sán Dìu nữa đó ạ", nữ ca sĩ chia sẻ trên trang cá nhân.

Hòa Minzy còn khiến nhiều người thích thú khi đăng clip bố mẹ chồng dạy nói một vài câu bằng tiếng Sán Dìu như: Ngon quá, Em yêu anh... Chia sẻ của Hòa Minzy nhận được hàng nghìn lượt bình luận, phần đa bày tỏ sự thích thú trước tính cách vui vẻ, hòa đồng của nữ ca sĩ.

Hòa Minzy công khai chồng là người dân tộc Sán Dìu, Hoàng Quyên ngay lập tức rủ làm chung 1 việc- Ảnh 1.

Hòa Minzy trò chuyện cùng mẹ chồng và các cháu.

Hòa Minzy công khai chồng là người dân tộc Sán Dìu, Hoàng Quyên ngay lập tức rủ làm chung 1 việc- Ảnh 2.

Ca sĩ Hoàng Quyên.

Đáng chú ý, bên dưới bài đăng, ca sĩ Hoàng Quyên bất ngờ để lại bình luận rủ đàn em thực hiện màn kết hợp đặc biệt: "Ôi hôm nào song ca cánh gà Tày – Sán Dìu không em Hòa xinh yêu".

Trước lời ngỏ ý từ đàn chị, Hòa Minzy hào hứng đáp lại: "Được đấy chị ơi. Để em học". Màn tương tác thân thiết của hai nữ ca sĩ nhanh chóng khiến nhiều khán giả thích thú, bày tỏ mong muốn sớm được nghe một tiết mục kết hợp giữa hai ngôn ngữ dân tộc.

Được biết, Hoàng Quyên là người dân tộc Tày, quê ở Thái Nguyên. Sinh năm 1992, cô được đông đảo khán giả biết đến khi giành ngôi Á quân cuộc thi Vietnam Idol. Nữ ca sĩ gây ấn tượng với chất giọng nữ trầm giàu nội lực, được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ âm sắc dày, khỏe và giàu cảm xúc.

Xuất thân từ cái nôi văn hóa Tày, những làn điệu hát Then từ nhỏ đã góp phần định hình màu sắc âm nhạc riêng của Hoàng Quyên. Thay vì chạy theo thị hiếu thị trường hay chiêu trò truyền thông, nữ ca sĩ lựa chọn con đường âm nhạc bền bỉ, mang đậm dấu ấn cá nhân.

Mẹ chồng Hòa Minzy sợ con dâu bị "bóc phốt"

Theo Lạc Anh

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tràn ngập ảnh giao dịch tiết kiệm từ 5 triệu đến hàng tỷ đồng tại Vietcombank trên khắp các mạng xã hội: Chuyện gì đang xảy ra?

Tràn ngập ảnh giao dịch tiết kiệm từ 5 triệu đến hàng tỷ đồng tại Vietcombank trên khắp các mạng xã hội: Chuyện gì đang xảy ra? Nổi bật

Thần tài đến: Tổng tài Nvidia Jensen Huang khiến món trà đào Mixue "cháy hàng"

Thần tài đến: Tổng tài Nvidia Jensen Huang khiến món trà đào Mixue "cháy hàng" Nổi bật

Tại sao tôi ngừng tin vào Google Maps khi đi ăn?

Tại sao tôi ngừng tin vào Google Maps khi đi ăn?

21:28 , 19/05/2026
Con trai nhà đồng sáng lập Tập đoàn NextTech mới 17 tuổi đã kiếm 20 – 40 triệu đồng/tháng nhờ đầu tư chứng khoán

Con trai nhà đồng sáng lập Tập đoàn NextTech mới 17 tuổi đã kiếm 20 – 40 triệu đồng/tháng nhờ đầu tư chứng khoán

21:00 , 19/05/2026
TikToker giàu có nổi tiếng thế giới Master Sanker phát iPhone 17 ở Hồ Gươm, bị tố "phông bạt": Nghi đòi quà sau hậu trường

TikToker giàu có nổi tiếng thế giới Master Sanker phát iPhone 17 ở Hồ Gươm, bị tố "phông bạt": Nghi đòi quà sau hậu trường

20:58 , 19/05/2026
Mẫu iPhone Pro Max giá giảm hơn 50%, rẻ chưa từng có

Mẫu iPhone Pro Max giá giảm hơn 50%, rẻ chưa từng có

20:49 , 19/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên