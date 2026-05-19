Hòa Minzy công khai chồng là người dân tộc Sán Dìu, Hoàng Quyên ngay lập tức rủ làm chung 1 việc

Mới đây, Hòa Minzy thu hút sự chú ý khi công khai gia đình chồng là người dân tộc Sán Dìu: "1 điều có thể mọi người chưa biết về gia đình Hòa Cương... Em Hoà ngoài được làm vợ chú bộ đội cụ Hồ ra thì còn là vợ chàng trai Sán Dìu, làm dâu bà con dân tộc Sán Dìu nữa đó ạ", nữ ca sĩ chia sẻ trên trang cá nhân.

Hòa Minzy còn khiến nhiều người thích thú khi đăng clip bố mẹ chồng dạy nói một vài câu bằng tiếng Sán Dìu như: Ngon quá, Em yêu anh... Chia sẻ của Hòa Minzy nhận được hàng nghìn lượt bình luận, phần đa bày tỏ sự thích thú trước tính cách vui vẻ, hòa đồng của nữ ca sĩ.

Hòa Minzy trò chuyện cùng mẹ chồng và các cháu.

Ca sĩ Hoàng Quyên.

Đáng chú ý, bên dưới bài đăng, ca sĩ Hoàng Quyên bất ngờ để lại bình luận rủ đàn em thực hiện màn kết hợp đặc biệt: "Ôi hôm nào song ca cánh gà Tày – Sán Dìu không em Hòa xinh yêu".

Trước lời ngỏ ý từ đàn chị, Hòa Minzy hào hứng đáp lại: "Được đấy chị ơi. Để em học". Màn tương tác thân thiết của hai nữ ca sĩ nhanh chóng khiến nhiều khán giả thích thú, bày tỏ mong muốn sớm được nghe một tiết mục kết hợp giữa hai ngôn ngữ dân tộc.

Được biết, Hoàng Quyên là người dân tộc Tày, quê ở Thái Nguyên. Sinh năm 1992, cô được đông đảo khán giả biết đến khi giành ngôi Á quân cuộc thi Vietnam Idol. Nữ ca sĩ gây ấn tượng với chất giọng nữ trầm giàu nội lực, được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ âm sắc dày, khỏe và giàu cảm xúc.

Xuất thân từ cái nôi văn hóa Tày, những làn điệu hát Then từ nhỏ đã góp phần định hình màu sắc âm nhạc riêng của Hoàng Quyên. Thay vì chạy theo thị hiếu thị trường hay chiêu trò truyền thông, nữ ca sĩ lựa chọn con đường âm nhạc bền bỉ, mang đậm dấu ấn cá nhân.