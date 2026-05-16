Hòa Minzy lấy chồng người dân tộc Sán Dìu, mẹ chồng dạy nói câu "em yêu anh"

Theo Hoa Bay | 16-05-2026 - 23:15 PM | Lifestyle

Chia sẻ mới nhất của Hòa Minzy về gia đình chồng gây chú ý.

Mới đây, ca sĩ Hòa Minzy thu hút sự chú ý khi chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc quây quần bên gia đình chồng. Trong video, nữ ca sĩ bất ngờ tiết lộ gia đình chồng cô là người dân tộc Sán Dìu.

Hòa Minzy hài hước chia sẻ: “Chắc bây giờ mọi người đã biết chồng em là bộ đội rồi, đơn vị thì sát nhà luôn. Tuy nhiên, mọi người không biết gia đình chồng em là người dân tộc Sán Dìu. Hôm nay chúng ta sẽ học một vài từ tiếng Sán Dìu nha”.

Hòa Minzy và mẹ chồng.

Bố chồng Hòa Minzy.

Trong clip, nữ ca sĩ được bố mẹ chồng hướng dẫn một số câu giao tiếp đơn giản bằng tiếng Sán Dìu như “ngon quá” hay “em yêu anh”. Không khí trò chuyện diễn ra vui vẻ, gần gũi khi Hòa Minzy liên tục cười nói và tương tác thân thiết với gia đình chồng. Đáng chú ý, cô còn hài hước hỏi mẹ chồng câu: "Bao giờ anh lấy em?”, khiến nhiều người bật cười.

Khi Đại úy Thăng Văn Cương về, Hòa Minzy đã ứng dụng ngay câu vừa học làm chồng cô chỉ biết cười trừ hạnh phúc.

Đoạn video nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Chỉ sau khoảng một giờ đăng tải, clip ghi nhận hàng trăm bình luận và thu hút lượng tương tác lớn. Nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú trước cách Hòa Minzy hòa nhập với gia đình chồng cũng như không khí ấm áp, gần gũi trong gia đình nữ ca sĩ.

Chồng Hòa Minzy cười tít mắt khi nghe vợ nói.

Một số bình luận nổi bật của cư dân mạng như: “Sắp có bài hit bằng tiếng Sán Dìu rồi”, “Bình dị và vui vẻ, đây là lúc Hòa Minzy hạnh phúc nhất”, hay “Xem mà cứ cười theo vì quá dễ thương”.

Hòa Minzy công khai mối quan hệ với Thăng Văn Cương hồi tháng 3/2026. Theo chia sẻ của nữ ca sĩ, bạn đời của cô sinh năm 1995, quê ở Lục Ngạn (Bắc Giang cũ, nay thuộc Bắc Ninh), hiện mang hàm đại úy và công tác trong quân đội. Gia đình anh làm nông, trồng lúa, vải, rau màu; cả hai được cho là bén duyên từ chương trình Sao nhập ngũ năm 2022. Hòa Minzy từng cho biết Thăng Văn Cương và gia đình đã sang nhà hỏi cưới cô

Theo Hoa Bay

