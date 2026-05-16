Bí quyết giúp U17 Việt Nam "gây sốt" châu Á, tạo nền móng cho giấc mơ World Cup

Sau chiến thắng nghẹt thở trước U17 UAE để giành vé vào tứ kết U17 châu Á 2026 cũng như lần đầu tiên đoạt quyền dự U17 World Cup, U17 Việt Nam đang trở thành hiện tượng lớn của giải đấu. Tuy nhiên, điều khiến đội bóng trẻ của HLV Cristiano Roland nhận được nhiều lời khen không chỉ nằm ở kết quả.

Điểm đặc biệt của U17 Việt Nam chính là cách xây dựng hệ thống chiến thuật thống nhất xuyên suốt các cấp độ đội tuyển. Theo nhiều đánh giá chuyên môn, đội bóng trẻ đang vận hành lối chơi có nhiều nét tương đồng với U23 Việt Nam và ĐTQG.

Ở giải đấu năm nay, U17 Việt Nam thường xuyên sử dụng sơ đồ 3-4-3 quen thuộc. Đây cũng là hệ thống đã được áp dụng ở nhiều cấp độ của bóng đá Việt Nam trong thời gian gần đây. Việc duy trì cùng một “khung chiến thuật” giúp các cầu thủ trẻ dễ thích nghi hơn khi được đôn lên những đội tuyển cao hơn trong tương lai.

Không khó để nhận ra sự đồng bộ trong các tình huống triển khai bóng của U17 Việt Nam. Từ cách tổ chức pressing, chuyển trạng thái, cho đến những pha dàn xếp cố định đều mang tính hệ thống rõ rệt. Đặc biệt, các miếng đánh phạt góc của đội bóng áo đỏ đang trở thành vũ khí lợi hại tại giải châu Á.

Nhiều bàn thắng của U17 Việt Nam đến từ các pha chạy cắt mặt, đánh đầu hoặc phối hợp đã được “lập trình” sẵn. Điều đó cho thấy đội bóng không phụ thuộc hoàn toàn vào khoảnh khắc ngẫu hứng cá nhân, mà vận hành dựa trên tính tổ chức rất cao.

Không còn là hiện tượng nhất thời

Tấm vé dự U17 World Cup từng bị xem là điều quá xa vời với bóng đá Việt Nam. Thế nhưng hành trình tại giải năm nay cho thấy đội bóng của HLV Cristiano Roland không đơn thuần tạo ra bất ngờ nhờ cảm xúc.

U17 Việt Nam vượt qua vòng bảng trong một bảng đấu khó, nơi có sự góp mặt của những đối thủ mạnh như UAE hay Hàn Quốc. Đặc biệt, chiến thắng ngược dòng 3-2 trước UAE sau khi bị thủng lưới ngay từ những giây đầu tiên cho thấy bản lĩnh đáng nể của lứa cầu thủ trẻ này.

Giới chuyên môn đánh giá điều quan trọng nhất là U17 Việt Nam đã tạo dựng được bản sắc rõ ràng. Đội bóng chơi tự tin, kiểm soát tốt tâm lý và có sự gắn kết trong từng vị trí. Đây là yếu tố hiếm thấy ở một tập thể trẻ lần đầu bước ra sân chơi lớn.

Không chỉ vậy, thành công của U17 Việt Nam còn mở ra hy vọng cho chiến lược dài hạn của bóng đá nước nhà. Nhiều nhận định cho rằng lứa cầu thủ này hoàn toàn có thể trở thành nền tảng cho mục tiêu World Cup 2030 của bóng đá Việt Nam trong tương lai.

HLV Cristiano Roland cũng đang nhận được rất nhiều lời khen với cách xây dựng đội bóng. Nhà cầm quân người Brazil không chỉ giúp các cầu thủ tiến bộ về chuyên môn mà còn tạo ra tập thể có tư duy chiến thuật hiện đại và khả năng thích nghi cao.

Chờ thêm một cú sốc trước Australia

Sau vòng bảng thăng hoa, U17 Việt Nam sẽ bước vào trận tứ kết gặp U17 Australia. Đây được xem là thử thách cực lớn với thầy trò HLV Cristiano Roland, dù đội bóng áo đỏ từng đánh bại chính đối thủ này ở giải U17 Đông Nam Á trước đó.

So với lần gặp trước, U17 Australia hiện được đánh giá nguy hiểm hơn rất nhiều. Đại diện xứ Chuột túi sở hữu nền tảng thể lực vượt trội cùng lối chơi tốc độ, trực diện đặc trưng. Tuy nhiên, U17 Việt Nam lại có lợi thế về sự tự tin và tính gắn kết trong hệ thống chiến thuật.

Điều quan trọng hơn cả là đội bóng trẻ Việt Nam giờ đây đã thoát khỏi hình ảnh của một đội bóng chỉ biết phòng ngự số đông. Họ sẵn sàng chơi đôi công, tổ chức phản công sắc bén và tạo áp lực liên tục lên đối thủ.

Dù kết quả trận tứ kết ra sao, U17 Việt Nam vẫn đã tạo nên cột mốc đặc biệt cho bóng đá nước nhà. Nhưng với những gì đang thể hiện, người hâm mộ hoàn toàn có quyền chờ đợi thêm một “cơn địa chấn” nữa từ thầy trò HLV Cristiano Roland tại sân chơi châu lục.