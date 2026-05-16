Chưa thi nhưng Hương Giang đã được dự đoán đăng quang Miss Grand International

Dù các thí sinh Miss Grand International All Stars 2026 vẫn chưa chính thức nhập cuộc nhưng Hương Giang đã sớm trở thành cái tên gây chú ý mạnh trên các diễn đàn sắc đẹp quốc tế.

Mới đây, Missosology - chuyên trang sắc đẹp nổi tiếng với hơn 4,2 triệu người theo dõi - đã tung bảng dự đoán đầu tiên cho mùa giải Miss Grand International All Stars năm nay. Điều khiến cộng đồng fan sắc đẹp bất ngờ là Hương Giang được xếp ở vị trí cao nhất, vượt qua hàng loạt đại diện mạnh đến từ Peru, Colombia, Philippines hay Thái Lan.

Dù cuộc thi còn chưa bước vào giai đoạn nhập cuộc chính thức, Missosology vẫn sớm đưa ra bảng "hot picks" dựa trên nhiều yếu tố như hiệu ứng truyền thông, video giới thiệu của các thí sinh, độ nhận diện quốc tế cũng như kinh nghiệm và kỹ năng sân khấu của từng đại diện.

Trong bảng xếp hạng này, Hương Giang được đánh giá là thí sinh nổi bật nhờ profile giàu kinh nghiệm, sức hút truyền thông mạnh và hành trình hoạt động nghệ thuật kéo dài nhiều năm. Trước đó, video giới thiệu chính thức của đại diện Việt Nam cũng nhanh chóng tạo hiệu ứng lớn trên mạng xã hội sau khi được Miss Grand International đăng tải.

Clip dài hơn 2 phút tổng hợp toàn bộ hành trình của Hương Giang từ Vietnam Idol, hoạt động ca hát, đăng quang Miss International Queen 2018 cho đến vai trò nhà sản xuất, huấn luyện viên, giám khảo các chương trình thực tế về người mẫu và hoa hậu. Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải, đoạn video đã thu hút lượng tương tác lớn cùng hàng nghìn bình luận từ fan sắc đẹp quốc tế.

Việc Hương Giang được Missosology xếp vị trí số 1 khiến cộng đồng fan Việt không khỏi rôm rả. Nhiều người cho rằng đây là tín hiệu tích cực cho thấy nàng hậu đang có độ nhận diện khá cao với giới chuyên môn lẫn fan beauty queen quốc tế. Dẫu vậy, không ít khán giả cũng nhấn mạnh bảng xếp hạng hiện chỉ mang tính dự đoán, kết quả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào phong độ thực tế của các thí sinh trong suốt hành trình cuộc thi.

Sau nhiều tháng khiến fan sắc đẹp liên tục bàn tán và đồn đoán, sáng 15/5, trang chủ Miss Grand International chính thức tung video giới thiệu đại diện Việt Nam tham gia mùa giải All Stars đầu tiên. Không ngoài dự đoán của nhiều khán giả, cái tên được xác nhận chính là Hương Giang.

Đây cũng là lần thứ 3 Hương Giang "mang chuông đi đánh xứ người" trên hành trình nhan sắc quốc tế. Năm 2018, cô từng làm nên dấu mốc lớn khi đăng quang Miss International Queen. Chiến thắng này không chỉ giúp Hương Giang tạo tiếng vang quốc tế mà còn trở thành bước ngoặt đưa cô bứt phá mạnh mẽ trong showbiz Việt, từ một ca sĩ thành gương mặt giải trí có sức ảnh hưởng lớn.

Đến năm 2025, Hương Giang tiếp tục được Miss Universe Vietnam cử tham dự Miss Universe t ổ chức tại Thái Lan. Thời điểm đó, nàng hậu nhận được nhiều sự chú ý nhờ khả năng truyền thông, kinh nghiệm sân khấu và phong thái trình diễn nổi bật. Thậm chí trong suốt hành trình dự thi, Hương Giang được đánh giá là thí sinh có độ phủ sóng khá tốt trên mạng xã hội. Tuy nhiên kết quả cuối cùng lại gây bất ngờ khi cô trượt top, để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả.

Chính vì vậy, quyết định tiếp tục trở lại đấu trường quốc tế ở mùa Miss Grand International All Stars lần này càng khiến Hương Giang trở thành cái tên được chú ý đặc biệt. Với nhiều fan sắc đẹp, đây vừa là cơ hội để nàng hậu một lần nữa khẳng định bản thân, vừa là "ván bài" mang theo không ít áp lực.