Đã rõ chuyện Hương Giang và Phú Cường chia tay

Thời gian gần đây, mối quan hệ của Hương Giang và bạn trai Phú Cường bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán khi cả hai không còn xuất hiện cùng nhau thường xuyên, cũng hạn chế chia sẻ những khoảnh khắc chung trên mạng xã hội. Việc im hơi lặng tiếng khiến netizen không khỏi đặt dấu hỏi về khả năng cặp đôi đã rạn nứt sau thời gian gắn bó.

Tuy nhiên, giữa lúc tin đồn còn chưa kịp lắng xuống, Hương Giang và Phú Cường mới đây lại bị bắt gặp cùng xuất hiện tại một giải đấu pickleball. Không còn là những suy đoán mơ hồ, loạt khoảnh khắc này nhanh chóng trở thành đáp án cho toàn bộ nghi vấn trước đó.

Tại sự kiện, cả hai thoải mái tương tác, cùng nhau tập dợt trước khi bước vào thi đấu. Trong lúc đối phương ra sân, người còn lại cũng chăm chú theo dõi, không giấu được sự quan tâm dành cho nửa kia. Những chi tiết nhỏ nhưng đủ để dập tắt các nghi ngờ về việc Hương Giang và Phú Cường "đường ai nấy đi".

Hương Giang và Phú Cường tập dợt cùng nhau trên sân pickleball (Clip: Sash Việt)

Nguồn cơn tin đồn rạn nứt bắt đầu khi Phú Cường đăng tải một đoạn clip trên TikTok cá nhân, một tài khoản đã để lại bình luận yêu cầu anh thả tim nếu vẫn còn hạnh phúc. Khi bị đề cập thẳng đến chuyện tình cảm, Phú Cường cũng không có động thái nào. Cộng thêm từ việc cặp đôi khá im ắng, không còn thường xuyên xuất hiện chung đã khiến nghi vấn rạn nứt có thêm cơ sở.

Thời điểm nghi vấn rộ lên đã hút nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận netizen tỏ ra tò mò, thậm chí suy đoán về khả năng rạn nứt khi cả hai không còn "phát cẩu lương" đều đặn. Tuy nhiên, không ít người khác lại cho rằng việc yêu đương là câu chuyện cá nhân, việc không xuất hiện cùng nhau trên mạng xã hội không đồng nghĩa với việc đã chia tay. Nhiều ý kiến nhấn mạnh rằng các cặp đôi trong showbiz không nhất thiết phải công khai mọi khoảnh khắc, đặc biệt khi cả hai đều có công việc và lịch trình riêng. Và sự xuất hiện của Hương Giang và Phú Cường mới đây là câu trả lời rõ ràng nhất.

Chuyện tình cảm của Hương Giang và Phú Cường từng khiến dân mạng “soi” ra từ loạt hint rõ mồn một: khi thì check-in trùng địa điểm, lúc lại vô tình chung khung hình, chưa kể những khoảnh khắc tương tác đầy tình ý tại sự kiện. Từng chi tiết nhỏ ghép lại đã đủ khiến netizen tin rằng mối quan hệ này không còn là nghi vấn đơn thuần.

Không dừng lại ở đó, Phú Cường còn nhiều lần xuất hiện trong các buổi livestream bán hàng của Hương Giang, thoải mái thể hiện sự quan tâm bằng những cử chỉ gần gũi. Ở hậu trường, anh cũng thường xuyên đồng hành cùng bạn gái trong các show diễn, âm thầm chăm sóc và hỗ trợ, tạo nên hình ảnh một "nửa kia" cực kỳ tâm lý.

Trước đó không lâu, vào giữa tháng 2, Hương Giang cũng từng xuất hiện tại nhà Phú Cường trong dịp Tết. Dù không có những hành động quá phô trương, nhưng cách cả hai tương tác lại rất thoải mái, gần gũi. Đây cũng là lần thứ hai nàng hậu về thăm nhà bạn trai, càng khiến dân tình thêm phần chắc nịch về mức độ nghiêm túc của mối quan hệ này.

Thậm chí, Hương Giang còn nhanh chóng hòa nhập với gia đình Phú Cường khi thoải mái ngồi quây quần, trò chuyện, cụng ly cùng mọi người từ người lớn đến trẻ nhỏ. Những khoảnh khắc giản dị nhưng ấm cúng này đủ để thấy tình cảm giữa cô và gia đình bạn trai đang ở mức rất gắn bó.

Phú Cường là người mẫu, PT và là thành viên của một nhóm bạn điển trai, nổi tiếng trên nền tảng TikTok. Bạn trai của Hương Giang đang làm việc tại một trung tâm thể hình. Trên trang cá nhân, anh thường xuyên đăng tải hình ảnh làm việc tại phòng gym, hướng dẫn mọi người tập luyện.

Là huấn luyện viên thể hình nên Phú Cường sở hữu body săn chắc, cơ bụng hiện rõ 6 múi. Những hình ảnh khoe khéo cơ bắp của Phú Cường trên trang cá nhân khiến nhiều người không khỏi trầm trồ. Bên cạnh đó, gương mặt điển trai, góc cạnh và gu ăn mặc sành điệu khiến bạn trai của Hương Giang không thua kém mỹ nam Vbiz nào.

