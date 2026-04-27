Ly cà phê đắt nhất thế giới 25 triệu đồng có gì đặc biệt?

Quán cà phê Julith mới đi vào hoạt động tại khu nhà giàu Al Quoz sôi động của Dubai đã trở thành điểm đến cho những người giàu có yêu thích cà phê tại Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).



Julith phục vụ những ly cà phê với mức giá 3.600 dirham (hơn 25 triệu đồng), pha chế từ hạt cà phê Nido 7 Geisha. Cây cà phê Nido 7 chỉ có thể được trồng trên sườn núi lửa Baru ở Panama và mới đây đã phá kỷ lục tại cuộc thi cà phê danh giá Best of Panama với điểm số 98/100 nhờ hương vị đặc biệt pha trộn giữa mùi cỏ, hoa nhài, cam bergamot, hoa cam và mơ. Quán cà phê Julith tiết lộ, họ đã mua hạt cà phê Nido 7 Geisha tại buổi đấu giá ở Panama sau cuộc cạnh tranh khốc liệt kéo dài nhiều giờ với hàng trăm lượt trả giá. Quán khẳng định đã trả mức giá cao nhất từ trước đến nay, lên đến 2,2 triệu dirham cho 20kg hạt cà phê. Nhiều người đã ngỏ ý chi khoản tiền lớn để mua lại cà phê Nido 7 từ Julith, theo Theo Time of India.

