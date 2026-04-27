Ly cà phê đắt nhất thế giới 25 triệu đồng có gì đặc biệt?

Theo Trúc Chi (t/h) | 27-04-2026 - 10:08 AM | Lifestyle

Một quán cà phê tại Dubai vừa bắt đầu phục vụ loại cà phê đắt nhất thế giới, với giá khoảng 25 triệu đồng mỗi tách khiến nhiều người bất ngờ.

Quán cà phê Julith mới đi vào hoạt động tại khu nhà giàu Al Quoz sôi động của Dubai đã trở thành điểm đến cho những người giàu có yêu thích cà phê tại Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Julith phục vụ những ly cà phê với mức giá 3.600 dirham (hơn 25 triệu đồng), pha chế từ hạt cà phê Nido 7 Geisha. Cây cà phê Nido 7 chỉ có thể được trồng trên sườn núi lửa Baru ở Panama và mới đây đã phá kỷ lục tại cuộc thi cà phê danh giá Best of Panama với điểm số 98/100 nhờ hương vị đặc biệt pha trộn giữa mùi cỏ, hoa nhài, cam bergamot, hoa cam và mơ. Quán cà phê Julith tiết lộ, họ đã mua hạt cà phê Nido 7 Geisha tại buổi đấu giá ở Panama sau cuộc cạnh tranh khốc liệt kéo dài nhiều giờ với hàng trăm lượt trả giá. Quán khẳng định đã trả mức giá cao nhất từ trước đến nay, lên đến 2,2 triệu dirham cho 20kg hạt cà phê. Nhiều người đã ngỏ ý chi khoản tiền lớn để mua lại cà phê Nido 7 từ Julith, theo Theo Time of India.

Nghiên cứu chỉ ra rằng, việc tiêu thụ cà phê có liên quan đến mức độ căng thẳng thấp hơn. Giảm căng thẳng có thể tạo ra môi trường thuận lợi cho sự thư giãn và những trải nghiệm thân mật thú vị hơn.

Caffeine có trong cà phê, trà, cacao và một số loại đồ uống khác. Caffeine kích thích hệ thần kinh trung ương, tăng cường sự tỉnh táo và giảm mệt mỏi bằng cách ngăn chặn chất dẫn truyền thần kinh thúc đẩy giấc ngủ adenosine.

Vì cà phê có nhiều chất chống oxy hóa, uống cà phê có thể giúp nam giới đạt được và duy trì sự cương cứng bằng cách thúc đẩy lưu lượng máu đến dương vật, bảo vệ mạch máu, thúc đẩy lưu thông và các lợi ích khác.

Bỏ 45k mua ly cà phê, khách hàng hoảng hốt vì gần như "chạm đáy" khiến MXH tranh cãi kịch liệt: "Hãy có kiến thức về món mình gọi"


Theo Trúc Chi (t/h)

Thông tin mới về giấy tờ khi đi máy bay, người dân cần biết

Mỹ nhân lọt đề cử đẹp nhất thế giới, vợ TGĐ Saigon Square và hội nàng thơ đi đâu lễ này?

Thứ Hai lạ lẫm: Book khách sạn tại Hà Nội, ở trong 3 ngày 2 đêm để "đổi view" làm việc

