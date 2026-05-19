Daehan - Minguk - Manse làm gì mà để bố lên hẳn truyền hình thốt ra: "3 đứa con tôi đã biến mất, giờ chúng như người xa lạ"?

Chiều 19/5, tờ Sports Chosun cho hay, chương trình Morning Forum (đài KBS2) vừa phát sóng tập mới nhất có sự xuất hiện của nam tài tử đình đám Song Il Gook (Truyền Thuyết Jumong). Tại đây, nam diễn viên họ Song đã gây xôn xao khi có những chia sẻ về tình hình hiện tại của 3 quý tử Daehan - Minguk - Manse.

Đáng chú ý, Song Il Gook cho biết tâm tính của 3 con trai đã thay đổi nhiều ở tuổi dậy thì, tới mức anh phải thốt ra: “3 đứa con tôi đã biến mất rồi, giờ chỉ còn 3 người xa lạ trước mặt tôi mà thôi”. Chứng kiến tính khí thất thường của Daehan - Minguk - Manse ở thời điểm hiện tại, tài tử Truyền Thuyết Jumong còn hài hước bình luận: “Tụi nhỏ giờ học lớp 8 rồi. Cái độ tuổi lớp 8 của tụi nhóc mới đáng sợ làm sao”.

Theo lời Song Il Gook, chỉ vừa mới hôm qua, Minguk còn ra “yêu sách” với anh: “Hôm qua, khi tôi đang đọc kịch bản thì thằng bé tìm đến. Tôi bảo với con là ngày mai bố có lịch trình ghi hình, thế là thằng bé lập tức nói luôn ‘Xin bố đừng có kể chuyện về con trên sóng truyền hình nhé’ với thái độ quả quyết”.

Đồng thời, Song Il Gook còn để lộ luôn chuyện phải xin phép con mỗi khi đăng ảnh của quý tử lên mạng: “Dạo này cả 3 đứa đều trở nên nhạy cảm, đặc biệt là Minguk. Ngay cả khi muốn đăng ảnh con lên mạng xã hội, tôi cũng phải hỏi trước ‘Minguk à, bố đăng cái ảnh này lên được không con?’. Hôm nào tâm trạng tốt thì thằng bé mới miễn cưỡng gật đầu đồng ý”.

Song Il Gook cho biết tính tình của Daehan - Minguk - Manse đã thay đổi đến ngỡ ngàng ở giai đoạn dậy thì. Ảnh: Naver

Cũng trên sóng truyền hình mới đây, tài tử họ Song đã tự hào khoe về chiều cao vượt trội của 3 quý tử sinh 3 ở tuổi 14: “Bản thân tôi cũng không hề thấp, và Daehan hiện đã cao 1m86 còn Minguk đạt mốc 1m83 và Manse thì vừa tròn 1m80” . Đàn anh vừa dứt lời, nam diễn viên Oh Man Seok liền tỏ vẻ trầm trồ trước chiều cao của Daehan - Minguk - Manse: “Hôm 3 đứa nhóc đến xem nhạc kịch, em còn cứ tưởng là có 1 đội bóng rổ vừa bước vào rạp nữa cơ đấy”.

3 quý tử nhà Song Il Gook hiện đều cao từ 1m80 đổ lên. Ảnh: Nate

Trước đó, trong lần làm khách mời trên chương trình Immortal Song hồi tháng trước, Song Il Gook cũng đã cởi mở chia sẻ về sự thay đổi tâm lý của các con ở tuổi dậy thì: “Bây giờ hễ tôi định khoác vai thân thiết là tụi nhóc lại gạt tay tôi ra ngay. 3 đứa không có phòng riêng. Không gian riêng tư duy nhất là nhà vệ sinh, nên 1 khi tụi nhóc đã vào đó rồi là ở lì suốt 1 tiếng đồng hồ ở bên trong luôn”.

Ngay trên sóng truyền hình hồi tháng trước, Song Il Gook thừa nhận bản thân anh cũng đang rất áp lực khi Daehan - Minguk - Manse bước vào giai đoạn dậy thì: “Mọi chuyện đúng là đang rất căng thẳng. Mỗi ngày tôi đều phải sống trong cầu nguyện đấy. Sự nổi loạn ở tuổi dậy thì của tụi nhỏ lại không hướng về phía mẹ chúng đâu. Tất cả đều đổ dồn lên đầu tôi nên mới vất vả thế này đấy”.

Những chia sẻ của Song Il Gook về các con đã gây sốt trên mạng xã hội xứ củ sâm. Ảnh: X

Ngoài những chia sẻ về tâm lý thay đổi của các con trong giai đoạn dậy thì, Song Il Gook còn từng gây sốt khi lần đầu hé lộ năng lực học tập của 3 cậu nhóc sinh 3. Nam tài tử Truyền Thuyết Jumong cho biết Daehan và Minguk học rất nhanh nhờ thừa hưởng gen thông minh từ mẹ: “Vợ tôi là thẩm phán mà, nên Daehan - Minguk theo kịp chương trình học rất nhanh chóng”.

Trong khi đó theo lời Song Il Gook, Manse lại cảm thấy áp lực khi làm bài tập ở trường: “Manse thường cảm thấy áp lực với đống bài tập về nhà. Khi tôi bảo con nên chăm chỉ làm bài, thằng bé đã mở to mắt nhìn tôi. Vì vậy, tôi phải vỗ về Manse, bảo con hãy nghỉ ngơi trước rồi 1 lúc nữa làm bài tiếp cũng không sao”.

Tài tử Song Il Gook kết hôn với nữ thẩm phán Jung Seung Yeon hồi năm 2008. 4 năm sau đó, cặp đôi chào đón 3 nhóc tỳ sinh 3 đáng yêu Daehan, Minguk và Manse. 3 cậu bé trở thành hiện tượng trên toàn châu Á sau khi xuất hiện trong chương trình The Return Of Superman hồi năm 2014. Sau khi rời khỏi show, từng bước đi và hành trình trưởng thành của 3 cậu nhóc vẫn được công chúng dõi theo từng ngày cho tới thời điểm hiện tại.