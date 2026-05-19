Khu du lịch Đại Nam của bà Nguyễn Phương Hằng 'chơi lớn' dịp kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ

Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), Khu du lịch Đại Nam triển khai chương trình ưu đãi giảm 50% giá tất cả các loại vé dịch vụ trong ngày 19/5/2026.

Thông tin được fanpage chính thức của Đại Nam Văn hóa Du lịch Thể thao đăng tải sáng 19/5, thu hút sự quan tâm lớn từ du khách. Chương trình áp dụng cho nhiều hạng mục vui chơi, giải trí tại khu du lịch, tạo điều kiện để người dân và du khách tham quan, trải nghiệm với chi phí ưu đãi trong dịp đặc biệt này.

Khu du lịch Đại Nam thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đại Nam, do ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng “lò vôi”) và bà Nguyễn Phương Hằng sáng lập. Dự án được khởi công từ năm 1999, trải qua gần một thập kỷ xây dựng với tổng mức đầu tư được công bố khoảng 6.000 tỷ đồng, chính thức mở cửa đón khách từ năm 2008.

Đại Nam hiện có diện tích khoảng 450–700 ha, được thiết kế theo mô hình quần thể kết hợp biển nhân tạo, hồ, sông, núi, vườn thú, khu vui chơi giải trí và công trình tâm linh như Kim Điện (Đền thờ Đại Nam) và dãy núi Bảo Sơn, từng được giới thiệu là một trong những khu du lịch quy mô lớn nhất khu vực Đông Nam Á.