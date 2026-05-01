Doanh nghiệp vàng sắp IPO có gì để thách thức vị thế độc tôn của PNJ trên sàn chứng khoán?

Tuấn Khôi | 19-05-2026 - 00:02 AM | Doanh nghiệp

Sau nhiều năm PNJ là "hàng hiếm" trong lĩnh vực vàng bạc - trang sức trên sàn chứng khoán, doanh nghiệp vàng bạc tại Hà Nội với tuổi đời hơn 30 năm sắp IPO có thể phá vỡ thế độc tôn này.

Với hệ thống hơn 430 cửa hàng, trong nhiều năm qua, PNJ là công ty vàng bạc duy nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên, kế hoạch IPO và niêm yết của Bảo Tín Mạnh Hải có thể phá vỡ thế độc tôn này của PNJ.

Theo công bố hôm 18/5, Bảo Tín Mạnh Hải dự kiến IPO vào quý IV/2026 và niêm yết trên HoSE sau đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

Cụ thể, doanh nghiệp cho biết sẽ bán tối thiểu 15% cổ phần, phối hợp với Chứng khoán SSI trong quá trình chào bán và định giá. Theo công bố, EPS cuối năm 2025 đạt khoảng 25.813 đồng/cổ phiếu.

Công ty được thành lập năm 1992 bởi ông Vũ Mạnh Hải, hiện do ông Vũ Hùng Sơn làm Chủ tịch. Doanh nghiệp có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, sở hữu 16 cửa hàng tại Hà Nội và TP HCM, đồng thời mở rộng sang mảng bạc miếng trong năm nay.

Số liệu năm 2026 là kế hoạch.

Xét về quy mô doanh thu, PNJ vẫn là doanh nghiệp dẫn đầu ngành trên sàn chứng khoán. Năm 2025, PNJ ghi nhận doanh thu thuần 34.976 tỷ đồng, trong khi Bảo Tín Mạnh Hải đạt 27.891 tỷ đồng. Tuy nhiên, khoảng cách giữa hai doanh nghiệp không còn quá lớn dù quy mô hệ thống cửa hàng chênh lệch đáng kể.

Trong 2026, PNJ đặt kế hoạch doanh thu 48.660 tỷ đồng, tăng khoảng 37% so với năm trước. Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải đặt mục tiêu doanh thu 74.000 tỷ đồng, tăng khoảng 165%. Nếu hoàn thành kế hoạch này, doanh thu của doanh nghiệp sẽ vượt PNJ.

Số liệu năm 2026 là kế hoạch.

Ở khía cạnh lợi nhuận, PNJ tiếp tục duy trì khoảng cách khá lớn. Năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế 2.829 tỷ đồng, cao gấp hơn 3 lần mức 774 tỷ đồng của Bảo Tín Mạnh Hải. Kế hoạch năm 2026 của PNJ là 3.409 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, trong khi Bảo Tín Mạnh Hải đặt mục tiêu 1.574 tỷ đồng.

Sự chênh lệch này phần nào phản ánh khác biệt về biên lợi nhuận giữa hai mô hình kinh doanh. Với PNJ, mảng bán lẻ trang sức chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu, giúp doanh nghiệp duy trì biên lợi nhuận gộp khoảng 22% trong năm 2025. Trong khi đó, hoạt động kinh doanh vàng miếng và vàng nhẫn của Bảo Tín Mạnh Hải thường có doanh thu lớn nhưng biên lợi nhuận thấp hơn do đặc thù ngành.

Tuy nhiên, nếu xét trên hiệu quả mỗi điểm bán, Bảo Tín Mạnh Hải lại có những con số đáng chú ý. Theo tính toán từ số liệu công bố, mỗi cửa hàng của doanh nghiệp này tạo ra khoảng 1.743 tỷ đồng doanh thu và khoảng 48,4 tỷ đồng lợi nhuận trong năm 2025. Trong khi đó, doanh thu bình quân mỗi cửa hàng của PNJ ở mức khoảng 81 tỷ đồng và lợi nhuận khoảng 6,6 tỷ đồng.

Các số liệu cho thấy hai doanh nghiệp đang đi theo những mô hình khá khác nhau. PNJ tập trung vào bán lẻ trang sức và mở rộng hệ thống quy mô lớn, trong khi Bảo Tín Mạnh Hải hưởng lợi nhiều hơn từ nhu cầu vàng tích sản và giao dịch vàng vật chất trong giai đoạn giá vàng biến động mạnh.

Tuấn Khôi

