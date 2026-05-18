Bắt tạm giam một chủ cửa hàng xăng dầu

Chiều 18/5, Công an tỉnh Lai Châu đã thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ án “Tham ô tài sản; sản xuất, buôn bán dầu DO 0,001S-V không bảo đảm chất lượng” xảy ra tại Cửa hàng Petrolimex số 29, xã Mường Khoa, tỉnh Lai do Nguyễn Xuân Trường (31 tuổi, trú phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu) thực hiện.

Theo kết quả điều tra, ngày 6/5, anh Hoàng Mạnh D. (SN 1985, trú xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu) mua khoảng 50 lít dầu Diesel tại Cửa hàng Petrolimex số 29 để sử dụng cho hai máy xúc của gia đình.

Sau khi sử dụng, cả hai máy xúc đều hư hỏng, nhiên liệu có mùi xăng và phản ứng cháy bất thường nên anh D. đã làm đơn tố giác. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định anh D. đã mua khoảng 600 lít dầu tại cửa hàng này.

Công an tỉnh Lai Châu tổ chức họp báo thông tin kết quả đấu tranh Chuyên án 0426M. (Ảnh: Công an Lai Châu).

Quá trình điều tra xác định, Cửa hàng Petrolimex số 29 thuộc Công ty TNHH MTV Petrolimex Lai Châu, do Nguyễn Xuân Trường quản lý, phụ trách, trong quá trình nhập hàng, lái xe téc và phụ trách cửa hàng đã bơm nhầm hơn 500 lít xăng RON95-III vào bể chứa dầu DO 0,001S-V.

Sau khi phát hiện sự việc, Nguyễn Xuân Trường không thực hiện quy trình xử lý nhiên liệu không bảo đảm chất lượng theo quy định mà tiếp tục nhập thêm gần 10.000 lít dầu DO để pha loãng.

Từ ngày 27/3 đến 08/5/2026, cửa hàng đã bán ra thị trường hơn 12.500 lít dầu không bảo đảm chất lượng, trị giá khoảng 369 triệu đồng.

Kết quả giám định của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 cho thấy các mẫu dầu tại bể chứa và trong hai máy xúc đều không đạt tiêu chuẩn Diesel mức 5, có dấu hiệu pha trộn xăng vào dầu Diesel.

Đặc biệt, Nguyễn Xuân Trường đã cố ý không nhập 220 lít dầu vào bể chứa, cất giấu trong thùng phi, ngắt camera giám sát nhằm che giấu hành vi, sau đó bán số dầu này lấy hơn 6,2 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Đối với hành vi này, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Xuân Trường về hành vi Tham ô tài sản và hiện đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi sản xuất, buôn bán dầu DO 0,001S-V không bảo đảm chất lượng của đối tượng.