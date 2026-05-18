Bắt giám đốc công ty trong đường dây vận chuyển 84 tấn phóng xạ giàu đất hiếm ra nước ngoài

Công an tỉnh Lạng Sơn vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quận (SN 1957, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh) để điều tra về tội “Vận chuyển trái phép chất phóng xạ” theo Điều 309 Bộ luật Hình sự. Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn phê chuẩn.



Mở rộng chuyên án, lực lượng chức năng đã khám xét văn phòng làm việc của Công ty Cổ phần Đường Lâm tại Lâm Đồng cùng Nhà máy tinh tuyển Ilmenit - Zircon của doanh nghiệp tại xã Hòa Thắng.

Quá trình khám xét, cơ quan điều tra thu giữ 84 tấn quặng Monazite của Công ty Cổ phần Đường Lâm trong quá trình làm thủ tục xuất khẩu ra nước ngoài.

Qua giám định, cơ quan chức năng xác định toàn bộ số quặng trên là chất phóng xạ có hàm lượng oxit đất hiếm cao, có thể được sử dụng trong sản xuất thiết bị điện tử, công nghệ cao và lĩnh vực hạt nhân.



Hiện Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan để mở rộng điều tra, làm rõ các cá nhân và tổ chức có liên quan, xử lý vụ án theo quy định pháp luật.

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, đây là lần đầu tiên lực lượng chức năng địa phương phát hiện và thu giữ số lượng lớn nguyên liệu liên quan đến chất phóng xạ trong một vụ án hình sự.