Bắt giám đốc công ty trong đường dây vận chuyển 84 tấn phóng xạ giàu đất hiếm ra nước ngoài

Yên Chi | 18-05-2026 - 14:12 PM | Doanh nghiệp

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, đây là lần đầu tiên lực lượng chức năng địa phương phát hiện và thu giữ số lượng lớn nguyên liệu liên quan đến chất phóng xạ trong một vụ án hình sự.

Công an tỉnh Lạng Sơn vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quận (SN 1957, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh) để điều tra về tội “Vận chuyển trái phép chất phóng xạ” theo Điều 309 Bộ luật Hình sự. Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn phê chuẩn.

Mở rộng chuyên án, lực lượng chức năng đã khám xét văn phòng làm việc của Công ty Cổ phần Đường Lâm tại Lâm Đồng cùng Nhà máy tinh tuyển Ilmenit - Zircon của doanh nghiệp tại xã Hòa Thắng.

Quá trình khám xét, cơ quan điều tra thu giữ 84 tấn quặng Monazite của Công ty Cổ phần Đường Lâm trong quá trình làm thủ tục xuất khẩu ra nước ngoài.

Qua giám định, cơ quan chức năng xác định toàn bộ số quặng trên là chất phóng xạ có hàm lượng oxit đất hiếm cao, có thể được sử dụng trong sản xuất thiết bị điện tử, công nghệ cao và lĩnh vực hạt nhân.

Hiện Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan để mở rộng điều tra, làm rõ các cá nhân và tổ chức có liên quan, xử lý vụ án theo quy định pháp luật.

Bắt giám đốc doanh nghiệp sản xuất yến sào giả quy mô lớn ở Tây Ninh

Yên Chi

Tỷ phú Nguyễn Đăng Quang 'phi ngựa' vào nông thôn: Mở mới gần 300 cửa hàng, doanh thu tăng 57% lên hơn 1.000 tỷ sau 4 tháng

3,5 triệu tấn trữ lượng đất hiếm của Việt Nam, đứng trên cả Mỹ: Thực tế phũ phàng tại các DN quản lý, khai thác mỏ

Bizfly đồng hành cùng Digital Trust Finance 2026: Thúc đẩy niềm tin số với giải pháp email nội địa BizMail

Ngày mai, Chính phủ và lãnh đạo 23 tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước họp cơ cấu lại vốn nhà nước: BSR, Petrolimex, GAS... có lối thoát?

Nhân viên Viettel mua xe điện VinFast trong tháng 05/2026 được ưu đãi chưa từng có, nhận thêm quà 'khủng'

Nhà sản xuất đồ chơi gỗ Nam Hoa thành lập công ty đầu tư vào bất động sản công nghiệp và nhà xưởng cho thuê

