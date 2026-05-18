Nhân viên Viettel mua xe điện VinFast trong tháng 05/2026 được ưu đãi chưa từng có, nhận thêm quà 'khủng'

Ngày 18/5, Viettel Post (HoSE: VTP) vừa công bố triển khai chương trình ưu đãi dành riêng cho cán bộ, nhân viên Viettel khi mua xe điện của VinFast trong tháng 5/2026.



Theo chương trình, khách hàng được hưởng tổng mức hỗ trợ 13% giá niêm yết, gồm 6% ưu đãi từ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai xanh”, 2% hỗ trợ lệ phí trước bạ và 5% hỗ trợ chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện.

Ngoài ưu đãi về giá, người mua xe còn được tặng thêm quà. Cụ thể, với xe máy điện, mỗi khách hàng sẽ nhận 1 mũ bảo hiểm cho mỗi xe mua. Đối với ô tô điện, khách hàng được tặng bảo hiểm thân vỏ trị giá khoảng 8 triệu đồng.



Bên cạnh đó, chương trình cũng áp dụng chính sách thưởng cho cán bộ, nhân viên giới thiệu thành công khách hàng mua xe điện VinFast. Mức thưởng dao động từ 600.000 đồng – 1,2 triệu đồng đối với xe máy điện và từ 2 – 8 triệu đồng đối với ô tô điện. Khoản thưởng được chuyển trực tiếp qua Viettel Money.



Hiện chương trình triển khai giao xe tại các điểm Vincom ở Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng cùng hệ thống bưu cục của Viettel Post trên toàn quốc.

Đến cuối năm 2025, Viettel Group có hơn 50.000 nhân sự đang làm việc tại 11 thị trường ở châu Á, châu Mỹ và châu Phi. Tập đoàn hiện quy tụ đội ngũ lao động đến từ hơn 20 quốc gia, tạo nên môi trường làm việc đa quốc gia và đa văn hóa.

Trước đó, đầu tháng 5/2026, CTCP Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-Green (thuộc Vingroup) và Viettel Bắc Ninh đã chính thức công bố thỏa thuận hợp tác phát triển hạ tầng tủ đổi pin xe máy điện và trạm sạc ô tô điện.

Dự án khởi điểm với quy mô lên tới 6.000 tủ đổi pin, được triển khai đồng loạt tại tỉnh Bắc Ninh, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc phủ sóng hạ tầng giao thông xanh tại khu vực kinh tế trọng điểm phía Bắc.

Theo thỏa thuận hợp tác, Viettel Bắc Ninh sẽ tham gia thi công và lắp đặt các tủ đổi pin cho V-Green tại các bưu cục và địa điểm do Viettel phát triển trên địa bàn tỉnh. Việc tận dụng lợi thế về mạng lưới hạ tầng sẵn có và kinh nghiệm thi công của Viettel được kỳ vọng giúp V-Green nhanh chóng mở rộng độ phủ, mang lại sự tiện lợi cho người dùng xe máy điện VinFast.

Bên cạnh đó, Viettel Bắc Ninh sẽ cung cấp các gói Internet tốc độ cao cho toàn bộ hệ thống tủ đổi pin của V-Green tại các điểm của Viettel trên địa bàn tỉnh. Đây là hạ tầng thiết yếu giúp hệ thống luôn kết nối thông suốt, vận hành ổn định, phục vụ công tác giám sát trực tuyến 24/7 và mang lại trải nghiệm đổi pin nhanh chóng, liền mạch cho người dùng.

Sau Bắc Ninh, V-Green sẽ tiếp tục nghiên cứu triển khai hệ thống trạm sạc ô tô điện và tủ đổi pin xe máy điện VinFast tại các tỉnh, thành khác có hạ tầng của Viettel.