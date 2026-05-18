Trái tim AI của Đà Nẵng

Trung tâm nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng (DSAC) được thành lập ngày 26/1/2024.

Trung tâm DSAC có bộ máy tinh gọn gồm: Ban Giám đốc và 2 phòng chuyên môn (phòng Hành chính và Đào tạo; phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế).



Trung tâm có 3 chức năng chính là đào tạo, bồi dưỡng lĩnh vực thiết kế vi mạch, bán dẫn và trí tuệ nhân tạo; hỗ trợ thu hút đầu tư trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo; liên kết, hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước; hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, ươm tạo các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực thiết kế vi mạch, bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.

Ngày 29/3/2025, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới thăm DASC vào ngày khai giảng khóa đào tạo thiết kế bán dẫn chuyên sâu đầu tiên dành cho 80 sinh viên tài năng.﻿

Tại buổi lễ, trên cơ sở nội dung hợp tác đã ký, Ngân hàng Số Vikki đã cùng các đơn vị như Galaxy Holding đầu tư hệ thống phòng Lab hiện đại với ngân sách 100 tỷ đồng cho năm đầu tiên; bao gồm tập trung đầu tư trang thiết bị, xây dựng chương trình đào tạo, và chi phí vận hành.

2 bên công bố quan hệ hợp tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các ngành công nghệ mũi nhọn cho Đà Nẵng và Việt Nam trong thời gian tới.

Theo đó, Ngân hàng Số Vikki và các đơn vị thành viên trong hệ sinh thái sẽ phối hợp cùng thành phố triển khai các chương trình đào tạo – phát triển nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo, phát triển sản phẩm dịch vụ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội – nhu cầu doanh nghiệp và người dân.

Đồng thời, hai bên sẽ cùng nghiên cứu, phát triển và tiến tới hỗ trợ và cung cấp các các dịch vụ thiết kế bán dẫn và mô phỏng bán dẫn bằng hệ thống Synopsys ZeBu-5 hàng đầu thế giới.

Hơn 1 năm qua, DSAC ra sao?﻿

Từ đó tới nay, ﻿DSAC đã triển khai thêm nhiều hoạt động đáng chú ý như tổ chức Hội nghị kết nối các doanh nghiệp vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo thành phố Đà Nẵng vào tháng 2/2026.

Trung tâm DSAC cũng là đơn vị thực hiện tổ chức các vòng loại tại cuộc thi Cuộc thi Thiết kế vi mạch cho đô thị thông minh lần 3 tại khu vực miền Trung, góp phần thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực trẻ trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn và công nghệ cao tại Việt Nam. ﻿

Trung tâm DSAC cũng tổ chức các lớp thiết kế vi mạch, lớp tiếng Anh chuyên ngành bán dẫn.

DSAC đã đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn Công tác xúc tiến thương mại, Cơ quan Lập pháp bang Oregon, Hoa Kỳ, Đoàn Hạ nghị sỹ Bang Oregon, Hoa Kỳ﻿, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), Tổng Lãnh sự Nhật Bản﻿, Đoàn công tác Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Anh﻿,...

Tháng 3/2026, Trung tâm DSAC đã có buổi gặp gỡ và làm việc với lãnh đạo FPT Smart Cloud nhằm trao đổi về các cơ hội hợp tác trong thời gian tới, đặc biệt trong các lĩnh vực liên quan đến hạ tầng điện toán đám mây (Cloud), trí tuệ nhân tạo (AI) và các giải pháp số phục vụ doanh nghiệp và tổ chức.

Tháng 4/2026, DSAC đã có buổi gặp gỡ và làm việc với Công ty TNHH Everfit Technologies Việt Nam, trao đổi tổng quan về mô hình hoạt động, định hướng phát triển và giải pháp công nghệ của Everfit (Fitness Intelligence Platform – SaaS), là nền tảng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hỗ trợ huấn luyện và chăm sóc sức khỏe.

Trung tâm DSAC cũng đã làm việc với đại diện Công ty Cổ phần Công nghệ XBrain nhằm trao đổi, thảo luận về một số nội dung phối hợp trong hoạt động đào tạo bồi dưỡng, kết nối và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực Cloud và AI.﻿

Ngoài ra, DASC cũng đón tiếp và làm việc với đại diện Mitsubishi Research Institute DCS (MRI DCS), Pascalia Group, Sioux Technologies,DIPRO TECH,...

Chân dung ﻿Galaxy Holdings

Cả ngân hàng số Vikki và Galaxy Holdings (tên đầy đủ là Công ty TNHH Galaxy Digital Holdings) ﻿﻿đều là thành viên của hệ sinh thái Sovico Group.

Vikki có tiền thân là Ngân hàng Đông Á (DongA Bank), sau khi được chuyển giao bắt buộc, trở thành công ty con 100% vốn của HDBank – ngân hàng do tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo giữ vị trí Phó chủ tịch thường trực.

Còn Galaxy Holdings thành lập vào tháng 8/2021 với vốn điều lệ 500 tỷ đồng, do Sovico Group góp vốn. Ở giai đoạn đầu, bà Nguyễn Thị Phương Thảo đảm nhiệm vị trí Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc. Công ty thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Tập đoàn Sovico.

Đến năm 2025, cơ cấu sở hữu của Galaxy Holdings có sự thay đổi khi chủ sở hữu được chuyển sang Công ty TNHH Đầu tư Milky Way.

Gần đây nhất, theo đăng ký doanh nghiệp thay đổi ngày 6/1/2026, Galaxy Holdings vừa tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 1.345 tỷ đồng.



Theo giới thiệu là một Tập đoàn Công nghệ số, mục đích nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh truyền thống thành kinh doanh số, truyền cảm hứng cho mọi người cùng đóng góp và xây dựng một Việt Nam thịnh vượng trong thế giới số.

Hiện doanh nghiệp này sở hữu hàng loạt công ty thành viên hoạt động trong các lĩnh vực tài chính, công nghệ và trí tuệ nhân tạo, gồm Galaxy Pay (fintech, ví điện tử), Galaxy Technology (số hóa và giải pháp công nghệ thông tin), Galaxy Joy (nền tảng tích điểm hàng không), Galaxy One (dịch vụ hạ tầng và mua sắm tập trung), FinOS (tài chính số), cùng các đơn vị như Galaxy Connect, Galaxy Telecom và Galaxy FinX.

Theo giới thiệu trên website, doanh thu công ty đến hết tháng 12/2025 là 1.331 tỷ đồng, với đội ngũ hơn 700 nhân sự. ﻿