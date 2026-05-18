Bệnh viện của ông Trầm Bê bị hủy tư cách công ty đại chúng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa quyết định hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty CP Bệnh viện đa khoa tư nhân Triều An – doanh nghiệp có trụ sở tại TP.HCM, do ông Trầm Bê làm người đại diện pháp luật và giữ vị trí Chủ tịch HĐQT.

Trước đó, cơ quan quản lý thị trường chứng khoán cũng đã xử phạt hành chính đối với Bệnh viện Triều An do vi phạm quy định về công bố thông tin. Doanh nghiệp bị xác định chậm công bố hàng loạt tài liệu trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quá thời hạn từ 15 ngày trở lên.

Các tài liệu công bố chậm gồm báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét năm 2024, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, cùng nhiều báo cáo tài chính riêng và hợp nhất trong năm 2025. Ngoài ra, các báo cáo về tình hình quản trị công ty giai đoạn 2024-2025 và báo cáo thường niên năm 2025 cũng không được công bố đúng hạn theo quy định.

Theo dữ liệu cập nhật trên trang cổ đông, Bệnh viện Triều An hiện mới công bố báo cáo tài chính đến quý III/2025. Tính đến cuối tháng 9/2025, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt trên 1.000 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ghi nhận khoảng 122 tỷ đồng.

Trong tài liệu đại hội đồng cổ đông năm 2025, Triều An đặt kế hoạch doanh thu 820 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 69 tỷ đồng.

Bệnh viện Triều An được thành lập năm 2001 bởi ông Trầm Bê cùng bác sĩ Nguyễn Hải Nam và ông Lâm Trung Lương, trong giai đoạn chủ trương xã hội hóa lĩnh vực y tế bắt đầu được thúc đẩy mạnh. Trước đây, ông Trầm Bê từng đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT của bệnh viện.