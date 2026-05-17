Phó Thủ tướng: Doanh nghiệp tránh cam kết lớn, triển khai chậm

APEC 2027 là cú hích chiến lược để Phú Quốc

Sáng 17/5, tại Phú Quốc, UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư năm 2026. Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc; Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ ngành, địa phương, cùng đông đảo doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nhật Huy.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh, sau hợp nhất, tỉnh An Giang hội tụ nhiều tiềm năng và lợi thế cạnh tranh để vươn lên, như về kinh tế biển, du lịch quốc tế, nông nghiệp công nghệ cao, logistics. Quy hoạch tỉnh đã hình thành chuỗi liên kết giữa các đô thị động lực, như Đặc khu Phú Quốc, Rạch Giá, Hà Tiên, Châu Đốc và Long Xuyên, kết nối các hành lang kinh tế ven biển, hành lang kinh tế sông Mekong và cả vùng.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, việc An Giang xác định mô hình tăng trưởng, định hướng phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn cần dựa trên mối liên kết chặt chẽ với TPHCM, các tỉnh Đông Nam Bộ, và cả nước. Đặc khu Phú Quốc được chọn đăng cai Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 là cơ hội lịch sử để nâng tầm vị thế địa phương và quốc gia. Sự kiện là cú hích để nâng cấp hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ, thương hiệu du lịch và năng lực cạnh tranh của Phú Quốc và cả tỉnh An Giang.

“APEC 2027 sẽ là cú hích chiến lược để Phú Quốc trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ chất lượng cao và kinh tế biển mang tầm khu vực, quốc tế, điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư và du khách toàn cầu”, Phó Thủ tướng Thường trực nói.

Với các doanh nghiệp nhận chứng nhận đầu tư và ký kết hợp tác với tỉnh An Giang, Phó Thủ tướng đề nghị, các doanh nghiệp thực hiện đúng cam kết, bảo đảm “nói đi đôi với làm”, tránh tình trạng cam kết lớn nhưng triển khai chậm. Chính phủ và các bộ, ngành cam kết đồng hành, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi để doanh nghiệp yên tâm phát triển lâu dài.

Với An Giang, Phó Thủ tướng đề nghị, tỉnh tập trung cụ thể hóa quy hoạch tỉnh với quy hoạch vùng, quy hoạch địa phương, điều chỉnh tổng thể Quy hoạch Đặc khu Phú Quốc, ưu tiên nguồn lực cho các dự án phục vụ APEC 2027 . Tập trung phát triển các ngành có lợi thế cạnh tranh, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như kinh tế biển, năng lượng sạch, tài chính, bất động sản, kinh tế số và trí tuệ nhân tạo.

“Phát triển phải nhanh nhưng bền vững, hài hòa giữa kinh tế với bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng - an ninh và nâng cao đời sống nhân dân”, Phó Thủ tướng yêu cầu.

Cụ thể hoá mục tiêu vào quy hoạch

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng phát biểu khai mạc. Ảnh: Nhật Huy.

Ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Trước đó, làm việc với An Giang năm 2025, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã định hướng tỉnh cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng hiện đại, phát huy lợi thế “đồng bằng - rừng - biển”, lấy Đặc khu Phú Quốc làm cực tăng trưởng đột phá; hoàn thiện hạ tầng chiến lược, tăng kết nối các địa phương và với Campuchia, hàng hải quốc tế.

Ông Mừng cho biết, các định hướng của Trung ương đã được đưa vào điều chỉnh quy hoạch lần này, nhằm định hình mô hình tăng trưởng mới, phân bổ lại nguồn lực và tổ chức không gian phát triển dài hạn.

“Đây là bước đi quan trọng để công khai, minh bạch chiến lược phát triển, tạo đồng thuận trong hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân”, ông Mừng nói. Một trong những điểm nhấn của quy hoạch là triển khai đồng bộ 21 dự án phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc, với tổng vốn đầu tư hơn 137.000 tỷ đồng.

Tại hội nghị, tỉnh An Giang trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 19 dự án, với tổng vốn gần 67.000 tỷ đồng. Từ ngày 1/7/2025 đến nay (sau hợp nhất tỉnh), An Giang đã thu hút 29 dự án , với tổng vốn đăng ký hơn 161.900 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tỉnh ký kết hợp tác chiến lược toàn diện với 4 đơn vị và trao 24 biên bản ghi nhớ nghiên cứu, khảo sát đầu tư cho nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước với tổng vốn dự kiến khoảng 1,5 triệu tỷ đồng.

