Đang diện cảnh báo, một cổ phiếu bất ngờ "tím lịm" sau tin thế chấp siêu dự án 4.300 tỷ Cần Giờ tại Sacombank

Trong phiên giao dịch ngày 14/05/2026, cổ phiếu FDC của Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (Fideco) đã ghi nhận mức tăng kịch trần 6,83%, đóng cửa ở mức 21.900 đồng/cổ phiếu.

Khối lượng giao dịch trong phiên đạt 30.400 đơn vị. Sự tăng giá này diễn ra ngay sau khi Hội đồng quản trị doanh nghiệp quyết định sử dụng quyền sử dụng đất, giá trị đầu tư và toàn bộ quyền lợi hình thành trong tương lai tại dự án Khu dân cư cao cấp Cần Giờ để làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay hoặc nghĩa vụ bảo lãnh cho bên thứ ba tại Ngân hàng Sacombank.

Cụ thể, dự án Khu dân cư cao cấp Cần Giờ có tổng vốn đầu tư được phê duyệt là hơn 4.300 tỷ đồng, trên diện tích quy hoạch hơn 29,8 ha, nằm cách bờ biển Cần Giờ khoảng 1 km. Dự án được hợp tác phát triển với Công ty Cổ phần Hạ tầng Gelex (Gelex Infra) theo tỷ lệ góp vốn, quyền và lợi ích là 50:50, dự kiến phục vụ cho khoảng 4.000 người ở, gồm biệt thự và nhà phố cao tối đa 5 tầng.

Phối cảnh dự án

Theo kế hoạch, doanh nghiệp sẽ hoàn tất các thủ tục điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 và các thủ tục môi trường ngay trong năm nay để chuẩn bị cho giai đoạn triển khai tiếp theo.

Ngoài phương án huy động vốn qua tín dụng, doanh nghiệp cũng đã thông qua kế hoạch phát hành hơn 261 triệu cổ phiếu để nâng vốn điều lệ gấp 7,7 lần, từ mức 386 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng.

Cơ cấu huy động vốn bao gồm chào bán 38,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100%, mức giá 10.000 đồng/cp (thấp hơn 48% so với giá thị trường), thu về hơn 386 tỷ đồng. Đồng thời, doanh nghiệp dự kiến phát hành riêng lẻ 222,7 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chuyên nghiệp (tương đương 577% lượng cổ phiếu lưu hành), thu về hơn 2.227 tỷ đồng.

Trong tổng số vốn dự kiến huy động, khoảng 614 tỷ đồng sẽ được phân bổ cho dự án Cần Giờ và 1.600 tỷ đồng dành cho một dự án khu đô thị mới tại Đông Anh, Hà Nội (hợp tác với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Đô thị Tân Thái Bình Dương - New Pacific).

Mặc dù có kế hoạch mở rộng quy mô đầu tư và vốn, bối cảnh tài chính của doanh nghiệp này vẫn cho thấy những thách thức. Kết thúc quý 1/2026, Fideco ghi nhận doanh thu hơn 18 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt gần 7 tỷ đồng, lần lượt giảm 4% và 38% so với cùng kỳ năm trước do chi phí quản lý và vận hành tòa nhà cho thuê tăng theo thời giá.

Đối với cả năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu thận trọng với doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt giảm 3% và 87% so với thực hiện năm 2025, hoàn thành 25% kế hoạch năm sau ba tháng đầu năm. Hiện tại, cổ phiếu FDC vẫn đang nằm trong diện cảnh báo của HOSE từ ngày 05/04/2023 do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 là số âm.