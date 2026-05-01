PC1 kinh doanh ra sao trước khi Chủ tịch cùng 6 lãnh đạo bị khởi tố?

Loạt lãnh đạo PC1 bị khởi tố

Ngày 16/5/2026, Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 (mã CK: PC1) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 7 người, trong đó có nhiều lãnh đạo cấp cao của tập đoàn.



Đáng chú ý, ông Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT PC1 bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản.

Cùng bị điều tra với các cáo buộc tương tự còn có ông Vũ Ánh Dương - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc PC1; ông Nguyễn Minh Đề - Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Công ty, đồng thời là Tổng giám đốc Công ty TNHH Cột thép Đông Anh; bà Trần Thị Minh Việt - Kế toán trưởng.



Ngoài ra, ông Trịnh Ngọc Anh - Phó tổng giám đốc PC1, Chủ tịch HĐQT CTCP Khoáng sản Tấn Phát bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.



Hai lãnh đạo khác gồm ông Võ Hồng Quang - Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc và ông Đặng Quốc Trường - Phó tổng giám đốc hiện đang bị áp dụng biện pháp tạm giam.



Theo nghị quyết của Ban kiểm soát công bố cùng ngày, hiện có 4 thành viên HĐQT đã bị tạm giam, khiến số lượng thành viên HĐQT còn lại chỉ còn 1 người.

PC1 kinh doanh ra sao?﻿

CTCP Tập đoàn PC1, tiền thân là Xí nghiệp Đường dây và Trạm, được thành lập năm 1963, khởi đầu với nhiệm vụ xây lắp các công trình truyền tải điện quốc gia . Đến nay, doanh nghiệp đã phát triển thành tập đoàn đa ngành, hoạt động trong các lĩnh vực xây lắp điện, sản xuất công nghiệp, đầu tư năng lượng, bất động sản, tư vấn và dịch vụ.

Theo báo cáo của Công ty Chứng khoán Beta, PC1 là tổng thầu EPC hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực xây lắp đường dây và trạm biến áp với trên 60 năm kinh nghiệm hoạt động. Trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, PC1 là đơn vị duy nhất và có quy mô lớn nhất Việt Nam về thiết kế, chế tạo cột thép đơn thân 110 KV, 220 KV - 1, 2, 4 mạch, và cột thép liên kết thanh đến 750kV.

Ở lĩnh vực năng lượng, PC1 đang vận hành 7 nhà máy thủy điện và xây dựng thêm 2 nhà máy với tổng công suất thủy điện 212 MW. Đồng thời, doanh nghiệp cũng vận hành cụm 3 nhà máy điện gió tại Quảng Trị với tổng công suất 144 MW, đủ điều kiện bán điện theo giá FIT.

Trong lĩnh vực khai khoáng, PC1 sở hữu 57,27% vốn tại CTCP Khoáng sản Tấn Phát, chủ đầu tư dự án khai thác lộ thiên khoáng sản niken, đồng tại Cao Bằng. Dự án có tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng 1.700 tỷ đồng, công suất khai thác và chế biến 600.000 tấn quặng nguyên khai mỗi năm và đã đi vào sản xuất chính thức từ tháng 2/2023.

Ở mảng bất động sản, doanh nghiệp tập trung phát triển và khai thác khu công nghiệp, đồng thời triển khai các dự án nhà ở tại Hà Nội.

Về kết quả kinh doanh, năm 2025, PC1 ghi nhận doanh thu thuần đạt 13.085 tỷ đồng, tăng gần 30% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế tăng 91%, lên 1.356 tỷ đồng.

Trong cơ cấu doanh thu, mảng xây lắp tiếp tục đóng vai trò chủ lực khi mang về khoảng 6.700 tỷ đồng, tăng 81% so với cùng kỳ. Mảng bất động sản cũng ghi nhận tăng trưởng đột biến với doanh thu đạt 774 tỷ đồng, trong khi năm 2024 chỉ ghi nhận khoảng 24 tỷ đồng.

Các mảng kinh doanh công nghiệp và bán điện đều tăng trưởng tích cực. Ngược lại, doanh thu từ bán tinh quặng khoáng sản giảm 33,3%, còn khoảng 1.140 tỷ đồng.

Tại đại hội cổ đông vừa qua, doanh nghiệp đã thông qua kế hoạch doanh thu hợp nhất năm 2026 đạt 15.618 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước.

Hiện tại, PC1 cho biết doanh nghiệp chưa thể công bố Báo cáo tài chính quý I/2026 đúng thời hạn do các nhân sự liên quan đến việc phê duyệt báo cáo đang phối hợp làm việc với cơ quan điều tra và đã bị khởi tố, tạm giam. ﻿

Gia đình Chủ tịch đang nắm giữ 24,24% vốn điều lệ

Theo cơ cấu cổ đông tính đến cuối năm 2025 của PC1, Chủ tịch HĐQT Trịnh Văn Tuấn là cổ đông lớn duy nhất sở hữu trên 5% vốn điều lệ doanh nghiệp. Ông Tuấn hiện nắm gần 88 triệu cổ phiếu PC1, tương ứng tỷ lệ sở hữu 21,38%.

Ông Trịnh Văn Tuấn sinh năm 1962, có trình độ Kỹ sư điện và Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Ông gia nhập PC1 từ năm 2002 và đã đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý cấp cao trước khi giữ vai trò Chủ tịch HĐQT.



Các thành viên trong gia đình ông Tuấn cũng đang sở hữu lượng cổ phiếu đáng kể tại PC1. Cụ thể, vợ ông là bà Lê Thị Thoi nắm hơn 7,7 triệu cổ phiếu, tương đương 1,88% vốn điều lệ. Con gái ông, bà Trịnh Khánh Linh, đã mua thêm 4 triệu cổ phiếu trong tháng 11/2025, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu lên gần 1% vốn. Trong khi đó, con trai ông Tuấn là Trịnh Ngọc Anh hiện nắm giữ gần 21.000 cổ phiếu PC1.



Tổng cộng gia đình Chủ tịch Trịnh Văn Tuấn đang sở hữu khoảng 100 triệu cổ phiếu PC1, tương ứng 24,24% vốn điều lệ công ty.

Phần vốn còn lại, tương đương 78,62%, thuộc về các cổ đông khác gồm nhà đầu tư cá nhân và tổ chức.



Ở một diễn biến liên quan, CTCP Chứng khoán VIX (Mã: VIX) đã không còn là cổ đông lớn của PC1 sau khi bán ra 3 triệu cổ phiếu vào ngày 18/9/2025. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của VIX tại PC1 giảm từ 5,79% xuống còn 4,95%, tương ứng còn nắm giữ khoảng 17,7 triệu cổ phiếu.

Trên thị trường chứng khoán, ﻿kết phiên 15/5, cổ phiếu PC1 có giá 17.850 đồng/cp, giảm 31% so với 3 tuần trước. Vốn hoá thị trường còn 7.300 tỷ đồng.