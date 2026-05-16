Thêm một dự án ở trung tâm TPHCM "hồi sinh" sau gần 10 năm đình trệ

Theo Sơn Nhung | 16-05-2026 - 16:55 PM | Doanh nghiệp

Theo giới thiệu của chủ đầu tư, Lancaster Lincoln có quy mô hơn 8.000 m², gồm hai tòa tháp căn hộ cao gần 40 tầng cùng một tòa tháp tiện ích cao 8 tầng

Ngày 16-5, Công ty CP Tập đoàn Trung Thủy (Trung Thủy Group) chính thức tổ chức lễ khởi công phần thân dự án Lancaster Lincoln sau thời gian dài đình trệ vì vướng mắc pháp lý.

Dự án tọa lạc trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Xóm Chiếu, TPHCM, khu vực được xem là cửa ngõ kết nối trung tâm hiện hữu với Khu đô thị mới Thủ Thiêm và các trục giao thông huyết mạch của thành phố.

Theo giới thiệu của chủ đầu tư, Lancaster Lincoln có quy mô hơn 8.000 m², gồm hai tòa tháp căn hộ cao gần 40 tầng cùng một tòa tháp tiện ích cao 8 tầng.

Dự án cung cấp 559 căn hộ với nhiều loại hình từ căn hộ 1-4 phòng ngủ đến officetel, được phát triển theo tiêu chuẩn dịch vụ cao cấp mang thương hiệu Lancaster.

Lancaster Lincoln từng được cấp phép xây dựng phần hầm và triển khai thi công từ hơn 10 năm trước. Tuy nhiên, sau đó dự án phải tạm dừng do phát sinh các vướng mắc liên quan đến đất xen cài, quy hoạch giao thông và thủ tục pháp lý.

Đến nay, sau khi được tháo gỡ các khó khăn và hoàn tất thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án mới đủ điều kiện để tái khởi công.

Bà Dương Thanh Thủy, nhà sáng lập Trung Thủy Group, cho biết hành trình đưa dự án trở lại là chặng đường nhiều áp lực đối với doanh nghiệp.

"Năm 2017, chúng tôi triển khai dự án với rất nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên đến năm 2020, dự án buộc phải dừng lại do vướng mắc liên quan phần đường nội bộ khoảng 542 m² phát sinh từ điều chỉnh quy hoạch. Đó là giai đoạn đầy thử thách nhưng cũng giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn giá trị của sự kiên trì và minh bạch" - bà Thủy chia sẻ.

Theo bà Thủy, sự hỗ trợ từ các cơ quan trung ương, chính quyền TPHCM cùng sự đồng hành của khách hàng và đối tác đã góp phần tháo gỡ từng bước những khó khăn để dự án có thể tái khởi động.

Tại buổi lễ, Trung Thủy Group cũng tổ chức ký kết hợp tác với các đơn vị kinh doanh và tài chính để triển khai giai đoạn tiếp theo của dự án. Trong đó, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) tham gia cung cấp nguồn vốn cho quá trình phát triển dự án cũng như hỗ trợ khách hàng vay mua nhà.

TPHCM liên tục rà soát và xử lý các dự án bất động sản vướng pháp lý kéo dài nhằm khơi thông nguồn lực đầu tư, tăng nguồn cung nhà ở và thúc đẩy thị trường phục hồi. Việc Lancaster Lincoln tái triển khai được xem là tín hiệu tích cực cho thị trường bất động sản thành phố sau giai đoạn trầm lắng kéo dài.

Vài ngày trước, Masterise Homes, thành viên của Masterise Group cũng chính thức tái khởi động dự án và ra mắt tòa tháp đôi One Central Saigon đối diện chợ Bến Thành sau nhiều năm đình trệ.

Dự án có bốn mặt tiền tiếp giáp đường Phạm Ngũ Lão, Calmette, Lê Thị Hồng Gấm và Phó Đức Chính thuộc quận 1 cũ. Đây là một trong những khu đất đắt giá bậc nhất TPHCM, nằm ngay lõi trung tâm thành phố và kết nối trực tiếp ga Metro Bến Thành thông qua hành lang ngầm. Dự án từng 4 lần đổi tên và thay nhà đầu tư trong hơn một thập niên qua.

Người lao động

'Soi' chữ ký của 20 Chủ tịch các doanh nghiệp lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam

