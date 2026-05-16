Khởi tố Giám đốc một nhà xe tuyến Thanh Hoá - Hà Nội

Anh Khôi | 16-05-2026 - 14:11 PM | Doanh nghiệp

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bà Trịnh Thị Vân Anh, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch và vận tải Vân Anh,

Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa công bố, kiểm sát thi hành Quyết định khởi tố, lệnh tạm giam bị can. Ảnh: Báo Nhân dân

Quyết định tố tụng đối với bà Trịnh Thị Vân Anh (sinh năm 1983, Giám đốc) và bà Nguyễn Thị Thanh Ngần (sinh năm 1982, Kế toán trưởng) được thực hiện dưới sự phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa theo quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Công ty TNHH Du lịch và vận tải Vân Anh có địa chỉ tại số 3 Nguyễn Chí Thanh, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa, là doanh nghiệp vận tải có thị phần lớn trên tuyến đường trọng điểm kết nối Thanh Hóa và Hà Nội.

Theo tài liệu điều tra từ cơ quan chức năng, hành vi sai phạm tài chính của các bị can diễn ra liên tục trong hai năm 2024 và 2025. Phương thức được áp dụng là thiết lập hệ thống theo dõi doanh thu ngoài sổ sách kế toán chính thức, điều hướng dòng tiền về tài khoản cá nhân và xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) với giá trị thấp hơn so với doanh thu thực tế.

Việc giảm trừ doanh thu trên chứng từ giúp doanh nghiệp che giấu dòng tiền phát sinh từ hoạt động vận tải hành khách, từ đó giảm trừ nghĩa vụ nộp thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp vào ngân sách.

Cơ quan công an xác định tổng số tiền thuế bị thất thoát trong thời gian này là hơn 34,6 tỷ đồng. Tính bình quân, lượng thuế trốn lậu đạt mức khoảng 17,3 tỷ đồng mỗi năm. Xét về mặt quy mô pháp lý, con số hơn 34,6 tỷ đồng này cao gấp 34,6 lần (tương đương mức tăng 3.460%) so với ngưỡng tối thiểu 1 tỷ đồng để cấu thành tội danh trốn thuế ở khung hình phạt cao nhất (khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự). Việc dòng tiền lớn bị để ngoài sổ sách trong thời gian dài phản ánh lỗ hổng lớn trong quản trị nội bộ của doanh nghiệp vận tải này.

Diễn tiến pháp lý của vụ án cho thấy tiến trình xử lý được thực hiện chặt chẽ theo các bước định sẵn. Trên cơ sở kết quả xác minh và các chứng cứ tài chính thu thập được, ngày 23/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự.

Đến ngày 1/5/2026, lệnh khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với hai đối tượng chủ chốt nêu trên đã chính thức được ban hành. Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, rà soát các tài khoản liên quan để phục vụ công tác thu hồi triệt để tài sản thất thoát cho ngân sách nhà nước.

Anh Khôi

