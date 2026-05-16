'Soi' chữ ký của 20 Chủ tịch các doanh nghiệp lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam

Trong thế giới tài chính, một chữ ký có thể định đoạt số phận của những dự án nghìn tỷ. Hãy cùng chiêm ngưỡng chữ ký và con dấu của 20 vị 'thuyền trưởng' đang nắm giữ vận mệnh của các doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất sàn chứng khoán hiện nay.

1. Vingroup: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng – Người lãnh đạo tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành lớn nhất Việt Nam.

2. Vietcombank: Ông Nguyễn Thanh Tùng – Chủ tịch HĐQT ngân hàng có quy mô lợi nhuận dẫn đầu hệ thống.

3. BIDV: Ông Phan Đức Tú – Người đứng đầu của định chế tài chính có tổng tài sản lớn nhất Việt Nam.

4. Vietinbank: Ông Trần Minh Bình – Người đứng đầu một trong những trụ cột ngân hàng thương mại nhà nước.

5. Viettel Global: Đại tá Đào Xuân Vũ – Chủ tịch HĐQT, đại diện cho mảng đầu tư quốc tế của tập đoàn viễn thông quân đội.

6. Techcombank: Tỷ phú Hồ Hùng Anh – Người định hình vị thế ngân hàng tư nhân top đầu Việt Nam.

7. VPBank: Ông Ngô Chí Dũng – Chủ tịch HĐQT ngân hàng có vốn điều lệ thuộc hàng khủng nhất hệ thống.

8. PVGAS: Ông Nguyễn Thanh Bình – Người đứng đầu doanh nghiệp giữ vai trò chủ đạo ngành khí quốc gia.

9. MB: Ông Lưu Trung Thái – Lãnh đạo cấp cao chèo lái Ngân hàng Quân đội đạt tốc độ số hóa vượt trội.

10. Hòa Phát: Tỷ phú Trần Đình Long – Người tạo nên đế chế thép lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

11. Masan Consumer: Doanh nhân Danny Le – Vị chiến lược gia đứng sau sự bành trướng của mảng tiêu dùng, thực phẩm Masan.

12. ACV: Ông Lê Văn Khiên – Quyền Chủ tịch HĐQT, người đại diện pháp luật của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.

13. LPBank: Ông Hồ Nam Tiến – Chủ tịch HĐQT ngân hàng Lộc Phát với tốc độ tăng trưởng ấn tượng thời gian qua.

14. GVR: Ông Trần Công Kha – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

15. HDBank: Ông Kim Byoungho – Chuyên gia tài chính quốc tế người Hàn Quốc đang giữ chiếc ghế Chủ tịch HDBank.

16. Sacombank: Ông Dương Công Minh – Doanh nhân lão luyện bản lĩnh chèo lái Sacombank qua các giai đoạn tái cơ cấu.

17. Vinamilk: Ông Nguyễn Hạnh Phúc – Chủ tịch HĐQT "ông lớn" đứng đầu ngành sữa Việt Nam.

18. FPT: Ông Trương Gia Bình – Người đặt nền móng cho một trong những tập đoàn công nghệ Việt lớn nhất Việt Nam.

19. Thế giới di động: Ông Nguyễn Đức Tài – Người sáng lập và định hình văn hóa phục vụ của chuỗi bán lẻ lớn nổi tiếng.

20. ACB: Ông Trần Hùng Huy – Vị chủ tịch mang phong cách lãnh đạo hiện đại, năng động và quản trị rủi ro chuẩn mực của ngành ngân hàng.

Theo cập nhật thời gian thực trên Forbes, tính đến sáng 16/5, ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Vingroup đang sở hữu khối tài sản ròng 35,8 tỷ USD, xếp thứ 59 trong danh sách người giàu nhất thế giới.﻿

Thời gian qua, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng nhanh do diễn biến tích cực của cổ phiếu VIC trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Thị giá VIC liên tục lập đỉnh mới, tăng 35% từ đầu năm 2026 và gấp gần 6 lần so với 1 năm trước.

Vốn hóa thị trường của Vingroup theo đó cũng tăng mạnh lên mức 1,76 triệu tỷ đồng, lớn nhất Việt Nam.

Bên cạnh VIC, một phần tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng còn nằm tại cổ phiếu VinFast - doanh nghiệp đang niêm yết trên Nasdaq. Hiện tại, VinFast nằm trong top 10 công ty xe điện lớn nhất thế giới với vốn hóa gần 10 tỷ USD. ﻿