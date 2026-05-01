Nutifood lập công ty, chi 3 triệu USD để chăn nuôi bò sữa tại Mỹ

Ông Trần Bảo Minh - Phó Chủ tịch HĐQT Nutifood

Ngày 15/5, tại TP.HCM, Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood công bố đã lập pháp nhân mới mang tên Nutifood America-Nutrition Science và ký kết hợp tác chiến lược với A2 Organic, một công ty sữa có trụ sở tại Hoa Kỳ.

Thông qua hợp tác này, Nutifood chuẩn bị giải ngân 3 triệu USD để mở rộng hoạt động chăn nuôi bò sữa của A2 Organic tại Mỹ. Song song đó, công ty con này đang xây dựng kế hoạch đầu tư dây chuyền sản xuất sấy phun nhằm chuyển đổi sữa tươi A2 organic thành dạng bột và xuất khẩu về Việt Nam, làm nguyên liệu sản xuất các dòng sản phẩm dưới thương hiệu độc quyền của Nutifood America-Nutrition Science.

Trước khi mở rộng sang thị trường Mỹ, hệ thống quốc tế của Nutifood gồm có 50% cổ phần nhà máy Thụy Điển giai đoạn 1 (trị giá gần 20 triệu USD, công suất 15.000 tấn/năm), 51% cổ phần công ty thực phẩm chức năng Cawells tại Thụy Điển, và 70% vốn trong liên doanh ViPlus Nutritional Australia với vốn đầu tư ban đầu hơn 3 triệu USD.

Tại buổi lễ, NutiFood cũng công bố ﻿Công thức FDI (Foundation of Digestion & Immunity - Nền tảng của Tiêu hóa và Miễn dịch), được Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển (NNRIS) phát triển từ năm 2020 nhằm phục vụ thể trạng trẻ em Việt Nam.

Sau khi được Viện Dinh dưỡng Quốc gia (NIN) nghiệm thu lâm sàng năm 2021, đến năm 2026, công thức này được Văn phòng Sáng chế và Thương hiệu Hoa Kỳ (USPTO) cấp bằng sáng chế độc quyền.

Phát biểu tại sự kiện, Ông Hoàng Minh - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - nhận định:

“Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng khắt khe, khoa học công nghệ và sở hữu trí tuệ đang trở thành nền tảng cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp. Việc Nutifood được USPTO Hoa Kỳ cấp bằng sáng chế cho Công thức FDI cho thấy doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có thể tạo ra những sản phẩm có giá trị khoa học, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và từng bước tham gia sâu hơn vào thị trường toàn cầu bằng chính công nghệ do mình phát triển.”

Năm tài chính 2025, Nutifood ghi nhận doanh thu đạt 14.225 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 1.463 tỷ đồng. Doanh nghiệp hiện vận hành hạ tầng gồm 6 nhà máy trong nước và 2 nhà máy tại nước ngoài với quy mô khoảng 2.000 lao động.

Để tối ưu dòng tiền khi thị trường sữa nội địa bước vào giai đoạn bão hòa, công ty đã sàng lọc các khoản đầu tư ngoài ngành thông qua việc thoái toàn bộ 77,31% vốn tại Cà phê Phước An; chi 2.500 tỷ đồng để hoàn tất thâu tóm 100% cổ phần Kido Foods.

Song song đó, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng vùng nguyên liệu thô với kế hoạch nâng quy mô đàn bò tại Trang trại NutiMilk Gia Lai từ 12.000 con lên 30.000 con.