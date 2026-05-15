Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt giám đốc doanh nghiệp sản xuất yến sào giả quy mô lớn ở Tây Ninh

Theo Hoàng Thọ/VTCnews | 15-05-2026 - 22:40 PM | Doanh nghiệp

Công an tỉnh Tây Ninh khởi tố, bắt giam giám đốc doanh nghiệp sản xuất yến sào giả, thu giữ hơn 400.000 sản phẩm cùng nhiều máy móc, nguyên liệu.

Ngày 15/5, Công an tỉnh Tây Ninh khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Anh Tiến (36 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Anh Tiến là Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH Tập đoàn Tiến Thịnh Phát, địa chỉ tại số 436, ấp Đức Hạnh 1, xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ trên không gian mạng kết hợp rà soát các đối tượng nghi vấn tại các địa bàn trọng điểm, giáp ranh, ngày 11/3/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh khởi tố vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm liên quan đến các mặt hàng nước yến, yến sào.

Khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Anh Tiến. (Ảnh: Công an Tây Ninh)

Kiểm tra tại cơ sở này, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ hơn 400.000 sản phẩm chế biến từ yến gồm thành phẩm và bán thành phẩm. Ngoài ra, công an còn thu giữ hơn 1 tấn nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, bột các loại dùng để sản xuất hàng giả cùng nhiều máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng hoạt động dưới hình thức “núp bóng doanh nghiệp”, lợi dụng các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội như TikTok, Facebook, Zalo để tiêu thụ hàng giả, hàng kém chất lượng.

Nhóm này bị cáo buộc quảng cáo sai sự thật dưới danh nghĩa khuyến mãi, tri ân khách hàng, đồng thời thổi phồng công dụng, chất lượng sản phẩm để lôi kéo người mua. Các sản phẩm được bán với giá thấp hơn nhiều so với các thương hiệu nổi tiếng nhằm đánh vào tâm lý ham rẻ của người tiêu dùng để thu lợi bất chính.

Hiện Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của những người liên quan để xử lý theo quy định.

Một loạt Giám đốc có tên sau cần kiểm tra ngay: Đã nằm trong diện tạm hoãn xuất cảnh của Cục Thuế

Theo Hoàng Thọ/VTCnews

VTCnews

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
ACV bổ nhiệm thêm một ghế nóng sau loạt biến động nhân sự

ACV bổ nhiệm thêm một ghế nóng sau loạt biến động nhân sự Nổi bật

Highlands Coffee đóng 31 cửa hàng, lợi nhuận vẫn lập đỉnh lịch sử gần 300 tỷ đồng/quý

Highlands Coffee đóng 31 cửa hàng, lợi nhuận vẫn lập đỉnh lịch sử gần 300 tỷ đồng/quý Nổi bật

Thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% bị thu hồi, công ty Pharmedic nói ‘vẫn an toàn’

Thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% bị thu hồi, công ty Pharmedic nói ‘vẫn an toàn’

22:15 , 15/05/2026
ACV hiến kế "đánh thức" sân bay Quốc tế Cần Thơ

ACV hiến kế "đánh thức" sân bay Quốc tế Cần Thơ

21:11 , 15/05/2026
CC1 lựa chọn đơn vị kiểm toán mới cho BCTC

CC1 lựa chọn đơn vị kiểm toán mới cho BCTC

19:30 , 15/05/2026
Sun Group và hành trình kiến tạo hệ sinh thái hàng không

Sun Group và hành trình kiến tạo hệ sinh thái hàng không

19:30 , 15/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên