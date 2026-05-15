CC1 lựa chọn đơn vị kiểm toán mới cho BCTC

Trước đó, CC1 đã ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam (Deloitte Việt Nam) để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Tuy nhiên, đây là năm đầu tiên CC1 và Deloitte Việt Nam hợp tác, trong bối cảnh quy mô hoạt động của CC1 gia tăng đáng kể với doanh thu tăng 21% so với cùng kỳ. Đồng thời, danh mục dự án của CC1 phân bổ rộng khắp trên nhiều địa bàn, tập trung vào các công trình trọng điểm với mức độ phức tạp cao. CC1 cho hay, với quy trình kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, Deloitte Việt Nam cần thêm thời gian để hoàn tất các thủ tục kiểm toán cần thiết và việc này không phù hợp với kỳ vọng của CC1 về thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên.

CC1 hiện sở hữu backlog lớn, tạo nền tảng cho tăng trưởng doanh thu trong các năm tới

Để đảm bảo thời gian hoàn tất báo cáo tài chính được kiểm toán theo yêu cầu để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, sau khi thảo luận về khối lượng công việc và tiến độ thực hiện, CC1 và Deloitte Việt Nam đồng thuận chấm dứt hợp đồng kiểm toán để CC1 lựa chọn phương án triển khai phù hợp hơn với yêu cầu về tiến độ hiện tại.

"Chúng tôi đánh giá cao sự chuyên nghiệp và những nỗ lực phối hợp của Deloitte Việt Nam trong thời gian qua. Hai bên cũng cam kết phối hợp chặt chẽ trong việc trao đổi với đơn vị kiểm toán thay thế theo đúng quy định và chuẩn mực để đơn vị kiểm toán thay thế có thể tiếp nhận công việc một cách liền mạch, hiệu quả nhất", CC1 nêu rõ.

Đồng thời, CC1 cũng đã quyết định lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY) đảm nhận vai trò kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. Việc lựa chọn này dựa trên quá trình đánh giá các tiêu chí về năng lực chuyên môn, kinh nghiệm triển khai dịch vụ cho các doanh nghiệp có quy mô và lĩnh vực hoạt động tương đồng, cũng như khả năng đáp ứng yêu cầu về tiến độ, qua đó bảo đảm hoàn thành Báo cáo tài chính kiểm toán đúng kế hoạch, tạo cơ sở tổ chức ĐHĐCĐ.

Trong thời gian tới, CC1 cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy quá trình tái cấu trúc hoạt động, đồng thời duy trì việc công bố thông tin đầy đủ, kịp thời, đặc biệt trong công tác lập và công bố báo cáo tài chính, nhằm bảo đảm quyền và lợi ích của cổ đông và nhà đầu tư.

Mới đây, CC1 đã công bố Báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả cho thấy quy mô hoạt động tiếp tục mở rộng, trong bối cảnh thị trường xây dựng vẫn chịu áp lực từ chi phí đầu vào và biến động giá nguyên vật liệu. Cụ thể, doanh thu trong kỳ đạt 2.290 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ năm 2025 (khoảng 1.415 tỷ đồng).

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của CC1 trong quý I/2026 cũng ghi nhận sự chuyển biến rõ rệt, đạt 735,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước âm 481,6 tỷ đồng. Kết quả này phản ánh khả năng thu hồi dòng tiền từ hoạt động thi công và thanh toán công trình đã được nâng lên đáng kể. Đây được xem là điểm sáng trong bức tranh tài chính của doanh nghiệp, chủ yếu nhờ việc giảm quy mô các khoản phải thu và kiểm soát hàng tồn kho, qua đó góp phần củng cố chất lượng dòng tiền trong kỳ.

Lợi nhuận gộp của CC1 ghi nhận tăng 29% so với cùng kỳ, đạt 109 tỷ đồng, phản ánh quy mô hoạt động thi công được mở rộng trong kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế lại giảm nhẹ 6%, phần nào cho thấy tác động của biến động giá nguyên vật liệu trong bối cảnh thị trường vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định.

Tại thời điểm 31/3/2026, tổng tài sản của CC1 đạt hơn 18.756 tỷ đồng, tăng 9,3% so với cuối năm 2025 (tương ứng tăng 1.593 tỷ đồng), cho thấy quy mô tài sản tiếp tục được mở rộng cùng với đà tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh.

Giới phân tích cho rằng CC1 vẫn còn dư địa tăng trưởng khi nhiều dự án quy mô lớn đang bước vào giai đoạn hoàn thiện và chuẩn bị ghi nhận doanh thu. Khi các dự án này dần chuyển sang chu kỳ bàn giao, triển vọng kinh doanh trong những năm tới được kỳ vọng tích cực hơn, với khả năng gia tăng cả doanh thu và lợi nhuận.

Việc tập trung vào lĩnh vực xây dựng hạ tầng, đồng thời liên tục tham gia và trúng thầu các dự án trọng điểm quốc gia trong thời gian qua, đã tạo nền tảng giúp CC1 duy trì đà tăng trưởng và ổn định hoạt động. Doanh nghiệp hiện sở hữu giá trị backlog ước tính trên 42.500 tỷ đồng, cùng danh mục hợp đồng lớn trải dài ở nhiều dự án hạ tầng quy mô như Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, cầu Cát Lái, cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2)... qua đó củng cố triển vọng tăng trưởng trong các năm tới.