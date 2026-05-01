Nữ tướng 74 tuổi đứng sau 5 thập kỷ của 'đế chế' dược Việt Nam 7.000 tỷ, chứng kiến thời khắc trao tay từ đại gia Hàn quốc sang Trung Quốc

Đầu tháng 5/2026, thông qua pháp nhân Lian SGP, Tập đoàn Livzon Pharmaceutical Group (Trung Quốc) đã hoàn tất mua 67,87% cổ phần Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm (IMP) với giá trị giao dịch khoảng 6.000 tỷ đồng.

Phần vốn này chủ yếu được mua lại từ nhóm cổ đông SK (Hàn Quốc) - đơn vị đã nắm quyền chi phối và cử người nắm giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị của Imexpharm. Như vậy, doanh nghiệp dược phẩm có vốn hóa lớn thứ 2 thị trường chứng khoán Việt Nam (gần 7.300 tỷ đồng) đã trải qua cuộc đổi chủ giữa 2 nhà đầu tư nước ngoài.

Trong suốt quá trình từ khi thành lập cho đến khi lớn mạnh và những lần thay đổi cổ đông, người lãnh đạo Imexpharm vẫn là Tổng giám đốc Trần Thị Đào﻿, năm nay 74 tuổi.

Imexpharm có tiền thân là Công ty Dược phẩm Cấp II, được thành lập năm 1977 tại Đồng Tháp với chức năng phân phối thuốc cho các bệnh viện tuyến tỉnh.

Giai đoạn đầu thập niên 1980, bà Trần Thị Đào (sinh năm 1952) đảm nhiệm vị trí Phó Giám đốc Xí nghiệp Liên hiệp Dược Đồng Tháp, đã thực hiện việc nhập khẩu 1 kilogram nguyên liệu để tiến hành thử nghiệm.

Kết quả bào chế lô kháng sinh Amoxicillin nội địa đóng vai trò cơ sở để xí nghiệp chuyển đổi mô hình hoạt động từ thương mại sang tự sản xuất dược phẩm.

Năm 1994, sau sự cố hỏa hoạn tại cơ sở sản xuất, ban lãnh đạo doanh nghiệp tiến hành xây dựng lại hệ thống phòng kiểm nghiệm và ký kết hợp tác nhận chuyển giao công nghệ với Tập đoàn Sandoz của Áo.

Đến năm 1997, công ty giải ngân 19 tỷ đồng để xây dựng nhà máy Non-Betalactam đạt chuẩn GMP-ASEAN. Hai năm sau, doanh nghiệp tiếp tục đưa vào vận hành nhà máy Penicillin theo hình thức sản xuất nhượng quyền.

Quá trình thay đổi cấu trúc vốn và huy động nguồn lực bắt đầu vào năm 2001 khi công ty thực hiện cổ phần hóa, tiếp nối bằng việc đưa cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2006.

Trong giai đoạn 2009-2010, Imexpharm đưa vào hoạt động hai nhà máy sản xuất thuốc uống và thuốc tiêm tại Bình Dương. Công tác nâng cấp tiêu chuẩn sản xuất được cụ thể hóa vào năm 2016 khi công ty vận hành 3 dây chuyền đạt chuẩn EU-GMP.

Tính đến năm 2024, quy mô sản xuất của doanh nghiệp đạt 12 dây chuyền EU-GMP phân bổ tại 3 cụm nhà máy, sở hữu 28 giấy phép lưu hành thuốc tại thị trường châu Âu. Để duy trì danh mục sản phẩm, tỷ lệ chi phí nghiên cứu và phát triển được công ty phân bổ ở mức 5% doanh thu hàng năm.

Hệ thống nhà máy này đóng vai trò cơ sở để công ty duy trì hiệu quả hoạt động. Kết thúc năm tài chính 2025, doanh thu gộp của Imexpharm đạt 2.914 tỷ đồng, tăng 16% so với năm trước.

Doanh thu thuần đạt 2.441 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ghi nhận mức 446 tỷ đồng, tăng 10,4% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp duy trì ở mức 41%.

Trên website công ty giới thiệu về vị Tổng giám đốc như sau: Thầy thuốc Nhân Dân – Ds. Trần Thị Đào được xem là người thuộc “Thế Hệ Vàng” không những đối với riêng Imexpharm mà còn đối với cả ngành dược Việt Nam. Gắn bó hơn 30 năm, Bà Đào đã dành trọn tâm huyết để phát triển Imexpharm từ một Xí nghiệp sản xuất dược nhỏ của tỉnh Đồng Tháp đến vị thế ngà y hôm nay. ﻿

Năm 2026, ban điều hành Imexpharm đặt mục tiêu doanh thu gộp 3.200 tỷ đồng, tăng 9,8% so với thực hiện năm 2025. Các chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế và EBITDA dự kiến tăng tương ứng 12,5% và 12,3%. Trong quý I/2026, công ty ghi nhận doanh thu đạt 629 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 103 tỷ đồng.

Về kế hoạch hoạt động giai đoạn 2024-2030, ban điều hành đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu 15% mỗi năm. Nguồn vốn đầu tư hiện được tập trung cho Tổ hợp Nhà máy Dược phẩm Cát Khánh tại Đồng Tháp với tổng mức đầu tư 1.495 tỷ đồng trên diện tích 9,7 hecta, định hướng phát triển các sản phẩm dược chuyên khoa.

Quy mô nhân sự của doanh nghiệp hiện duy trì hơn 1.400 lao động. Quá trình tham gia điều hành và xây dựng hệ thống sản xuất của Imexpharm trong gần 5 thập kỷ qua đã giúp Dược sĩ Trần Thị Đào nhận danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân và chứng nhận Nữ Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2025.