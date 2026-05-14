Bước tiến mới của nghệ thuật phòng tắm: GROHE SPA ra mắt Aqua Sanctuary tại Milan

Aqua Sanctuary - Khi phòng tắm trở thành ốc đảo thư giãn

Triển lãm GROHE SPA Aqua Sanctuary mở ra không gian giao thoa giữa nước và kiến trúc, mang lại sự thư thái trọn vẹn cho cả thể chất lẫn tinh thần của người tham quan. Tại nơi đây, phòng tắm không đơn thuần chỉ để phục vụ nhu cầu sinh hoạt cơ bản mà được nâng tầm thành ốc đảo phục hồi thân - tâm - trí.

Ông Paul Flowers, Giám đốc Thiết kế & Định vị Thương hiệu, Phó Chủ tịch Điều hành LIXIL, chia sẻ: "GROHE SPA Aqua Sanctuary là minh chứng cho triết lý "Khơi nguồn sức sống từ dòng chảy". Tại đây, nước không còn là yếu tố phụ mà trở thành nguồn cảm hứng cốt lõi, gắn kết tuyệt đối con người với kiến trúc qua kỹ nghệ chế tác và chất liệu tinh tuyển."

Hành trình tại Aqua Sanctuary qua ba "trạm dừng" riêng biệt

Không gian I - Vẻ đẹp thiên nhiên được tái hiện

Thay vì những giải pháp rập khuôn, không gian đầu tiên của triển lãm chứng minh công nghệ có thể linh hoạt thay đổi để đáp ứng từng nhu cầu riêng tư nhất. Tại đây, dòng chảy thích nghi linh hoạt theo nhịp sinh học của gia chủ - từ khoảnh khắc bắt đầu ngày mới đến phút giây thư giãn khi màn đêm buông.

Chiếm trọn tâm điểm là sen tắm GROHE SPA AquaTree với công nghệ in 3D tiên tiến, mang vẻ đẹp tự nhiên tựa như một mầm cây được nuôi dưỡng từ lòng đất. Đồng điệu trong ngôn ngữ thiết kế, vòi chậu GROHE SPA AquaTree được treo thả ấn tượng từ trần nhà như một nhành cây vươn dài. Tại đây, dòng nước cũng được tách lọc thành hai nguồn riêng biệt: làn nước laminar trong trẻo và tia phun đài sen êm ái để phục vụ cho những nghi thức chăm sóc da chuyên sâu.

GROHE SPA AquaTree thanh mảnh vươn dài.

Không gian II - Bức tranh cân bằng thị giác

Nếu không gian I mô phỏng vẻ đẹp thiên nhiên, thì không gian II lại tái định nghĩa phòng tắm thành một không gian tích hợp toàn diện, trao quyền cho các kiến trúc sư tạo nên sự hài hòa tuyệt đối về thị giác.

Bộ sưu tập GROHE SPA Atrio Private Collection

Điểm nhấn chủ đạo của khu vực tham quan là dòng thác nước chảy tràn liên tục, làm nổi bật bộ sưu tập GROHE SPA Atrio Private Collection được kết tinh từ vật liệu thượng hạng, điểm xuyết bởi tay cầm đính thạch anh đầy kiêu kỳ. Đặc biệt, sự kết hợp đầy ăn ý của GROHE Spa cùng thương hiệu Buster + Punch còn đánh dấu bước tiến mới của bộ sưu tập khi chất liệu, ánh sáng và dòng chảy cùng hòa chung một ngôn ngữ thiết kế đồng nhất.

Không gian III - Buổi trình diễn của nước

Tiếp nối hành trình, không gian III tái hiện nguyên bản sức mạnh phục hồi của nước qua ba nghi thức trình diễn ấn tượng.

Nghi thức đầu tiên - Thanh tẩy, là bước gột rửa tâm trí và đánh thức mọi giác quan. Với đường nét thanh thoát như lơ lửng giữa không trung, vòi chậu GROHE SPA Allure Gravity trong sắc đen Phantom Black kết hợp cùng đá Caesarstone như đang thách thức trọng lực.

Nghi thức tiếp theo - Thư giãn, tái hiện trọn vẹn cái ôm mềm mại của làn nước ấm, để mọi căng thẳng hoàn toàn tan biến. Chi tiết đắt giá nhất trong trải nghiệm này chính là bộ vòi bồn tắm Allure Gravity - tựa như chiếc gương soi phản chiếu trọn vẹn phút giây tận hưởng của gia chủ.

Trong chương cuối của hành trình mang tên "tái tạo", hệ thống sen tắm Aqua Tiles trao bạn đặc quyền tự do tùy chỉnh chế độ nước theo ý thích. Đối lập với sự đa dạng đó, công nghệ điều khiển Grohtherm thông minh được thiết kế âm tường tinh tế, lùi lại phía sau để nhường chỗ cho những xúc cảm thuần khiết lên ngôi.

GROHE SPA tôn vinh sức mạnh hồi sinh của nước qua ba nghi thức.

Allure Gravity: Đột phá từ vật liệu bền vững

Bên cạnh trải nghiệm đa giác quan, GROHE SPA còn khẳng định trách nhiệm với môi trường qua sự kiện ra mắt vật liệu tái chế mới.

Đầu tiên là Revia - bước ngoặt trong vật liệu tuần hoàn, biến rác thải tái chế thành những bề mặt tinh xảo trong thiết bị phòng tắm. Sở hữu độ bền vượt thời gian cùng vẻ đẹp sắc sảo từng chi tiết, dòng nhôm tái chế PremiAl là cái tên thứ hai được vinh danh. Song hành cùng chất lượng vượt trội, các vật liệu này còn góp phần giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường trong quá trình sản xuất.

GROHE SPA kiến tạo tương lai bằng các vật liệu tuần hoàn.

Bằng cách trao cho các vật liệu một "cuộc đời" thứ hai, GROHE SPA khẳng định: vẻ đẹp xa xỉ cùng trách nhiệm môi trường hoàn toàn có thể song hành một cách trọn vẹn.