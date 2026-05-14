Con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng đảm nhận thêm nhiệm vụ mới với 5.000 tỷ đồng cho ngành thép

Trí Đức | 14-05-2026 - 14:03 PM | Doanh nghiệp

Vinmetal và Vinmetal Hà Tĩnh hiện đều do ông Phạm Nhật Quân Anh, con trai cả của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, giữ chức Tổng Giám đốc.

Vinmetal thuộc hệ sinh thái Vingroup vừa có một bước tiến lớn khi tham gia sáng lập CTCP Công nghiệp Vinmetal Hà Tĩnh (Vinmetal Hà Tĩnh), với vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng.

Công ty được thành lập ngày 13/5, với CTCP Sản xuất và Kinh doanh Vinmetal đóng góp 4.750 tỷ đồng, tương đương 95%.﻿ Trụ sở chính tại Hà Nội.

5% còn lại được đóng góp bởi Nguyễn Minh Hồng với 125 tỷ đồng (2,5%) và Đặng Nhật Minh với 125 tỷ đồng (2,5%).

Tổng Giám đốc là ông Phạm Nhật Quân Anh, sinh năm 1993, con trai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng.﻿

Một lãnh đạo khác của Vinmetal Hà Tĩnh là Chủ tịch HĐQT Nguyễn Việt Quang﻿. Đây cũng là một nhân vật quen thuộc trong hệ sinh thái Vingroup.

Hiện VinMetal đang triển khai dự án nhà máy sản xuất thép tại Khu Kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh), với mục tiêu đưa vào vận hành giai đoạn đầu từ năm 2027. Dự án được định hướng trở thành tổ hợp thép công nghệ cao hàng đầu khu vực, cung cấp các sản phẩm thép chất lượng cao phục vụ phát triển công nghiệp, hạ tầng trong nước và xuất khẩu.

Vinmetal được Tập đoàn Vingroup thành lập với vốn điều lệ ban đầu 10.000 tỷ đồng. Chỉ sau khoảng một tháng, vốn điều lệ của doanh nghiệp này đã tăng lên 15.000 tỷ đồng. Vinmetal hiện do ông Phạm Nhật Quân Anh, con trai cả của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, giữ chức Tổng Giám đốc.

Với dự án Vinmetal, chuỗi sản xuất từ pin, ô tô điện đến thép nguyên liệu đang dần hoàn thiện, từ đó tạo nền tảng cho tham vọng công nghiệp dài hạn của Vingroup tại Hà Tĩnh, nơi được biết đến là quê hương của tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Trên thực tế, kể từ năm 2021, Vingroup đã đầu tư Nhà máy sản xuất pin VinES tại Vũng Áng, với tổng vốn giai đoạn 1 hơn 4.000 tỷ đồng, góp phần hình thành hệ sinh thái công nghiệp - năng lượng quy mô lớn tại Hà Tĩnh.

Trí Đức

