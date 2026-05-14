Nắm 62% thị phần, "ông vua" OLED tung át chủ bài TV 9,9mm mỏng hơn bút chí, tích hợp Gemini Copilot

Năm 2025, thị trường TV Việt Nam tiêu thụ khoảng 2,2 triệu thiết bị, tương đương quy mô gần 24.000 tỷ đồng, giảm 0,4% so với năm 2024. Phân khúc màn hình OLED tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với mức tăng sản lượng 26,7%.

Trên bình diện toàn cầu, LG Electronics ghi nhận tổng doanh thu 89,2 nghìn tỷ KRW trong năm 2025, tiếp tục duy trì hoạt động dựa trên bốn mảng kinh doanh cốt lõi với 74.000 nhân sự trên toàn thế giới.﻿

Theo số liệu từ GfK, LG Electronics hiện chiếm 62,5% thị phần tại phân khúc này. Xét trên toàn thị trường TV, doanh nghiệp duy trì vị trí thứ hai với 20,7% thị phần sản lượng và 23,7% thị phần giá trị, đạt mức tăng doanh thu 10,3%.

Ông Song Ikhwan - Tổng Giám đốc Kinh doanh & Marketing, LG Electronics Việt Nam, chia sẻ tại sự kiện

Đánh giá về kết quả kinh doanh và bối cảnh thị trường, đại diện ban lãnh đạo LG chia sẻ tại sự kiện: "Năm 2025 là giai đoạn ghi nhận sự tăng trưởng của doanh nghiệp trong bối cảnh cạnh tranh khi có thêm nhiều đối thủ gia nhập phân khúc TV cao cấp.

Mục tiêu của chúng tôi trong năm 2026 không chỉ là giữ vững thị phần mà còn củng cố vị thế thương hiệu một cách mạnh mẽ hơn trong quyết định mua sắm của người tiêu dùng nội địa".

TV LG OLED evo AI W6 với bề dày 9,9 mm

Về danh mục sản phẩm, điểm nhấn của thế hệ 2026 là dòng TV OLED evo AI W6 với độ dày màn hình 9,9mm. Mức kích thước chưa tới 1cm này tương đương bề dày của một chiếc bút chì tiêu chuẩn và mỏng hơn phần lớn các mẫu điện thoại thông minh đang lưu hành trên thị trường.

Để cấu trúc được độ dày này, hệ thống linh kiện và loa được chuyển vào bên trong màn hình, kết hợp công nghệ truyền tải hình ảnh và âm thanh không dây Zero Connect Box hỗ trợ chuẩn 4K 165Hz.

Nhắc lại chu kỳ phát triển sản phẩm, bà Lê Thị Linh, đại diện ngành hàng Giải pháp Điện tử Giải trí và Truyền thông của LG cho biết, thiết kế dán tường của mẫu W6 được kế thừa và phát triển từ dòng LG OLED Signature W ra mắt năm 2017. Thế hệ TV mới là bước tiếp nối chiến lược 13 năm phát triển công nghệ hiển thị của hãng.

Về năng lực xử lý, dải sản phẩm sử dụng bộ vi xử lý α11 AI thế hệ thứ ba. Theo công bố, vi xử lý này cải thiện 50% tốc độ, 70% hiệu suất đồ họa và tăng khả năng xử lý các tác vụ trí tuệ nhân tạo gấp 5,6 lần so với thế hệ trước.

Nền tảng webOS trên thiết bị được tích hợp trực tiếp các công cụ AI như Microsoft Copilot và Gemini, cho phép tìm kiếm và tương tác qua giọng nói bằng tính năng AI Voice ID.

Bên cạnh dòng OLED, danh mục năm nay mở rộng thêm dòng TV LCD Micro RGB evo AI và dòng QNED evo AI MiniLED với kích thước màn hình lớn nhất đạt 115 inch.

Dưới góc độ kênh phân phối, ông Trương Lập Hồng, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Gia Thành đánh giá: "Sự kết hợp giữa công nghệ OLED và trí tuệ nhân tạo trên thế hệ TV 2026 sẽ tạo ra năng lực cạnh tranh trong hệ thống phân phối năm nay. Về phía đối tác, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực để đưa dải sản phẩm này ra thị trường một cách nhanh chóng nhất".

Hãng cũng giới thiệu hệ thống loa thanh LG Sound Suite tích hợp công nghệ Dolby Atmos FlexConnect, hỗ trợ kết nối đa kênh không dây linh hoạt.