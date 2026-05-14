Được Vingroup cho vay với lãi suất 0%, cựu vương ngành thép vẫn tiếp tục chìm trong thua lỗ, vốn chủ sở hữu âm 800 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Thép Pomina (mã chứng khoán: POM) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2026 ghi nhận doanh thu thuần trong quý đạt gần 466 tỷ đồng, giảm 55% so với mức 1.029 tỷ đồng của quý 1/2025.

Việc doanh thu giảm hơn một nửa được doanh nghiệp giải trình là do sản lượng tiêu thụ đầu năm giảm sút dẫn đến doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty con sụt giảm. Tuy nhiên, một điểm sáng xuất hiện khi doanh thu bắt đầu tăng trở lại vào đầu tháng 3/2026 sau khi công ty nhận được khoản hỗ trợ vốn từ Tập đoàn Vingroup.

Trong kỳ, chi phí tài chính giảm 14% so với cùng kỳ chủ yếu do khoản lỗ chênh lệch tỷ giá ghi nhận giảm so với cùng kỳ năm trước.

Chi phí bán hàng trong kỳ tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước từ 379 triệu lên 3,4 tỷ, chủ yếu do công ty con đã từng bước khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại từ tháng 3 năm 2026, làm phát sinh các chi phí liên quan đến bán hàng, vận chuyển, bốc xếp và tiêu thụ sản phẩm phục vụ hoạt động bán hàng trong kỳ.

Ngoài ra, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm và chi phí khác tăng so với cùng kỳ do Công ty thực hiện kết chuyển khoản chi phí khấu hao tài sản cố định phát sinh trong thời gian dừng sản xuất của Nhà máy Luyện phôi thép sang khoản mục chi phí khác nhằm phản ánh đúng bản chất hoạt động trong giai đoạn tạm ngưng sản xuất.

Thu nhập khác giảm so với cùng kỳ do trong quý 1/2025 Công ty có phát sinh một số khoản thu nhập khác không thường xuyên, trong khi quý 1/ 2026 không phát sinh đáng kể các khoản thu nhập tương tự.﻿

Kết quả, Pomina ghi nhận lỗ sau thuế hơn 179 tỷ đồng trong quý 1/2026, đây là quý lỗ thứ 16 liên tiếp của Pomina. Cùng kỳ năm 2025, Pomina lỗ hơn 159 tỷ đồng. Tính đến hết quý 1, Pomina lỗ lũy kế gần 3.662 tỷ đồng.﻿

Tính đến ngày 31/03/2026, tổng tài sản của Pomina đạt 10.201 tỷ đồng, tăng khoảng 15% so với con số 8.864 tỷ đồng hồi đầu năm. Trong danh mục tài sản, khoản chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại dự án lò cao và lò EAF vẫn duy trì ở mức 5.716 tỷ đồng do chưa kết chuyển thành tài sản trong kỳ tài chính này.

Trong khoản mục phải thu khác phát sinh khoản phải thu Vin hơn 202 tỷ đồng và ở các khoản phải trả, phải nộp ngăn hạn khác phát sinh phải trả Vin gần 773 tỷ đồng.

Nợ phải trả của Pomina lên tới 11.002 tỷ đồng, tăng 16% so với mức 9.487 tỷ đồng đầu năm. Tổng nợ vay đạt khoảng 6.095 tỷ đồng, bao gồm 5.376 tỷ đồng vay ngắn hạn và 719 tỷ đồng vay dài hạn. Đáng chú ý, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đã âm hơn 800 tỷ đồng tính đến cuối tháng 3/2026.

Pomina từng giữ thị phần lớn nhất trên thị trường thép xây dựng nhưng do những quyết định đầu tư không đúng thời điểm﻿ khi ngành thép bước vào chu kỳ khó khăn, Thép Pomina liên tục thua lỗ.

Tháng 11/2025, ﻿Vingroup – thông qua Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinMetal – công bố sẽ cung cấp cho Pomina khoản vay vốn lưu động trong vòng tối đa 2 năm với lãi suất 0%.

Bên cạnh việc cấp vốn, Vingroup cũng sẽ ưu tiên chọn Pomina là nhà cung cấp thép cho các công ty thành viên trong hệ sinh thái Tập đoàn như VinFast, Vinhomes, VinSpeed… nhằm góp phần đảm bảo đầu ra bền vững cho doanh nghiệp.

Song song với gói hỗ trợ tài chính và đảm bảo kênh tiêu thụ cho Pomina, Vingroup cũng hỗ trợ Pomina tăng tốc quá trình tái cấu trúc, củng cố đội ngũ quản trị. Trong đó, ông Đỗ Tiến Sĩ – người có nhiều kinh nghiệm trong ngành luyện kim và am hiểu hoạt động của Pomina sẽ trở lại điều hành Pomina, dẫn dắt chiến lược phục hồi và phát triển của doanh nghiệp trong giai đoạn mới.