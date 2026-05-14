Ông Bùi Thành Nhơn lần thứ hai thôi chức Chủ tịch HĐQT Novaland

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên của Novaland (NVL) diễn ra ngày 23/4/2026, ông Bùi Cao Nhật Quân, con trai của nhà sáng lập Bùi Thành Nhơn, đã trúng cử thành viên HĐQT Novaland.

Cùng ngày, HĐQT Novaland đã tiến hành họp và nhất trí thông qua việc bầu ông Bùi Cao Nhật Quân – Thành viên HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT Novaland nhiệm kỳ 2026 – 2031 thay thế vị trí của ông Bùi Thành Nhơn.

Ông Bùi Thành Nhơn chuyển sang giữ vai trò Chủ tịch Ủy ban Chiến lược - ESG vừa được thành lập.﻿

Chia sẻ tại ĐHĐCĐ, ông Nhơn cho biết HĐQT đã thảo luận kỹ lưỡng và xây dựng kế hoạch bài bản cho quá trình chuyển giao thế hệ lãnh đạo. Mục tiêu là bảo đảm sự ổn định và phát triển bền vững của NVL. Theo đó, Novaland cần sự kết hợp giữa kinh nghiệm của thế hệ đi trước và sức trẻ, tư duy đổi mới của thế hệ kế cận. Thế hệ lãnh đạo mới sẽ trực tiếp điều hành và dẫn dắt công ty trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Trước đó, NovaGroup - công ty mẹ của Novaland cũng đã công bố ông Bùi Thành Nhơn đã giao vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị cho ông Bùi Cao Nhật Quân. Ông Nhơn sẽ giữ vai trò định hướng chiến lược và đồng hành cùng ban lãnh đạo. Đồng thời, ông vẫn giữ vị trí Chủ tịch Nova Holding - công ty mẹ có cổ phần chi phối NovaGroup.

Cũng theo đăng ký kinh doanh thay đổi ngày 11/5, ﻿ông Bùi Thành Nhơn không còn là người đại diện pháp luật của Novaland.

Lần đầu tiên ông Bùi Thành Nhơn thôi chức Chủ tịch ﻿HĐQT Novaland

Đây không phải lần đầu tiên ông Bùi Thành Nhơn quyết định ﻿thôi làm chủ tịch đồng thời rút khỏi HĐQT Novaland.

Đầu năm 2022, ông Bùi Thành Nhơn từng trao quyền và vị trí Chủ tịch HĐQT Novaland cho ông Bùi Xuân Huy - người trước đó là tổng giám đốc và tập trung vào việc dẫn dắt và định hướng cho toàn bộ NovaGroup.

Đồng thời, ﻿cùng ngày đó, HĐQT Novaland cũng bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Huyên vào vị trí Tổng giám đốc, bà Dương Thị Thu Thủy và bà Võ Thị Cao Ly vào các vị trí Phó tổng giám đốc.

Đến cuối năm 2022, do các sự cố về trái phiếu và khó khăn của thị trường bất động sản, cổ phiếu Novaland rơi vào khủng hoảng khi giảm sàn 17 phiên liên tiếp. Các cổ đông lớn liên tục bị bán giải chấp cổ phiếu.﻿

Nguyên nhân lớn nhất cho sự đi xuống của cổ phiếu NVL vẫn đến từ việc nội tại của Novaland. ﻿Trong giai đoạn bùng nổ của trái phiếu doanh nghiệp trong năm 2020-2021, Novaland cũng là một trong những công ty tích cực phát hành nhất với hàng chục nghìn tỷ đồng.

Tuy nhiên đến thời điểm khi hàng loạt lô trái phiếu bắt đầu đáo hạn thì thị trường bất động sản lại "đóng băng", khiến các dự án của doanh nghiệp bất động sản này bị đình trệ, việc trả nợ trái phiếu hay nợ vay trở nên khó khăn.

Đồng thời, một loạt dự án trọng điểm có tổng mức đầu tư hàng tỷ USD của Novaland khi đó cũng bị chậm tiến độ hay gặp vấn đề về pháp lý. Có thể kể đến như Aqua City tại Đồng Nai, Nova World Phan Thiết tại ﻿Bình Thuận hay Nova World Hồ Tràm tại Bà Rịa - Vũng Tàu...

Trong bối cảnh khó khăn đó, ngày 2/3/2023, ông Bùi Thành Nhơn đã quay trở lại giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, đồng thời là Người đại diện pháp luật công ty. Novaland khi đó dẫn lời ông Nhơn cho biết ông muốn trở lại "vì nghĩ rằng đã là doanh nhân thì phải chấp nhận đối mặt với khó khăn và thách thức bởi trở ngại này qua đi, khó khăn khác sẽ đến".

Để tái cơ cấu nợ của Novaland, các cổ đông liên quan đến ông Bùi Thành Nhơn đã phải chấp nhận mất một lượng lớn cổ phiếu sở hữu thông qua bán chủ động và bị giải chấp nhằm cơ cấu hỗ trợ nợ vay cho tập đoàn. Nhóm cổ đông lớn nhất của công ty là các cá nhân và pháp nhân liên quan đến ông Bùi Thành Nhơn đã giảm sở hữu tại công ty ﻿từ gần 60% vốn đến nay còn gần 40% vốn.

Bên cạnh đó, để giảm áp lực tài chính, bên cạnh việc tăng vốn, Novaland đã lên phương án phát hành cổ phiếu theo yêu cầu của các chủ nợ để hoán đổi các khoản nợ. Ngoài ra, công ty cũng kêu gọi các chủ nợ hoán đổi nợ lấy sản phẩm bất động sản. Việc đàm phán giãn thời điểm thanh toán các lô trái phiếu cũng được thúc đẩy.

Các vướng mắc pháp lý của các dự án cũng được tháo gỡ, dự án Aqua City của Novaland dự kiến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người mua vào tháng 6/2026, theo lộ trình từng phần.

Trong năm 2025, các cơ quan chức năng của TP.HCM đã phối hợp với doanh nghiệp hoàn tất việc cấp 3.108 Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (sổ hồng) cho cư dân tại các dự án Sunrise Riverside, The Sun Avenue, Kingston, Sunrise North, Palm A1, Garden Gate.

Nhiều dự án của Novaland đã được hoàn thiện hồ sơ pháp lý để tiếp tục thi công và bàn giao theo cam kết. The Park Avenue tại phường Phú Thọ đã được cấp phép xây dựng phần thân và ấn định khởi công trở lại vào tháng 12/2025, đánh dấu sự hồi sinh của một dự án trung tâm vốn bị đình trệ khá lâu. Ngoài ra, hai dự án lớn khác là Victoria Village (VTV) và The Grand Manhattan (GMA) cũng đã được giải quyết pháp lý. GMA đang chờ phê duyệt giá đất, dự kiến sẽ được thúc đẩy để bàn giao trong năm 2027.﻿

Novaland đã công bố kết quả kinh doanh quý 1/2026 có nhiều điểm khởi sắc. Cụ thể, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 3.587 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm trước và xác lập mức cao nhất trong 5 quý gần đây. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 860 tỷ đồng, đảo chiều rõ rệt so với khoản lỗ 476 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Sau quý đầu năm, Novaland đã hoàn thành khoảng 16% kế hoạch doanh thu và 46% mục tiêu lợi nhuận cả năm.