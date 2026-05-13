Chủ tịch Hoàng Quân: 'Phần lớn dự án vướng pháp lý, tôi đã khóc khi đọc nghị quyết tháo gỡ'

Chia sẻ tại hội nghị do Hiệp hội bất động sản TP. HCM (HoREA) tổ chức ngày 13/5, về tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài, ông Trương Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân, nói: "Tôi đã khóc khi liên tiếp đọc các nghị quyết, các chỉ thị của Trung ương, của TP.HCM tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp".

"Chúng tôi nghĩ rằng với các định hướng lớn của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các tỉnh thành hiện nay, thực sự các doanh nghiệp có cơ hội được hồi sinh, có cơ hội để tồn tại, tiếp tục phát triển ", ông Tuấn nói.

Ông Trương Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân.

Doanh nhân này cho biết Hoàng Quân đã và đang làm khoảng 50 dự án, trong đó 20 dự án đã hoàn thành nhưng nhiều dự án dính pháp lý kể cả TP.HCM và các địa phương khác. Trong đó 5 dự án hoàn thành tại TP.HCM, dự án nào cũng dính pháp lý. Các tỉnh khác cũng tương tự.

Ngoài ra, 30 dự án đang triển khai cũng dính pháp lý, trong đó 3 dự án ở TP.HCM, thậm chí có dự án vướng đến 5 năm.

Ông kiến nghị UBND TP.HCM quán triệt các sở, ngành chung tay cùng doanh nghiệp tháo gỡ, có các cơ chế hỗ trợ, giải quyết khó khăn này cho doanh nghiệp. Việc đẩy nhanh gỡ vướng để nhanh chóng đưa dự án tiếp tục triển khai, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế , thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Thành phố.

Ông cũng cho rằng cần thực hiện nghiêm tinh thần " không hình sự hóa các quan hệ kinh tế" để cán bộ và doanh nghiệp yên tâm phối hợp xử lý hồ sơ. Đồng thời phải quy định rõ thời hạn xử lý cho từng nhóm vấn, đề để tránh tình trạng doanh nghiệp chờ đợi nhiều năm mà chưa có kết quả.

Doanh nghiệp cam kết chủ động rà soát, phân loại từng nhóm vướng mắc theo đúng yêu cầu của thành phố để việc xử lý nhanh và hiệu quả hơn.

Nhiều dự án có vốn đầu tư lớn tại Thủ Thiêm đã gỡ vướng, thúc đẩy doanh nghiệp triển khai trở lại sau nhiều năm quây tôn.

Bà Nguyễn Nam Phương, Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Lan Anh (phường Tam Long), doanh nghiệp chuyên phát triển nhà xã hội tại khu vực Vũng Tàu, cũng cho biết doanh nghiệp gặp quá nhiều khó khăn, khiến các dự án nhà ở bị đình trệ, kéo dài suốt nhiều năm, dù doanh nghiệp đầu tư nhà ở xã hội và nhà ở cho người thu nhập thấp bằng 100% vốn tư nhân.

Trong đó, vướng mắc lớn nhất là việc xác định nghĩa vụ tài chính và tiền sử dụng đất. Việc chậm xác định tiền sử dụng đất kéo dài 4-5 năm, khiến doanh nghiệp từ đơn vị kinh doanh tốt trở nên khó khăn, hoạt động kinh doanh thua lỗ liên tục.

Hiện công ty bà có 4 dự án đang gặp nhiều vướng mắc pháp lý và quy hoạch. Bà mong cơ quan chức năng sớm rà soát, tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm quy hoạch thống nhất và minh bạch để doanh nghiệp tiếp tục triển khai các dự án nhà ở xã hội.

Loạt dự án lớn ở Thủ Thiêm, ở phường Sài Gòn hết khó

Theo báo cáo của Sở Tài chính TP.HCM về kết quả triển khai Nghị quyết 170 của Quốc hội liên quan cơ chế, chính sách đặc thù xử lý khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai tồn đọng, đến hết tháng 4, TP.HCM đã hoàn thành xử lý vướng mắc đối với toàn bộ 11 dự án, công trình và khu đất thuộc diện tháo gỡ theo Nghị quyết 170.

Dự án Saigon Centre tại 92-94 nam Kỳ Khởi Nghĩa do Công ty TNHH Keppel Land Watco – đầu tư đã không còn vướng mắc, nhà đầu tư đang triển khai.

Theo ông Hoàng Vũ Thảnh, Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM, đến cuối tháng 4 TP.HCM đã hoàn thành tháo gỡ, hoặc có hướng chỉ đạo xử lý đối với toàn bộ 838 dự án thuộc diện rà soát theo Công điện 112 của Thủ tướng, về giải quyết các dự án tồn đọng.

Trong số 838 dự án tồn đọng thuộc cả thẩm quyền Trung ương và UBND TP.HCM, đã có 417 dự án đã hoàn thành gỡ vướng; 393 dự án cơ bản hoàn thành việc gỡ vướng và 28 dự án, công trình, khu đất đã có chỉ đạo, định hướng và đang thực hiện tháo gỡ.

Việc tháo gỡ vướng mắc pháp lý này giúp 17.000 ha đất, với tổng mức đầu tư của các dự án tồn đọng này là trên 206.000 tỷ đồng được khơi thông.

Trong số này, có nhiều dự án quy mô lớn tại khu đô thị Thủ Thiêm, các phường Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh...

Điển hình như dự án Khu phức hợp Tháp Quan sát (Empire City), do Liên doanh Thành phố Đế Vương phát triển. Dự án này có vốn đầu tư công bố khoảng 1,2 tỷ USD, gồm trung tâm thương mại, khách sạn, văn phòng, căn hộ, bãi đậu xe ngầm và tòa tháp quan sát cao 88 tầng. Hiện dự án đã hoàn thành và bàn giao 3 cụm chung cư cho cư dân.

Một dự án với tổng vốn đầu tư lớn tại Thủ Thiêm cũng hết vướng là Khu phức hợp thông minh – Thủ Thiêm Eco Smart City gần 7,5ha tại Khu chức năng số 2a, do Tập đoàn Lotte đầu tư với tổng vốn gần 1 tỷ USD (không gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng). Đây là dự án đắc địa nhất khu bán đảo Thủ Thiêm, nằm ngay lối ra của đường hầm sông Sài Gòn, đối diện Empire City.

Khu đất Thương xá Tax cũng đã được TP.HCM gỡ vướng.

Đầu tháng 7/2025, TP.HCM duyệt giá đất khu phức hợp thông minh Thủ Thiêm Eco Smart của Tập đoàn Lotte với mức 16.190 tỷ đồng.

Một dự án lớn tại Thủ Thiêm cũng được gỡ vướng là Khu phức hợp Sóng Việt (The Metropole Thủ Thiêm), tại Khu chức năng số 1 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, do Công ty cổ phần Quốc Lộc Phát làm chủ đầu tư.

Dự án 1.330 căn hộ New City của Thuận Việt tại Thủ Thiêm cũng hoàn tất gỡ vướng. Đây là dự án được chuyển đổi từ khu tái định cư 38,4 ha ở phường Bình Khánh (cũ), vốn phục vụ cho nhu cầu tái định cư của Khu đô thị Thủ Thiêm.

Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, dự án khi xây xong không có người tiếp nhận. UBND TP.HCM đã chấp thuận cho Thuận Việt mua lại để kinh doanh thương mại.

Cũng tại khu vực này, khu đất 30,2 ha thuộc phường Bình Khánh - nay là phường Bình Trưng (dự án The Water Bay) của Tập đoàn đầu tư địa ốc No Va (Novaland) cũng đã hoàn tất gỡ vướng.

Khu Nam Rạch Chiếc (tên thương mại là Lakeview City) 30,1 ha của Novaland nằm ngay mặt tiền đường song hành, phường An Phú (nay là phường An Khánh) với quy mô 960 căn biệt thự, nhà phố cũng hết vướng.

Ở các phường trung tâm, loạt dự án vướng pháp lý lâu năm như 39-39B Bến Vân Đồn, khu dân cư 168 Phan Văn Trị, dự án Khu cao ốc văn phòng và khách sạn số 3A -3B Tôn Đức Thắng và khu tứ giác Nguyễn Huệ - Hồ Tùng Mậu - Huỳnh Thúc Kháng - Ngô Đức Kế, đô thị Bình Quới - Thanh Đa, khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng, dự án Saigon Centre tại 92-94 Nam Kỳ Khởi Nghĩa do Công ty TNHH Keppel Land Watco đầu tư... cũng đã không còn vướng mắc pháp lý.

Ông Hoàng Vũ Thảnh cho biết với các dự án đã có chủ trương gỡ vướng và các dự án còn lại, Thành phố đã và đang tiếp tục tập trung tháo gỡ, nhanh chóng hoàn thành để thúc đẩy các khu vực kinh tế, đặc biệt là khu vực tư nhân, tham gia phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.