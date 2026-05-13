Công ty vàng miếng lớn nhất nước báo lãi kỷ lục 534 tỷ đồng dù doanh thu thấp nhất một thập kỷ

Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 với kết quả lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay, trong bối cảnh doanh thu suy giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong khoảng một thập niên.

Theo báo cáo, doanh thu năm 2025 của SJC đạt gần 14.031 tỷ đồng, giảm hơn 56% so với năm trước và là mức thấp nhất trong vòng 10 năm qua. Dù vậy, giá vốn hàng bán giảm sâu hơn, khoảng 58%, giúp lợi nhuận gộp vẫn tăng khoảng 6%, lên gần 742 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp đạt 5,29%.

Doanh thu hoạt động tài chính đạt hơn 4 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ, chủ yếu đến từ cổ tức và lợi nhuận được chia. Trong khi đó, nhiều khoản chi phí được tiết giảm đáng kể khi chi phí bán hàng giảm 36%, còn chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 7%.

Chi phí tài chính phát sinh hơn 1,3 tỷ đồng, trong khi năm 2024 doanh nghiệp từng được hoàn nhập hơn 27 tỷ đồng dự phòng tổn thất đầu tư. Ngoài ra, SJC cũng ghi nhận hơn 1 tỷ đồng chi phí lãi vay.

Tại thời điểm cuối năm 2025, doanh nghiệp có khoản vay 45,5 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) nhằm phục vụ hoạt động sản xuất, gia công và kinh doanh vàng trang sức, bạc và đá quý.

Kết thúc năm tài chính 2025, SJC ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 534 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 425,5 tỷ đồng, tăng 9% so với năm trước. Bình quân mỗi ngày, doanh nghiệp lãi khoảng 1,16 tỷ đồng.

Tổng tài sản của SJC đến cuối năm đạt hơn 2.500 tỷ đồng, tăng gần 14% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho chiếm hơn 2.000 tỷ đồng, chủ yếu là hàng hóa. Đáng chú ý, doanh nghiệp không còn trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho như năm trước.

Bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả tăng gần 16%, lên hơn 576 tỷ đồng. Trong cơ cấu nợ, thuế và các khoản phải nộp Nhà nước chiếm hơn 278 tỷ đồng, còn quỹ phát triển khoa học và công nghệ hơn 125 tỷ đồng.

Trước đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là đơn vị độc quyền sản xuất vàng miếng và SJC được lựa chọn là thương hiệu vàng miếng quốc gia. Tuy nhiên, từ tháng 10/2025, Nghị định 232 chính thức có hiệu lực, chấm dứt cơ chế độc quyền này. Theo quy định mới, các doanh nghiệp và ngân hàng đáp ứng đủ điều kiện có thể được cấp phép sản xuất vàng miếng và nhập khẩu vàng nguyên liệu.

Báo cáo kiểm toán do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện cũng lưu ý rằng trong năm 2024, một số cán bộ và nhân viên của SJC đã bị khởi tố với các cáo buộc tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo đơn vị kiểm toán, vụ án hiện vẫn đang trong quá trình xét xử phúc thẩm và chưa có kết luận cuối cùng. Vì vậy, chưa thể xác định đầy đủ tác động của vụ việc đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính các năm 2024 và 2025 của SJC.