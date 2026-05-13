Công ty Mỹ chuẩn bị khai thác dầu tại vùng biển phía Nam Việt Nam, dự kiến dầu chất lượng cao, giá cao

Trí Đức | 13-05-2026 - 07:30 AM | Doanh nghiệp

Murphy Oil của Mỹ từng công bố tìm thấy rất nhiều dầu ở bể Cửu Long, cách bờ biển Việt Nam khoảng 65 km, và vừa cho biết sẽ khai thác những dòng dầu đầu tiên (first oil) từ mỏ Lạc Đà Vàng vào quý IV năm nay.

Murphy Oil của Mỹ vừa tổng kết hoạt động kinh doanh trong quý I/2026, trong đó có nhiều thông tin về hoạt động tại mỏ Lạc Đà Vàng và Hải Sư Vàng tại Việt Nam.

Tại mỏ Lạc Đà Vàng tại Lô 15-1/05 ngoài khơi Việt Nam, Murphy Oil cho biết ﻿kế hoạch bao gồm hạ thủy tàu FSO vào quý II, hoàn thành tuyến ống dẫn vào quý II, lắp đặt thượng tầng giàn khai thác và tàu FSO tại vị trí vào quý III, và cho dòng dầu đầu tiên (first oil) vào quý IV.

Murphy Oil dự kiến sản lượng trung bình cả năm 2026 từ Việt Nam ở mức khoảng 500 thùng dầu mỗi ngày (Barrels of oil equivalent per day-BOEPD). Sản lượng cao nhất của mỏ được kỳ vọng đạt 10.000–15.000 BOEPD vào giai đoạn 2028–2029.

Tại mỏ Hải Sư Vàng tại Lô 15-2/17 thuộc bể Cửu Long, ﻿từ tháng 1/2026, Murphy Oil đã công bố khoan thẩm lượng thành công, trữ lượng thu hồi ước tính tại đây đã vượt mức 430 triệu thùng dầu quy đổi (MMBOE).

Murphy Oil ghi nhận đánh giá rằng đây là phát hiện dầu khí lớn nhất Đông Nam Á trong hai thập kỷ qua.﻿

Ngoài chương trình thẩm định Hải Sư Vàng, Murphy Oil còn lên kế hoạch khoan giếng thăm dò tại Lạc Đà Trắng Bắc (White Camel North) trên Lô 15-1/05, dự kiến vào nửa cuối năm 2026. Murphy Oil cũng mang nhiều kỳ vọng ﻿từ mỏ Lạc Đà Hồng.

Về triển vọng giá, CEO Eric Hambly cho biết dầu thô khai thác tại Việt Nam có chất lượng cao (37–38 độ API), cộng với lợi thế vị trí địa lý gần các thị trường tiêu thụ lớn ở châu Á, nên kỳ vọng dài hạn là giá bán sẽ ở mức Brent + 2 đến 3 USD/thùng.

Đáng chú ý, trong tháng 3/2026, do gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông, giá dầu thô giao nhận thực tế tại châu Á đã giao dịch ở mức Brent + 12 USD/thùng. Ông Hambly nhận định đây có thể là hiện tượng ngắn hạn, nhưng cũng lưu ý rằng phần bù rủi ro địa chính trị đối với các chuyến hàng dầu thô đến châu Á có thể vẫn còn, tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của Murphy Oil tại Việt Nam.

Trong quý I/2026, Murphy Oil chi khoảng 39 triệu USD cho Việt Nam, bao gồm 24 triệu USD cho phát triển mỏ Lạc Đà Vàng và 15 triệu USD cho chương trình thẩm định. Dự kiến cho cả năm 2026, Việt Nam chiếm 16% ngân sách đầu tư 1,25 tỷ USD của Murphy, tương đương khoảng 200 triệu USD.

Tuy nhiên, kế hoạch chi tiết cho năm 2027 chưa được hoàn thiện, vì Murphy Oil cần cân nhắc phân bổ vốn giữa nhiều lựa chọn: tiếp tục thăm dò tại Việt Nam, mở rộng chương trình thăm dò tại Vịnh Mexico (Gulf of America sau khi Tổng thống Donald Trump đổi tên), hay đầu tư vào các mỏ đá phiến onshore tại Bắc Mỹ.

Trí Đức

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
Murphy Oil

