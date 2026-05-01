Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỗi ngày "mở cửa" thu về 20 tỷ đồng, cầm 3.300 tỷ tiền mặt: Hé lộ "cỗ máy quyền lực" đứng sau mọi giao dịch chứng khoán Việt Nam

Ngọc Điệp | 13-05-2026 - 00:06 AM | Doanh nghiệp

Không phải là một ngân hàng hay 'ông trùm' bất động sản, đây chính là cái tên đứng sau toàn bộ hạ tầng giao dịch của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2025 với doanh thu thuần đạt 4.984 tỷ đồng, tăng 35% so với năm 2024.

Phần lớn doanh thu của VNX đến từ doanh thu dịch vụ giao dịch chứng khoán là 4.708 tỷ đồng (hơn 94% tổng doanh thu), doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ là hơn 129 tỷ đồng, doanh thu dịch vụ niêm yết chứng khoán hơn 29 tỷ đồng, doanh thu dịch vụ phí đấu thầu, đấu giá hơn 25 tỷ đồng, doanh thu dịch vụ kết nối trực tuyến hơn 4 tỷ đồng, doanh thu dịch vụ sử dụng thiết bị đầu cuối hơn 2 tỷ đồng và doanh thu khác về hoạt động nghiệp vụ hơn 86 tỷ đồng.

Trong năm 2025, thị trường chứng khoán Việt Nam có tổng cộng 249 phiên giao dịch, như vậy, ước tính trung bình mỗi phiên, VNX thu về hơn 20 tỷ đồng.

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam là Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; được thành lập vào cuối năm 2020 trên cơ sở sắp xếp lại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).﻿

Theo báo cáo của VCBS, trong năm 2025, khối lượng giao dịch bình quân trên tổng 3 sàn đạt 1,152 triệu cổ phiếu, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị giao dịch bình quân bùng nổ và duy trì mặt bằng cao kể từ tháng 7 tới tháng 10. Tuy nhiên, 2 tháng cuối năm, GTGD suy giảm khoảng 40% so với các tháng trước, trong bối cảnh chỉ số chung vẫn tăng điểm tích cực.﻿

Trừ đi giá vốn, VNX lãi gộp 4.584 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ.﻿

Doanh thu hoạt động tài chính lãi gần 117 tỷ đồng, chủ yếu là lãi tiền gửi, lãi cho vay (111 tỷ đồng), chi phí tài chính gần 254 triệu đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp ﻿hơn 1.065 tỷ đồng.

Kết quả, VNX lãi sau thuế 2.907 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2024.

Tổng tài sản tại cuối năm 2025 ở mức 4.729 tỷ đồng, tăng 20% so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền mặt và tiền gửi ở mức 3.313 tỷ đồng.

Nợ phải trả tại thời điểm cuối năm gần 1.444 tỷ đồng, ﻿tăng 53%. Vốn chủ sở hữu đạt 3.285 tỷ đồng.

Ngọc Điệp

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Siêu tàu bệnh viện 2.000 tấn giữa biển Đông do Việt Nam đóng, cứu người ngay cả khi bão cấp 10

Siêu tàu bệnh viện 2.000 tấn giữa biển Đông do Việt Nam đóng, cứu người ngay cả khi bão cấp 10 Nổi bật

Cắt 1.000 tỷ tiền thù lao đại lý, hãng bảo hiểm Nhật chuyển 3.700 tỷ về công ty mẹ

Cắt 1.000 tỷ tiền thù lao đại lý, hãng bảo hiểm Nhật chuyển 3.700 tỷ về công ty mẹ Nổi bật

"Quái vật" cơ khí Made in Vietnam nặng 320 tấn, cao bằng tòa nhà 14 tầng chính thức được đưa sang Nhật

"Quái vật" cơ khí Made in Vietnam nặng 320 tấn, cao bằng tòa nhà 14 tầng chính thức được đưa sang Nhật

00:03 , 13/05/2026
Ông Bùi Thành Nhơn không còn là người đại diện pháp luật của Novaland

Ông Bùi Thành Nhơn không còn là người đại diện pháp luật của Novaland

19:50 , 12/05/2026
Tập đoàn Nguyên Liệu Á Châu AIG động thổ nhà máy chế biến dừa công nghệ hàng đầu thế giới

Tập đoàn Nguyên Liệu Á Châu AIG động thổ nhà máy chế biến dừa công nghệ hàng đầu thế giới

19:30 , 12/05/2026
Ai từng đóng tiền, nhập hàng tại Công ty Đại Lộc Pro cần sớm liên hệ Công an

Ai từng đóng tiền, nhập hàng tại Công ty Đại Lộc Pro cần sớm liên hệ Công an

19:16 , 12/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên