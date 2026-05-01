Mỗi ngày "mở cửa" thu về 20 tỷ đồng, cầm 3.300 tỷ tiền mặt: Hé lộ "cỗ máy quyền lực" đứng sau mọi giao dịch chứng khoán Việt Nam

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2025 với doanh thu thuần đạt 4.984 tỷ đồng, tăng 35% so với năm 2024.

Phần lớn doanh thu của VNX đến từ doanh thu dịch vụ giao dịch chứng khoán là 4.708 tỷ đồng (hơn 94% tổng doanh thu), doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ là hơn 129 tỷ đồng, doanh thu dịch vụ niêm yết chứng khoán hơn 29 tỷ đồng, doanh thu dịch vụ phí đấu thầu, đấu giá hơn 25 tỷ đồng, doanh thu dịch vụ kết nối trực tuyến hơn 4 tỷ đồng, doanh thu dịch vụ sử dụng thiết bị đầu cuối hơn 2 tỷ đồng và doanh thu khác về hoạt động nghiệp vụ hơn 86 tỷ đồng.

Trong năm 2025, thị trường chứng khoán Việt Nam có tổng cộng 249 phiên giao dịch, như vậy, ước tính trung bình mỗi phiên, VNX thu về hơn 20 tỷ đồng.

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam là Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; được thành lập vào cuối năm 2020 trên cơ sở sắp xếp lại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).﻿

Theo báo cáo của VCBS, trong năm 2025, khối lượng giao dịch bình quân trên tổng 3 sàn đạt 1,152 triệu cổ phiếu, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị giao dịch bình quân bùng nổ và duy trì mặt bằng cao kể từ tháng 7 tới tháng 10. Tuy nhiên, 2 tháng cuối năm, GTGD suy giảm khoảng 40% so với các tháng trước, trong bối cảnh chỉ số chung vẫn tăng điểm tích cực.﻿

Trừ đi giá vốn, VNX lãi gộp 4.584 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ.﻿

Doanh thu hoạt động tài chính lãi gần 117 tỷ đồng, chủ yếu là lãi tiền gửi, lãi cho vay (111 tỷ đồng), chi phí tài chính gần 254 triệu đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp ﻿hơn 1.065 tỷ đồng.

Kết quả, VNX lãi sau thuế 2.907 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2024.

Tổng tài sản tại cuối năm 2025 ở mức 4.729 tỷ đồng, tăng 20% so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền mặt và tiền gửi ở mức 3.313 tỷ đồng.

Nợ phải trả tại thời điểm cuối năm gần 1.444 tỷ đồng, ﻿tăng 53%. Vốn chủ sở hữu đạt 3.285 tỷ đồng.