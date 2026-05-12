Tập đoàn Nguyên Liệu Á Châu AIG động thổ nhà máy chế biến dừa công nghệ hàng đầu thế giới

Đây là hành động tiếp theo của AIG nhằm hướng tới kỷ niệm hành trình 25 năm tiên phong nỗ lực sáng tạo, phát triển bền vững, góp phần nâng tầm vị thế nguyên liệu nông sản Việt Nam trên toàn cầu.

Tham dự sự kiện có ông Nguyễn Trúc Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Châu Văn Hòa - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đại diện Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC, thành viên của Ngân hàng Thế giới), các đối tác trong và ngoài nước, cùng đông đảo khách mời, doanh nghiệp và người dân địa phương.

Phát triển hệ thống nhà máy chế biến dừa lớn bậc nhất Việt Nam

Nhà máy Chế biến Dừa Á Châu II là nhà máy chế biến dừa thứ hai thuộc Công ty Cổ phần Chế biến Dừa Á Châu ACP, một đơn vị thành viên của Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu (AIG). Tiếp nối nhà máy chế biến dừa Á Châu I, nhà máy chế biến dừa Á Châu II tiếp tục phát huy lợi thế của thủ phủ dừa Vĩnh Long, góp phần đưa ngành dừa Việt Nam bứt phá mạnh mẽ hơn.

Tham gia lễ động thổ Nhà máy chế biến dừa Á Châu II, ông Nguyễn Trúc Sơn – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đánh giá cao nỗ lực của Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu (AIG): "Việc doanh nghiệp tiếp tục mở rộng đầu tư là thông điệp mạnh mẽ gửi tới cộng đồng nhà đầu tư về một môi trường kinh doanh minh bạch, thông thoáng và đầy tiềm năng của tỉnh. Tôi kỳ vọng nhà máy sẽ sớm hoàn thành, đưa những sản phẩm dừa của Vĩnh Long vươn xa trên thị trường quốc tế".

Trong hơn 10 năm phát triển, Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu (AIG) đã nỗ lực đầu tư phát triển Nhà máy chế biến dừa Á Châu I, cung ứng cho thị trường toàn cầu đa dạng sản phẩm từ nước dừa đóng hộp, cơm dừa sấy khô, bột sữa dừa, nước cốt dừa, dầu dừa… Với mong muốn đáp ứng sự ưa chuộng của khách hàng trên thế giới, Nhà máy chế biến dừa Á Châu II tiếp tục được đầu tư hệ thống dây chuyền trang thiết bị hiện đại hàng đầu EU, đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng khắt khe của thị trường toàn cầu.

Nhà máy chế biến dừa Á Châu II tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu của Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu (AIG), góp phần nâng tầm vị thế nguyên liệu nông sản Việt Nam trên toàn cầu.

Theo đó, Nhà máy chế biến dừa Á Châu II được triển khai đồng bộ với ba hạng mục trọng điểm gồm dây chuyền công nghệ tiệt trùng UHT được chuyển giao từ Tetra Pak (Thụy Điển) - tập đoàn hàng đầu thế giới về giải pháp chế biến và đóng gói thực phẩm, có công suất 48.000 tấn/năm; dây chuyền nước cốt dừa đông lạnh công suất 16.000 tấn/năm; và hai dây chuyền cơm dừa nạo sấy với tổng công suất 2.400 tấn/năm. Toàn bộ hệ thống dây chuyền và thiết bị được nhập khẩu từ châu Âu, đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng khắt khe của thị trường quốc tế.

Ông Frederick Cruchet – Giám Đốc điều hành quản lý dự án Tetra Pak khu vực Đông Nam Á phát biểu tại lễ động thổ: "Chúng tôi tự hào được đồng hành cùng quý vị với vai trò đối tác cung cấp giải pháp toàn diện đồng bộ – từ chế biến đến đóng gói cho dự án mở rộng then chốt này. Nhà máy này không chỉ chế biến và tạo ra những sản phẩm dừa chất lượng hàng đầu thế giới, mang đến những công nghệ sản xuất dừa tiên tiến".

Được đầu tư với tổng vốn gần 630 tỷ đồng trên diện tích gần 60.000 m², Nhà máy chế biến dừa Á Châu II dự kiến sẽ đi vào vận hành từ quý I/2027, góp phần thúc đẩy mở rộng vùng nguyên liệu dừa quy mô công nghiệp tại Vĩnh Long, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững tại địa phương.

Đặc biệt, việc đầu tư, phát triển nhà máy chế biến dừa Á Châu II là một trong những nỗ lực của Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu (AIG) hướng tới đưa Công ty Cổ phần Chế biến Dừa Á Châu (ACP) trở thành doanh nghiệp chế biến dừa lớn hàng đầu Việt Nam, góp phần thực hiện tầm nhìn đưa Việt Nam vươn lên thành trung tâm chế biến, xuất khẩu nguyên liệu nông sản chất lượng cao hàng đầu thế giới.

Tiếp tục nỗ lực nâng tầm vị thế nguyên liệu nông sản Việt Nam trên toàn cầu

Việt Nam hiện là một trong những quốc gia hàng đầu thế giới về sản xuất và xuất khẩu nông sản, thuộc nhóm 20 nền kinh tế dẫn đầu toàn cầu tính theo quy mô xuất khẩu và GDP. Là tập đoàn hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất nguyên liệu tự nhiên và cung ứng giải pháp nguyên liệu toàn diện cho lĩnh vực khoa học đời sống, Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu (AIG) trong gần 25 năm phát triển luôn nỗ lực phát huy tiềm năng và thế mạnh nông sản Việt. Tầm nhìn đó đã được AIG bền bỉ hiện thực hóa dựa trên ba trụ cột chiến lược gồm: phát triển bền vững vùng nguyên liệu; nghiên cứu – phát triển sản phẩm kết hợp đầu tư công nghệ chế biến hiện đại; và xây dựng thương hiệu nông sản Việt Nam mang tầm vóc quốc tế.

Đến nay, AIG đã phát triển hệ sinh thái các công ty thành viên vận hành nhiều nhà máy chế biến sâu tại các vùng nguyên liệu trọng điểm trên cả nước, từ miền Bắc, miền Trung, Đông Nam Bộ đến Đồng bằng sông Cửu Long. Các sản phẩm nông sản chế biến sâu của AIG hiện đã xuất khẩu tới hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và các thị trường Halal tiềm năng tại Trung Đông.

Đồng thời, với tầm nhìn góp phần nâng cao vị thế ngành nguyên liệu nông sản Việt trên bản đồ thế giới cùng tinh thần tiên phong, sáng tạo không ngừng và nỗ lực đầu tư công nghệ, trang thiết bị, nâng cao năng lực sản xuất, Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu (AIG) luôn đồng hành cùng các đối tác toàn cầu thực hiện chiến lược phát triển bền vững, theo mô hình vận hành xanh và hội nhập quốc tế.

Theo đó, Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu (AIG) đã hợp tác cùng Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC – thành viên của World Bank Group thực hiện tư vấn cho Nhà máy Chế biến Dừa Á Châu II trong việc xây dựng các tiêu chuẩn ESG, quản lý và báo cáo phát thải, góp phần nâng cao năng lực vận hành theo các chuẩn mực quốc tế.

Sự hợp tác cùng IFC và World Bank không chỉ mang ý nghĩa chiến lược đối với nhà máy ACP 2, mà còn khẳng định cam kết mạnh mẽ của Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu (AIG) trong hành trình phát triển bền vững, tạo ra những giá trị dài hạn cho ngành nông sản chế biến sâu của Việt Nam.

Theo bà Phạm Hoàng Vân - Trưởng Dự án, Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC: "Hợp tác giữa IFC và AIG nằm trong khuôn khổ sáng kiến Agriconnect của Nhóm Ngân hàng Thế giới, nhằm tăng cường kết nối trong nông nghiệp cho các mục tiêu bền vững. Lễ động thổ Nhà máy Chế biến Dừa Á Châu II đánh dấu việc xây dựng một nhà máy mới, hiện đại trong ngành dừa tại Việt Nam, khởi đầu cho một mô hình phát triển nông nghiệp bền vững, có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường quốc tế".

Trước đó, Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu (AIG) đã có buổi đón tiếp và làm việc với ông Masayuki Omoto – Tổng Giám đốc Tập đoàn Marubeni (Nhật Bản) cùng phái đoàn nhằm tăng cường kết nối với các đối tác quốc tế, hướng đến phát triển doanh nghiệp mang tầm vóc quốc tế, đem đến cơ hội mở rộng thị trường xuất khẩu cho các nguyên liệu tự nhiên bản địa của Việt Nam.

Với chiến lược dài hạn và toàn diện, Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu (AIG) đang từng bước đưa nguyên liệu Việt tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Lễ động thổ Nhà máy Chế biến Dừa Á Châu II tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong của Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu (AIG) trong lĩnh vực chế biến nguyên liệu nông sản, cũng như đánh dấu một cột mốc ý nghĩa trên hành trình gần 25 năm bền bỉ đổi mới, sáng tạo và phát triển bền vững của AIG nhằm góp phần đưa Việt Nam trở thành trung tâm chế biến và xuất khẩu nguyên liệu nông sản chất lượng cao hàng đầu thế giới./.