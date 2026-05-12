Ai từng đóng tiền, nhập hàng tại Công ty Đại Lộc Pro cần sớm liên hệ Công an

Ngày 12/5, Công an phường Vũng Tàu (TP.HCM) đang tổ chức xác minh các vụ việc có liên quan đến hoạt động kinh doanh, mua bán sản phẩm của Công ty Đại Lộc Pro.Công ty này có địa chỉ ở 44/7 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Vũng Tàu (TP.HCM).

Công an đề nghị những người đã từng mua sản phẩm; tham gia làm nhân viên; đóng tiền, nhập hàng; chuyển khoản; tham gia các chương trình đào tạo, giới thiệu việc làm;

Hoặc có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến Công ty Đại Lộc Pro thì khẩn trương liên hệ, trình báo và cung cấp thông tin cho Công an phường Vũng Tàu để phục vụ công tác xác minh, giải quyết vụ việc.

Địa điểm liên hệ là Công an phường Vũng Tàu ở địa chỉ số 171 Hoàng Hoa Thám, phường Vũng Tàu, (TP.HCM).