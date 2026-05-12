Ai từng đóng tiền, nhập hàng tại Công ty Đại Lộc Pro cần sớm liên hệ Công an
Công an phường Vũng Tàu (TP.HCM) đang xác minh hoạt động kinh doanh của Công ty Đại Lộc Pro và kêu gọi những người từng mua sản phẩm, tham gia làm việc hoặc có quyền lợi liên quan khẩn trương trình báo để phục vụ điều tra.
- 10-05-2026Công an TP. Hà Nội kiểm tra gần 10.000 cơ sở kinh doanh trong Quý II/2026
- 06-05-2026Công an TPHCM bắt Giám đốc Công ty Thuỷ Mộc Phát
- 15-04-2026Công an TPHCM bắt người đứng sau hàng loạt công ty "bí ẩn"
Ngày 12/5, Công an phường Vũng Tàu (TP.HCM) đang tổ chức xác minh các vụ việc có liên quan đến hoạt động kinh doanh, mua bán sản phẩm của Công ty Đại Lộc Pro.Công ty này có địa chỉ ở 44/7 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Vũng Tàu (TP.HCM).
Công an đề nghị những người đã từng mua sản phẩm; tham gia làm nhân viên; đóng tiền, nhập hàng; chuyển khoản; tham gia các chương trình đào tạo, giới thiệu việc làm;
Hoặc có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến Công ty Đại Lộc Pro thì khẩn trương liên hệ, trình báo và cung cấp thông tin cho Công an phường Vũng Tàu để phục vụ công tác xác minh, giải quyết vụ việc.
Địa điểm liên hệ là Công an phường Vũng Tàu ở địa chỉ số 171 Hoàng Hoa Thám, phường Vũng Tàu, (TP.HCM).
Đời sống & pháp luật