Công an TP. Hà Nội kiểm tra gần 10.000 cơ sở kinh doanh trong Quý II/2026

Cán bộ Công an phường Tây Hồ kiểm tra tình hình trật tự đô thị qua hệ thống camera. Ảnh: CA Hà Nội

Theo lộ trình triển khai, đối tượng kiểm tra bao gồm các tổ chức và cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Với quy mô 9.960 thực thể kinh tế, đây là đợt rà soát diện rộng nhằm đánh giá toàn diện thực trạng tuân thủ pháp luật, đồng thời nhận diện các sơ hở trong công tác quản lý để kịp thời chấn chỉnh.

Hoạt động này được thực hiện dựa trên định hướng đảm bảo tính thượng tôn pháp luật và tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng cho các thành phần kinh tế tại Thủ đô.

Bên cạnh mục tiêu kiểm soát, kế hoạch lần này nhấn mạnh vào vai trò hỗ trợ và tháo gỡ vướng mắc cho cộng đồng doanh nghiệp. Việc rà soát được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Hà Nội thông qua việc minh bạch hóa các quy trình hành chính và lắng nghe khó khăn thực tế từ cơ sở.

Cơ quan chức năng xác định việc xử lý nghiêm các sai phạm sẽ đi đôi với công tác phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi trục lợi hoặc gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh bình thường của người dân.

Về quy trình thực hiện, Công an Thành phố yêu cầu các đoàn kiểm tra phải tuân thủ đúng thẩm quyền, trình tự quy định, đảm bảo tính tiết kiệm và công khai. Danh sách chi tiết gần 10.000 đơn vị thuộc diện kiểm tra đã được niêm yết công khai để đảm bảo quyền giám sát của các tổ chức liên quan.

Lãnh đạo đơn vị cũng chỉ đạo sát sao việc siết chặt kỷ cương đối với cán bộ thực thi nhiệm vụ, tuyệt đối không để phát sinh tình trạng nhũng nhiễu, hướng tới mục tiêu giúp các cơ sở kinh doanh ổn định vận hành và phát triển bền vững.