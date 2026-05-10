Hòa Phát chốt ngày phát hành hơn 767 triệu cổ phiếu trả cổ tức

CTCP Tập đoàn Hòa Phát (MCK: HPG, sàn HoSE) vừa có văn bản thông báo về ngày 26/5/2026 là ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu.

Theo đó, Tập đoàn Hòa Phát sẽ hơn 767,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền 100:10, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá gần 7.675,5 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2025.

Nếu đợt phát hành cổ phiếu nêu trên thành công, vốn điều lệ của Tập đoàn Hòa Phát sẽ tăng từ gần 76.754,7 tỷ đồng lên mức hơn 84.430 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Liên quan đến cổ tức, ngày 12/5/2026 tới đây, Tập đoàn Hòa Phát sẽ chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng. Ngày thanh toán 3/6/2026.

Tổng giá trị tiền mặt dự kiến chi trả theo mệnh giá là hơn 3.837,7 tỷ đồng, nguồn chi trả được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2025.

Được biết, các phương án chi trả cổ tức nêu trên vừa được các cổ đông của Tập đoàn Hòa Phát thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 diễn ra ngày 21/4/2026 vừa qua.

Ngoài ra, Đại hội còn thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2026 với doanh thu 210.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 22.000 tỷ đồng, lần lượt tăng 35% và 42% so với năm 2025.

Kết thúc quý I/2026, Tập đoàn Hòa Phát mang về doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hơn 53.312,9 tỷ đồng, tăng 40,5% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 9.055,9 tỷ đồng, gấp 2,7 lần cùng kỳ.

Như vậy, kết thúc quý đầu năm, Tập đoàn Hòa Phát đã hoàn thành được 25,4% kế hoạch doanh thu và 41,2% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của Tập đoàn Hòa Phát tăng hơn 1.428,3 tỷ đồng so với đầu năm, lên mức hơn 259.327,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định gần 134.574,4 tỷ đồng, chiếm 51,9% tổng tài sản; hàng tồn kho gần 43.515,6 tỷ đồng, chiếm 16,8% tổng nợ.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 119.545,7 tỷ đồng, giảm 5,6% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính gần 90.617 tỷ đồng, chiếm 75,8% tổng nợ.



