Hải Phát muốn bán vốn một công ty con

CTCP Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest, mã HPX) thông qua chủ trương chuyển nhượng 100% vốn góp trị giá 5 tỷ đồng sở hữu tại Công ty TNHH MTV Diamond IC. Giá trị chuyển nhượng tối thiểu là 5 tỷ đồng.



Chủ tịch HĐQT HPX được ủy quyền quyết định các công việc liên quan đến việc chuyển nhượng vốn góp nêu trên.

Trong diễn biến khác, HPX đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 vào ngày 29/4 vừa qua. Đại hội đã thông qua kế hoạch doanh thu hợp nhất năm 2026 ở mức 1.999 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 250 tỷ đồng; lần lượt tăng 60% và 100% so với kết quả thực hiện năm 2025.

Về phân phối lợi nhuận, đại hội chấp thuận hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 (tỷ lệ 5%) để tập trung ưu tiên xử lý việc tái cấu trúc tài chính và huy động nguồn lực để thanh toán các khoản nợ đến hạn.

Đồng thời, công ty sẽ không chia cổ tức năm 2025, tiếp tục tập trung các nguồn lực để tất toán lô trái phiếu 500 tỷ còn lại cũng như có nguồn vốn để triển khai kinh doanh.

Để cơ cấu tài chính, ban lãnh đạo Hải Phát Invest cũng trình cổ đông phương án chào bán riêng lẻ 150 triệu cổ phiếu riêng lẻ. Với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, công ty dự kiến huy động 1.500 tỷ đồng, dùng 500 tỷ để thanh toán các khoản nợ đến hạn, 500 tỷ để bổ sung vốn tự có nhằm triển khai thực hiện dự án Khu đô thị mới Mai Pha (Lạng Sơn). 500 tỷ còn lại phục vụ M&A và thực hiện dự án tại các tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh, Hà Nội... Đồng thời hợp tác đầu tư, liên doanh/liên kết, nhận chuyển nhượng vốn/cổ phần tại các công ty có tiềm năng.

Đáng nói, mức giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ nêu trên cao gấp đôi thị giá cổ phiếu HPX hiện tại. Trong khi đó, giá cổ phiếu HPX trên thị trường hiện chưa tới 5.000 đồng/cổ phiếu.



