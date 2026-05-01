Phụng Tiên | 10-05-2026 - 00:05 AM | Doanh nghiệp

Con tàu 64 năm tuổi lâu đời nhất Việt Nam, được công nhận là bảo vật quốc gia

Hiện nay, tàu HQ-671 được lưu giữ, trưng bày tại Bảo tàng Hải quân bên bờ sông Lạch Tray, Hải Phòng.

Tàu vận tải quân sự HQ-671 là loại tàu Quảng Châu (trọng tải 50 tấn) do Trung Quốc sản xuất năm 1962, viện trợ cho Hải quân Việt Nam năm 1964.

Tàu được biên chế về Đoàn 125 (trước là Đoàn 759) - một đơn vị vận tải biển chủ lực của Hải quân Nhân dân Việt Nam với nhiệm vụ vận chuyển hàng chi viện cho chiến trường miền Nam bằng đường biển.

Đầu năm 1967, tàu mang số hiệu C41. Tháng 7/1971, tàu mang số hiệu 641 và đến năm 1980, tàu mang số hiệu HQ-671.

Tàu có chiều dài 31,5 m, rộng 5,8 m, cao từ đáy đến đỉnh cột cờ 11,7 m, lượng giãn nước 165 tấn.

Từ năm 1964-1967, tàu được bảo quản dự trữ, sẵn sàng bổ sung cho lực lượng vận tải quân sự trên biển. Đầu năm 1967, tàu mang số hiệu C-41 với lực lượng là cán bộ, chiến sĩ của Tàu 41 anh hùng – đơn vị từng lập nhiều chiến công trên tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển. Dưới sự chỉ huy của Thượng tá Hồ Đắc Thạnh, tàu đã nhiều lần vận chuyển vũ khí thành công vào các chiến trường miền Nam như Vũng Rô, Cà Mau, Đức Phổ.

Giai đoạn 1968-1969, tàu tham gia chiến dịch vận tải VT5, vận chuyển hàng nghìn tấn vũ khí từ Hải Phòng vào Quảng Bình phục vụ chiến trường miền Nam. Năm 1970, sau một chuyến đi phải quay về do bị địch phong tỏa, tàu tiếp tục cải trang với số hiệu RS-05, vận chuyển thành công 58 tấn vũ khí vào Cà Mau, góp phần giúp quân dân Quân khu 9 đánh bại nhiều cuộc càn quét của Mỹ - ngụy.

Tháng 7/1971, tàu đổi số hiệu thành 641. Từ cuối năm 1971-1974, tàu làm nhiệm vụ vận chuyển vũ khí, hàng hóa và bộ đội vào chiến trường miền Nam qua cảng Đồng Hới và Cửa Việt. Trong mùa Xuân 1975, tàu tham gia chiến dịch giải phóng Huế - Đà Nẵng và cùng Tàu 673 chở lực lượng Đặc công Hải quân ra giải phóng quần đảo Trường Sa.

Sau năm 1975, tàu tiếp tục làm nhiệm vụ vận tải, chi viện cho Trường Sa. Năm 1980, tàu mang số hiệu HQ-671 và tiếp tục phục vụ trong Hải quân.

Năm 2011, tàu được đưa về trưng bày tại Bảo tàng Hải quân. Năm 2017, Thủ tướng Chính phủ công nhận Tàu HQ-671 là Bảo vật quốc gia Tàu HQ-671.

Theo Giám đốc Bảo tàng Hải quân, trung tá Hoàng Phi Hà: Tàu HQ671 là tàu duy nhất còn lại của Đoàn “tàu không số”. Đây cũng là con tàu lâu đời nhất tại Việt Nam.

