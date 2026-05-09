"Vua tôm" nói điều bất ngờ: Khách quốc tế giờ chỉ thích tôm nhỏ!

Theo Ngọc Ánh | 09-05-2026 - 13:08 PM | Doanh nghiệp

(NLĐO) – Vua tôm cho biết ngành tôm đang có sự thay đổi lớn khi người tiêu dùng thế giới chuyển hướng sang mua tôm cỡ nhỏ để tiết kiệm chi phí

Chia sẻ với phóng viên tại “Hội nghị thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu năm 2026” do Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì ngày 8-5 tại TPHCM, ông Lê Văn Quang, Tổng Giám đốc Tập đoàn Thủy sản Minh Phú – thường được gọi là “vua tôm”, đã có nhiều chia sẻ đáng chú ý về thị trường tôm. 

Theo ông Quang, kinh tế thế giới đang trong giai đoạn khó khăn, lạm phát khiến người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu. Họ có xu hướng tìm mua những thực phẩm có giá rẻ hơn và chuyển sang dùng tôm nhỏ hơn từ 1-2 size để giảm chi phí.

Điều này gây khó khăn cho doanh nghiệp chế biến, đồng thời đẩy người nuôi tôm vào thế càng thêm khó khăn, thua lỗ và phải giảm diện tích nuôi.

Hiện nhu cầu của khách hàng đã giảm 2 size, chủ yếu mua tôm cỡ từ 60-120 con/kg, trong khi bà con nuôi tôm ở Việt Nam thường nuôi và thu hoạch loại từ 20-60 con/kg. 

Sự lệch pha giữa nhu cầu thị trường và sản xuất khiến nguồn tôm cỡ nhỏ phục vụ chế biến hàng giá trị gia tăng (GTGT) thiếu hụt nghiêm trọng.

Chính vì vậy, nhiều doanh nghiệp buộc phải nhập khẩu tôm từ Ấn Độ và Ecuador để phục vụ chế biến xuất khẩu.

Tuy nhiên, theo ông Quang, thủ tục kiểm soát hiện rất nghiêm ngặt, kiểm tra theo từng lô hàng, thậm chí từng kg tôm nhập khẩu.

Từ thực tế này, ông Quang kiến nghị đơn giản hóa thủ tục kiểm soát đối với tôm nhập khẩu để chế biến xuất khẩu, bởi các doanh nghiệp tôm Việt Nam hiện xuất khẩu hơn 90% sản lượng.

Ngoài xu hướng người tiêu dùng chuyển sang ăn tôm nhỏ hơn, ông Quang cho biết công suất chế biến hàng GTGT của Việt Nam hiện rất lớn nhưng nguồn tôm nuôi trong nước mới chỉ đáp ứng được khoảng 50%-70% nhu cầu nguyên liệu.

Trước bối cảnh khó khăn, Minh Phú liên tục tham gia hội chợ, gặp gỡ khách hàng tại Mỹ, Canada, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản… để tìm hiểu nhu cầu thị trường và điều chỉnh sản xuất phù hợp. Đồng thời, doanh nghiệp cũng hướng dẫn người nuôi thay đổi quy cách nuôi theo nhu cầu thực tế của khách hàng.

Nhờ cách làm này, trong tháng 4 và 5-2026, Minh Phú đã ký được lượng hợp đồng lớn nhất từ trước đến nay. Trong 4 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp xuất khẩu gần 160 triệu USD, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo báo cáo thường niên của Minh Phú năm 2025, công ty đạt doanh thu 14.598 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 532 tỉ đồng.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 23.114 tỉ đồng, tăng 58%; lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 1.104,5 tỉ đồng, tăng 107,6% so với năm trước.


Theo Ngọc Ánh

nld.com.vn

Hé lộ công ty đề xuất xây 2 tòa tháp 13 tầng tưởng niệm người quá cố giữa trung tâm Hà Nội

Chưa đầy 1 ngày nữa, Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ khởi công siêu dự án 23.600 tỷ đồng

18 đại diện pháp luật công ty xuất nhập khẩu, thép, cà phê...sau đây bị tạm hoãn xuất cảnh

11:38 , 09/05/2026
Lộ diện diện mạo mới của dự án chống ngập 10.000 tỷ lớn nhất Việt Nam, 6,5 triệu dân TP.HCM thoát cảnh triều cường

11:15 , 09/05/2026
DXG triển khai tăng vốn hậu đổi tên

10:05 , 09/05/2026
Jollibee Việt Nam đạt bảo chứng quốc tế về ATTP: Để nỗi lo nhường chỗ cho những bữa ăn trăm phần trăm vui vẻ

10:00 , 09/05/2026

