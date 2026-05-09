DXG triển khai tăng vốn hậu đổi tên

Theo Hà Ly | 09-05-2026 - 10:05 AM | Doanh nghiệp

Vừa hoàn tất việc đổi tên, DXG triển khai phát hành 155,7 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông để tăng vốn lên gần 12.700 tỷ đồng.

CTCP Bluemarq Group (tên cũ là CTCP Tập đoàn Đất Xanh, mã: DXG) vừa thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng) đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niêm 2026.

Theo đó, DXG sẽ phát hành 155,7 triệu cổ phiếu thưởng, tương ứng 14% lượng cổ phần đang lưu hành. Cổ đông sẽ nhận cổ phiếu theo phương thức thực hiện quyền, quyền nhận không được chuyển nhượng.

Tỷ lệ thực hiện quyền 100:14, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 14 cổ phiếu mới. Cổ phiếu thưởng của đợt này không bị hạn chế chuyển nhượng. Nguồn vốn phát hành gồm 457,3 tỷ đồng từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và 1.100 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần trên BCTC hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán.

Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2026 hoặc thời gian khác do HĐQT quy định sau khi được UBCKNN chấp thuận. Nếu hoàn tất phát hành, DXG sẽ tăng vốn từ 11.141 tỷ đồng lên gần 12.700 tỷ đồng.

CTCP Bluemarq Group (viết tắt là Bluemarq Group) là tên mới của CTCP Tập đoàn Đất Xanh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 6/5/2026.

Cùng với đó, nhiều thành viên trong hệ sinh thái cũng được đổi tên. Cụ thể, CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An (HAAC) đã đổi tên thành CTCP Bluemarq Development. CTCP Đầu tư Đất Xanh Commercial đổi thành CTCP Bluemarq Asset Management.

Trong khi đó, CTCP Bluemarq Investment cũng vừa được thành lập ngày 22/04/2026.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2026, DXG ghi nhận doanh thu hợp nhất tăng 59% so với cùng kỳ, lên hơn 1.467 tỷ đồng. Trong đó, đóng góp chính đến từ nguồn thu bán căn hộ và đất nền hơn 860 tỷ đồng, tăng 29% và dịch vụ môi giới bất động sản gần 604 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần cùng kỳ.

Trừ đi giá vốn, lãi gộp hơn 634 tỷ đồng, tăng 24%. Hoạt động tài chính mang về doanh thu hơn 46 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ, chủ yếu nhờ tăng thu nhập từ lãi vay.

Trừ đi các khoản thuế, phí, DXG báo lãi sau thuế hơn 214 tỷ đồng, tăng 173% so với quý I/2025.

Năm 2026, DXG đặt mục tiêu doanh thu 5.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 268 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng khoảng 16%. Sau 3 tháng đầu năm, công ty đã thực hiện được tới 80% chỉ tiêu lợi nhuận và hơn 1/4 chỉ tiêu doanh thu.


