Chưa đầy 1 ngày nữa, Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ khởi công siêu dự án 23.600 tỷ đồng

Theo thông tin từ Báo Điện Biên Phủ, dự án khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía Tây Bắc tại phường Điện Biên Phủ và xã Thanh Nưa đang được khẩn trương hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng cùng các thủ tục cần thiết để chuẩn bị khởi công. Lễ khởi công dự kiến diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Điện Biên năm 2026, tổ chức trong hai ngày 10 - 11/5.



Dự án do Vinhomes triển khai thông qua công ty con là CTCP Phát triển Thành phố Xanh, với tổng mức đầu tư khoảng 23.660 tỷ đồng. Công trình có quy mô hơn 228,5ha, dân số dự kiến khoảng 12.000 người và được định hướng phát triển thành khu đô thị đồng bộ, hiện đại, tích hợp đa dạng tiện ích từ nhà ở, thương mại dịch vụ đến y tế, giáo dục và không gian sinh thái.



Theo quy hoạch, dự án sẽ phát triển các phân khu nhà ở liền kề, biệt thự, công trình thương mại dịch vụ, hạ tầng xã hội cùng khu thể thao quy mô lớn. Trong đó, sân golf 18 hố tiêu chuẩn quốc tế rộng gần 86,9ha được xem là điểm nhấn quan trọng, kỳ vọng thúc đẩy du lịch và nâng tầm diện mạo khu vực phía Tây Bắc của tỉnh.



Năm 2026, Vinhomes tiếp tục đẩy mạnh chiến lược mở rộng quỹ dự án trên phạm vi cả nước với hàng loạt đại đô thị quy mô lớn như Vinhomes Green Paradise, Vinhomes Global Gate Hạ Long và Vinhomes Hải Vân Bay.



Song song với việc phát triển dự án mới, doanh nghiệp vẫn duy trì tiến độ hoàn thiện hạ tầng và bàn giao sản phẩm tại các đại đô thị đang vận hành như Vinhomes Ocean Park 2, Vinhomes Ocean Park 3, Vinhomes Grand Park và Vinhomes Royal Island.



Việc đồng loạt triển khai nhiều dự án quy mô lớn được xem là động lực quan trọng giúp doanh nghiệp hướng tới mục tiêu doanh thu 285.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 60.000 tỷ đồng trong năm nay.



Trong quý I/2026, Vinhomes ghi nhận doanh thu 65.114 tỷ đồng, tăng 314% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 25.625 tỷ đồng, tương đương khoảng 285 tỷ đồng mỗi ngày và cao gấp gần 10 lần cùng kỳ năm 2025.



