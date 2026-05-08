TGĐ Hóa chất Đức Giang (DGC): HĐQT mới sẽ kế thừa ý chí và chỉ đạo của Chủ tịch cũ

Sáng 8/5/2026, CTCP Tập đoàn Hoá chất Đức Giang (mã: DGC) đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường.

Mục đích chính của cuộc họp là để thông qua miễn nhiệm 3 thành viên HĐQT gồm ông Đào Hữu Huyền, ông Đào Hữu Duy Anh và ông Phạm Văn Hùng do đang bị khởi tố theo Quyết định của Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Bộ Công an.



Đồng thời, Đức Giang sẽ bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024–2029.

Em trai cựu Chủ tịch Đào Hữu Huyền gia nhập﻿ HĐQT

Danh sách đề cử vào HĐQT có 3 người, gồm ông Đào Hữu Kha, ông Nguyễn Quốc Trung và ông Phạm Duy Tùng.

Được biết, ông Đào Hữu Kha (SN 1970), là em trai ông Đào Hữu Huyền, có trình độ cử nhân Quản trị Kinh doanh. Ông gia nhập công ty từ năm 2008, đang giữ chức cán bộ Phòng dự án Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Hiện ông Kha đang nắm gần 22,7 triệu cổ phiếu DGC, tương đương gần 6% vốn.

Còn lại, ông Nguyễn Quốc Trung và ông Phạm Duy Tùng hiện đang là Giám đốc hai công ty con của Hóa chất Đức Giang.

Cả 3 ứng viên thành viên HĐQT mới đều trúng cử.

Nói về 3 ứng cử viên của thành viên HĐQT mới, ông Lưu Bách Đạt - Tổng giám đốc kiêm thành viên HĐQT Đức Giang cho biết, đây đều là những người gắn bó với Đức Giang rất nhiều năm.

Theo ông Đạt, HĐQT mới sẽ kế thừa ý chí và chỉ đạo của Chủ tịch cũ (ông Đào Hữu Huyền) và sẽ phát huy nó. Tất cả những định hướng phát triển hóa chất, nghiên cứu sâu sản phẩm, nâng cao giá trị sản phẩm, HĐQT sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy.

Đồng thời, ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. Danh sách các đơn vị được đưa ra lựa chọn gồm Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C, và Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY. ﻿

"Vi phạm cá nhân do gia đình cá nhân tự chi trả"﻿

Chia sẻ tại đại hội, ông Lưu Bách Đạt trả lời cổ đông những thắc mắc ﻿về bài học pháp lý, DGC cam kết Hội đồng quản trị mới sẽ hoàn thiện tất cả các lỗ hổng này.

"Về việc cá nhân vi phạm, đây là việc cá nhân bị khởi tố, vì vậy cá nhân và gia đình các cá nhân phải tự chi trả, công ty sẽ không xử lý vấn đề đó. Trừ trường hợp có ảnh hưởng trực tiếp đến công ty theo kết luận của cơ quan điều tra thì chúng tôi sẽ thông báo sau. Hiện tại cá nhân phải tự chịu trách nhiệm." - Ông Đạt cho biết

Nói về khai trường 25 và 19B, ông Đạt cho biết, hiện việc khai thác đang dừng để chờ kết luận của cơ quan điều tra. Khi có kết quả mới có thể biết khi nào hoạt động trở lại.

Để đảm bảo sản xuất, DGC phải mua ngoài từ các công ty khai thác apatit khác và đặc biệt là nhập khẩu từ Ai Cập và Pakistan. Ông Đạt chia sẻ: "Nguồn quặng cho sản xuất thì không thiếu nhưng việc nhập khẩu khiến chi phí nguyên liệu tăng hơn so với tự khai thác, ảnh hưởng đến lợi nhuận."

Về dự án bất động sản, ông Đạt nhấn mạnh DGC không có xu hướng đi ngoài ngành. Dự án Bất động sản Đức Giang là do việc di dời nhà máy tại Hà Nội theo quy định nhà nước. DGC tận dụng quỹ đất đó để xây dựng chung cư, văn phòng chứ tập đoàn không có định hướng mở rộng sang mảng bất động sản khác.﻿

Về tiến độ các dự án, ông Đạt chia sẻ, sự việc xảy ra có thể khiến các dự án có thể chậm lại. Dự án Nghi Sơn dự kiến cuối quý 3 hoặc đầu quý 4/2026 sẽ bắt đầu chạy thử. Các dự án khác do Hội đồng quản trị mới bàn bạc và có định hướng an toàn, chính xác hơn sau khi thành lập.﻿

Trong quý 1/2026, DGC ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.125 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế giảm gần 49%, xuống còn 430 tỷ đồng. Doanh nghiệp cho biết nguyên nhân chủ yếu đến từ chi phí đầu vào tăng mạnh, đặc biệt là giá lưu huỳnh tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, việc tạm dừng khai thác tại khai trường 25 – mỏ apatit trọng điểm – khiến công ty phải phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn quặng nhập khẩu và mua ngoài, làm gia tăng giá vốn sản xuất phốt pho vàng.

