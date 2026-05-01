10 ngày nữa sẽ khởi công nhà máy điện 60.000 tỷ tại Nghệ An: Cú bắt tay của PV Power và đại gia Hàn Quốc

Theo thông tin công bố ngày 6/5/2026, PV Power (mã chứng khoán: POW) đã ban hành Nghị quyết số 37/NQ-ĐLDK về việc góp 51% vốn điều lệ để thành lập Công ty Cổ phần Điện LNG Quỳnh Lập.

Việc hình thành doanh nghiệp dự án này là bước cụ thể hóa sau khi UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư vào ngày 12/2/2026 và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào tháng 3/2026 cho liên danh gồm PV Power, SK Innovation từ Hàn Quốc và Công ty TNHH Mía đường Nghệ An (NASU).

Trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập tại Diễn đàn kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc. Ảnh: Phạm Bằng

Về chi tiết thông số kỹ thuật, dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập có tổng mức đầu tư ghi nhận 59.372 tỷ đồng, tương đương khoảng 2,3 tỷ USD.

Công suất thiết kế của toàn bộ nhà máy đạt 1.500MW, bao gồm hai tổ máy 750MW, đi kèm hệ thống bồn chứa khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) có dung tích 250.000 m3 và hệ thống hạ tầng tái hóa khí đồng bộ.

Theo số liệu tính toán, khi đi vào hoạt động, cơ sở này dự kiến tiêu thụ khoảng 1,15 triệu tấn LNG nhập khẩu mỗi năm để vận hành phát điện, cung cấp thêm nguồn cung cho hệ thống điện quốc gia.

Dự án được quy hoạch trên quỹ đất có tổng diện tích 152,88 ha tại phường Tân Mai, trong đó phần đất liền chiếm hơn 57 ha (khoảng 37,2%), phần còn lại thuộc diện tích mặt biển được phân bổ cho hạ tầng bến cảng chuyên dụng.

Về tiến độ công việc, PV Power đã ký hợp đồng đặt chỗ mua tuabin khí và máy phát với tập đoàn GE Vernova vào ngày 10/3/2026. Công tác bàn giao mặt bằng và san gạt cơ bản hoàn thành trong tháng 4/2026, chuẩn bị cho khâu tổ chức lễ công bố và khởi công hạ tầng kỹ thuật dự án vào ngày 18/5/2026.

Hiện tại, liên danh nhà đầu tư đang đàm phán với các đơn vị tư vấn để hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi và lập hồ sơ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 theo quy định.

Trong cấu trúc hợp tác, đối tác SK Innovation không chỉ tham gia cung cấp giải pháp trong mảng năng lượng mà còn có thỏa thuận phối hợp phát triển Trung tâm dữ liệu AI và hệ thống hạ tầng số tại địa phương.

Việc đưa dự án LNG Quỳnh Lập vào triển khai được thống kê sẽ hỗ trợ Nghệ An đứng vị trí thứ hai toàn quốc về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và đáp ứng lộ trình cơ cấu nguồn điện theo Quy hoạch điện VIII.